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16 августа 2023, 19:04 Читати українською

Нацбанк посчитал долю государства в банковском секторе после национализации Сенс Банка

Доля государства в банковском секторе Украины после национализации Сенс Банка (ранее Альфа-Банк) увеличилась до 53,2% по чистым активам. Об этом говорится в новом Обзоре банковского сектора НБУ.

Доля государства в банковском секторе Украины после национализации Сенс Банка (ранее Альфа-Банк) увеличилась до 53,2% по чистым активам.
Фото: bank.gov.ua

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Государственные банки, включая Приватбанк, в дальнейшем составляют более половины активов сектора — 50,2% по чистым активам, в средствах населения — 60,7% (53.2% и 65.1% соответственно с учетом Сенс Банка).

Регулятор отметил, что несколько возросла доля частных банков по чистым активам — на 0.7 и. п.

Всего в Украине на середину августа 2023 года насчитывается 64 банка, из них 5 государственных. Крупнейший из них — государственный Приватбанк, на который приходится 22,4% чистых активов банковского сектора и 36% депозитов. Для сравнения: доля Сенс Банка составляет 3,0% и 4,4% соответственно.

Напомним

«Минфин» писал, что председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам. Наблюдательный совет Сенс Банка принял его отставку.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
16 августа 2023, 19:19
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Смысл Банк — гугл-переводчик «рулит».
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