Минфин - Курсы валют Украины

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18 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: Когда НБУ отпустит курс, бегство вкладчиков из Привата и падение криптовалют

Говард Баффет: главный друг Украины на Уолл-Стрит и самый богатый фермер мира

Сын самого успешного инвестора мира Говард Баффет никогда не проявлял себя в инвестициях. Он самостоятельно возделывает землю и помогает победить голод в Африке. После начала полномасштабной войны он стал самым большим частным донором Украины. «Минфин» рассказывает о философии одного из самых влиятельных филантропов мира.

Биткоин и другие криптовалюты сильно упали в цене. Эксперты назвали причины

Ночью 18 августа основные криптовалюты одновременно обрушились. Цена биткоина резко упала с $28 000 до $25 000, немного восстановившись к текущему моменту. За сутки биткоин подешевел на 7,34%, эфир — на 5,90%, Litecoin — 13,25% XRP — на 13,92%, Bitcoin Cash — на 11,85%.

Когда НБУ отпустит курс и сколько после этого будет стоить доллар

Замедление инфляции, рекордно высокие ЗВР и относительная стабильность на валютном рынке заставили экспертов снова заговорить о возможности отпустить курс в свободное плавание. Тем более что такая перспектива отражена в обязательствах Украины перед МВФ. «Минфин» разбирался, когда и в каком виде Нацбанк может решиться на такой шаг.

Нацбанк назвал 20 лучших рисковых страховщиков Украины

Национальный банк определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины по собранным чистым премиям за I полугодие 2023 года.

Как купить жилье в Чехии: в каких районах живут украинцы и сколько платят за квадрат

Чехия приняла более 325 тыс. беженцев из Украины, часть которых теперь рассматривает возможность остаться в стране навсегда. Актуальность приобретает вопрос приобретения собственного жилья. Легко ли украинцам купить «чешские квадраты» и на какие бюджеты им следует рассчитывать, узнавал «Минфин».

Наем и Козырев: К чему приведет плавающий курс. Курс валюты осенью. Депозитные сертификаты. Деньги военных (видео)

Алексей Козырев поговорил с Эриком Найманом — украинским экономистом, соучредителем компании HUG'S и инвестиционной компании Capital Times — о плавающем курсе и инфляции, о валютных резервах НБУ, требованиях МВФ, депозитных сертификатах, курсе валют осенью и многом другом.

Лучшие дни для покупки валюты: правда ли, что 1 и 15 числа доллар и евро в обменниках дороже

«Не стоит покупать наличную валюту 1 и 15 числа», — однажды посоветовал журналисту «Минфина» один из финансистов. Мол, именно в эти дни обменники выставляют более высокие ценники. Редакция решила проверить, следует ли следовать этому совету, чтобы закупиться СКВ дешевле.

В этом году выросло количество заявок на регистрацию новых небанковских финучреждений — НБУ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину резко сократилось количество заявок на регистрацию новых финансовых и лизинговых компаний. Об этом говорится в официальном ответе Национального банка по запросу «Минфина».

НБУ рассказал, какие банки оставляли и куда несли свои деньги частные клиенты в июне

Снижение ключевой ставки НБУ заставило банки активнее пересматривать свои депозитные предложения. А это значит, что в ближайшее время усилится и миграция вкладчиков, которые будут искать лучший сервис и более высокую доходность своих сбережений. Как за последние две недели изменились ставки по депозитам в крупных банках и как деньги частных клиентов перетекают из одних финучреждений в другие, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Агрессивный портфель «Минфина»: как мы купили целый сектор компаний блокчейна

Мы уже купили в наш агрессивный портфель акции двух перспективных компаний из сектора аэрокосмической и оборонной отрасли (SPCE) и «зеленой» энергетики (RUN). На прошлой неделе добавили третью акцию, и, как и в предыдущем случае, из другой отрасли — для улучшения диверсификации портфеля. Рассказываем, что выбрали и почему.

Кредиты для МПБ: как мелкие компании получают ссуды под 0% и за что платят дополнительные комиссии

Малый и средний бизнес все активнее запрашивает банковские кредиты. Наибольшее количество заявок поступает на участие в госпрограммах по льготным ставкам, вроде «5−7-9%». При этом финансисты начали активнее подключать к ним еще местные власти и иностранные линии и зарабатывать на дополнительных услугах. Кто предлагает заемщикам быстрее оформить кредит, кто готов быстро пересматривать условия займа, а кто — переоформлять залоги. Сколько это стоит клиентам, расскажет Минфин.

Приватбанк отчитывается о рекордных доходах в первом полугодии (инфографика)

В первом полугодии 2023 года государственный Приватбанк получил прибыль в размере 29,7 млрд грн, побив свой предыдущий рекорд.

Вкладчики второй месяц подряд закрывают счета в Приватбанке — данные НБУ

Население постепенно покидает Приватбанк. Количество частных вкладчиков этой госструктуры в июне 2023 года сократилось на 14,9 тыс. человек — с 23 909 145 до 23 894 209 физлиц.

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Полностью решить проблему невозможно

Полностью решить проблему блокирования налоговых накладных «белого» бизнеса невозможно. Об этом сказал в интервью Forbes народный депутат, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Источник: Минфин
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