В четверг, 17 августа, наличный курс доллара поднялся выше 38 грн за доллар. В последний раз доллар достигал 38 грн/$ достаточно давно, 17 апреля, после чего держался ниже.
Наличный курс доллара сегодня поднялся выше 38 грн/$
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Кто поставил самые высокие котировки продажи доллара
- Креди Агриколь Банк — 38,50 грн за доллар
- Банк Кредит Днепр — 38,40 грн за доллар
- Радобанк — 38,35 грн за доллар
- Украинский капитал, Идея Банк, Банк Альянс — 38,30 грн за доллар
- Кредобанк — 38,29 грн за доллар
- Мотор Банк — 38,28 грн за доллар
- Таскомбанк, Аккордбанк — 38,25 грн за доллар
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Источник: Минфин
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