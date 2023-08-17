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17 августа 2023, 9:01 Читати українською

Сенс Банк планирует кредитовать по программам «5-7-9%» и «єОселя»

После национализации Сенс Банк стремится присоединиться к различным государственным программам поддержки кредитования, в частности, «єОселя» и «5−7−9». Об этом заявила и.о. председателя правления банка Елена Зубченко, пишет FinClub .

После национализации Сенс Банк стремится присоединиться к различным государственным программам поддержки кредитования, в частности, «єОселя» и «5−7-9».
Фото: bbc.com

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Планы Сенс Банка

«Мы сейчас говорим о поддержке экономики. Мы будем приобщаться к программе „5−7−9%“. Хотим стать их партнерами», — рассказала Зубченко.

По ее словам, среди приоритетов — и программа «єОселя».

«Относительно ипотеки, мы увидели, что есть команда ипотеки, которая была релоцирована и занималась другими вещами. Мы подумаем, как ее запустить и хорошо, что ее сохранили. По «єОсели» мы так же смотрим и хотели бы приобщиться. Потому что нам хочется поддержать наших граждан, которым нужно предоставить доступ к жилью», — добавила она.

«Сенс Банк, пожалуй, является из государственных банков одним из наиболее готовых по имплементации с технологической точки зрения всех государственных программ. И когда будет принято решение (присоединиться. — ред.), проблем технологических не будет», — добавил независимый член наблюдательного совета банка Ростислав Дюк.

Читайте: Председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин подал в отставку

С 2022 года деятельность Сенс Банка, когда он еще принадлежал российским собственникам, была ограничена НБУ, поэтому он не мог участвовать в государственных программах.

Однако сейчас НБУ постепенно снимает ограничения по активным и пассивным операциям уже государственного банка, пишет издание.

«Некоторые ограничения, которые были критичны для нас, уже были сняты. Мы сейчас разговариваем с Нацбанком, постепенно пишем запросы, чтобы можно было проводить больше сделок с депозитами и кредитами», — пояснила Зубченко.

По ее словам, Сенс Банк пишет обоснование в НБУ по каждому послаблению, к которому они стремятся.

«Мы пишем обоснование и объясняем, почему нам это нужно. И подтверждаем, что все будет хорошо», — резюмировала она.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина стала владельцем 100% акций Сенс Банка, председателем правления назначен Кузьмин Дмитрий.

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 августа 2023, 9:27
#
На сайте программы
кредитования 5−7-9%

https://5−7-9.gov.ua/

из перечня банков-партнеров на сайте
прогаммы Альфа-банк никто и не удалял,
да и ликвидированные банки
Мегабанк и Конкорд до сих пор
являются партнёрами по кредитованию…
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
17 августа 2023, 10:26
#
Где Сенс — там и Кверти. Они неразлучны…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 августа 2023, 11:31
#
MaxTirpiz

Если умеете читать, а тем более,
понимать прочитанное, то в своём
коментарии я озвучил претензию к администрации государственного сайта:
https://5−7−9.gov.ua/
которая с февраля 2022 года не убрала с перечня банков-партнёров ни Мегабанк, в который была введена ВА и затем отправлен на ликвидацию, ни Альфа-банк, которому заблокировали доступ к госпрограмме и затем переименовали в Сенс, ни даже банк Конкорд, который уже в 2023 году также влетел на ВА с последующей ликвидацией.
P. S. Вам до сих пор все мерещится
и никак успокоиться не можете от переживаний за любимый банк, хотя
к нему я не не высказал никаких претензий в комментариях под этой публикацией…
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