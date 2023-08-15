Кредиты для МСБ: как мелкие компании получают займы под 0% и за что платят допкомиссии

Малый и средний бизнес все активнее запрашивает банковские кредиты. Больше всего заявок поступает на участие в госпрограммах со льготными ставками, вроде «5−7−9%». При этом финансисты стали активнее подключать к ним еще местные власти и иностранные линии, и зарабатывать на дополнительных услугах. Кто-то предлагает заемщикам быстрее оформить кредит , кто-то готов быстро пересматривать условия займа, а кто-то — переоформлять залоги. Во что это обходится клиентам, расскажет «Минфин».

Кого кредитуют и сколько ссужают

Банкиры рассказывают, что в первые месяцы войны закрывали счета малого бизнеса, а вот после стабилизации ситуации — смогли привлечь еще больше клиентов.

«Количество клиентов МСБ возросло, хотя, конечно, многие клиенты закрыли свои счета из-за прекращения деятельности или по другим причинам, но количество вновь открытых счетов превысило число закрытых. В настоящее время в банке обслуживается более 40 000 представителей МСБ», — рассказала «Минфину» руководитель управления разработки инструментов для бизнеса Кредобанка Наталья Згоба.

У госбанков клиентская база шире, а прирост ровный: на 14 тыс. в 2022 году, и на 7 тыс. клиентов — в первом полугодии 2023 года, — например, у Ощадбанка. На текущий момент там обслуживается 226 тыс. представителей микро-, малого и среднего бизнеса.

«Самыми востребованными продуктами обычно являются обслуживание текущих счетов (РКО), дистанционные сервисы (Corplight, которым пользуются 72% клиентов) и корпоративные платежные карты — они есть у 28% клиентов. Кредитами пользуются около 8% клиентов», — сообщила «Минфину» член правления Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес, Наталия Бутковая-Витвицкая.

Ситуация по банкам разная: у кого-то кредитами пользуется лишь 3% обслуживаемых представителей МСБ, а у кого-то — все 20%.

Средний размер кредита для малого и среднего бизнеса за последний год подрос на 20−30% и сейчас находится в диапазоне от 2 млн грн до 12 млн грн, например:

Банк Глобус — 1,1 млн грн,

Кредобанк — 2 млн грн,

Ощадбанк — 2,8 млн грн,

Райффайзен Банк — 5 млн грн для малого бизнеса и 33 млн грн для среднего,

Укргазбанк — 5,76 млн грн,

Юнекс Банк — 5−6 млн грн,

Укрэксимбанк — 11,6 млн грн.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Татьяна Корниенко объяснила увеличение объема макроэкономическими факторами — девальвацией гривны и инфляцией. Из-за этого возросли стоимость энергоносителей, материалов и сырья, затраты на обновление основных средств (особенно импортных) и на фонды оплаты труда. Бизнесу нужно больше средств.

«Следует отметить также, что в 2023 году мы наблюдаем появление отложенного спроса на инвестиционное финансирование, которое в 2022 году клиенты ставили на паузу из-за неопределенности ситуации в стране», — говорит директор департамента управления сетью и клиентов среднего бизнеса Райффайзен Банка Александра Прохорчук.

Эту тенденцию подтверждают и в других банках, хотя на первое место ставят овердрафты, которыми активно пользовались и до большой войны.

«Клиенты используют классические формы кредитования: овердрафты, кредитные линии на пополнение оборотных средств. В последнее время наблюдается увеличение спроса на инвестиционное финансирование», — сказал «Минфину» директор департамента малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр Павел Лихоманов.

Большинство банков в числе наиболее активных заемщиков выделили агросектор и пищевую промышленность, также перерабатывающую отрасль, логистику и перевозки. Госбанки (Укрэксимбанк и Укргазбанк) подтвердили активизацию финансирования муниципалитетов и коммунальных хозяйств.

Почему отказывают в «5−7−9%»

Наибольший спрос наблюдается на государственную кредитную программу «Доступные кредиты 5−7−9%» из-за привлекательности кредитных ставок. Они невысокие для бизнеса благодаря тому, что компенсируются правительством (через Фонд развития предпринимательства). Банкам же она позволяет стабильно получать заемщиков и перекладывать на государство часть риска. В 2022 году было много жалоб на власти, которые с опозданием оплачивали свою часть процентов за бизнес, но чиновники постепенно гасили эти долги.

На текущий момент у крупных кредиторов львиная доля всего портфеля сформирована за счет «5−7−9%». Например, в Ощадбанке сообщили, что в 2022—2023 году около 87% новых кредитов выдавалась именно по этой госпрограмме, а в Укрэксимбанке — 65% в 2022-м и 82% в 2023-м. Тенденцию подтвердили и в других структурах.

«По программе „Доступные кредиты 5−7−9%“ Укргазбанк в 2022 году банк выдал малому и среднему бизнесу 970 кредитов на 4,46 млрд грн, а в 2023 году — 397 кредитов на 2,25 млрд грн. Это около 80% от общего объема выдачи кредитов», — рассказала «Минфину» Татьяна Корниенко.

Хотя без проблем здесь также не обходилось: госкредиты получали далеко не все желающие.

«Далеко не все представители МСБ могут рассчитывать на лояльные условия из-за сформированных просрочек, в том числе за период войны, ухудшившегося финансового состояния. То же касается и кредитования по программе „5−7−9%“. Все, конечно, хотели бы получить кредит на льготных условиях. В действительности, до 70−80% всех выдаваемых займов и проходят по программе. И все же часть клиентов не соответствуют ее условиям: кто-то — по направлению деятельности, кто-то — из-за непогашенных налоговых долгов и т. д. », — объяснила нам директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка Татьяна Коляско.

В Укрэксимбанке среди причин отказов в кредитовании выделили слабые финансово-экономические показатели предприятий. Кредиторы считают, что они не позволят заемщикам вовремя гасить кредиты.

При работе с клиентами всплывают и другие проблемы.

«Банк получает много запросов от компаний, у которых заблокированы счета, так как владельцами являются физическими лицами из рф и рб. По данным запросам банк отвечает, согласно законодательству, и не имеет никаких полномочий к разблокированию счетов и проведению платежей», — уточнил «Минфину» и.о. руководителя управления по продажам малым корпоративным клиентам ОТП Банка Игорь Цымбал.

Как МСБ получают кредиты под 0% годовых

К программе «5−7−9%» также подключаются местные власти, которые берутся компенсировать даже эти 5−7−9% годовых. Как объяснила Ольга Шульга из Банка Глобус, в итоге, представитель МСБ получает кредит под 0,01% годовых. Она уточнила, что ее банк работает в рамках соответствующей программы с Киевской городской и областной госадминистрациями. У каждого банка здесь своя география.

«Мы сейчас активно сотрудничаем с областными администрациями по поддержке малого бизнеса. Теперь компании, ведущие свою деятельность в Киевской и Львовской области, могут получить инвестиционное финансирование под 0% благодаря дополнительной компенсации от региона. В будущем планируем приобщиться и к другим программам поддержки», — сообщил Павел Лихоманов из Банка Кредит Днепр.

А в Ощадбанке заверили, что подписали меморандумы о сотрудничестве с 7-ю обладминистрациями и одним городом:

Закарпатская область;

Черновицкая область;

Львовская область;

Одесская область;

Киевская область;

Николаевская область;

Ивано-Франковская область и г. Ивано-Франковск.

Наталия Бутковая-Витвицкая уточнила, что областные власти не только компенсируют компаниям процентные ставки, но и помогают с уплатой первого взноса.

Дополнительные программы для поддержки бизнеса банки реализуют еще через Экспортное кредитное агентство и на правительственном уровне, где власть предоставляла гарантии под кредиты для МСБ.

«По программе государственных портфельных гарантий Минфина в 2022 году — 1 полугодие 2023 г. выданы новые кредиты на сумму 3,5 млрд грн в эквиваленте. В нашем банке государственная портфельная гарантия используется только в отдельных случаях, когда у клиента недостаточное количество залога и необходимо усилить сделку. По программе с ЭКА в первом полугодии 2023 г. выданы кредиты на сумму около 200 млн грн, к ней мы присоединились недавно», — уточнила Александра Прохорчук.

Иностранные и другие программы

Иностранцы также помогают финансировать наш бизнес. Популярной стала кредитная программа «EU4Business» от Европейского банка реконструкции и развития для МСБ, к которой активно подключались наши банки.

Бизнес привлекает в ней возможность получить на реализацию инвестиционного проекта кешбек в размере 10−15%, который еще называют грантом. Кредиты предоставляются в гривне и евро на срок до 5 лет, максимальная сумма может достигать €3 млн. Претендовать на такое финансирование могут компании с годовым оборотом до €50 млн и числом работников до 250 человек.

Это называется «Программа конкурентоспособности в Восточном партнерстве» — совместно с ЕБРР предоставляются три вида кредитов и консультации для подготовки документации. Нашим банкам нравится делить кредитные риски с ЕБРР, поэтому они активно подключаются к его проектам.

«Из самого свежего — это заключение нового договора распределения риска с ЕБРР, который, с одной стороны, будет обеспечивать покрытие кредитных рисков по большему количеству выданных кредитов на 50%, а с другой — позволит клиентам МСБ получать гранты (инвестиционные стимулы) от Европейского банка до 30% от суммы инвестиционных кредитов или лизинга.

Второе — это новая программа ЕБРР — EaP SMEC, имплементированная в нашем банке. Целью программы является поддержка долгосрочных инвестиций клиентов МСБ в модернизацию технологий и оборудования, необходимых для удовлетворения требований ЕС по стандартам энергоэффективности, качеству продукции, здоровью и безопасности", — рассказала Наталья Згоба из Кредобанка.

Все активнее продвигается и немецкая кредитная программа при содействии нашего Фонда развития предпринимательства и немецкого госбанка восстановления KfW. Как уточнила Татьяна Корниенко, в ее рамках финансируются инвестиционные проекты, направленные на сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа, и покупка генераторов.

Финансисты говорят, что особенно заемщикам нравятся крупные кешбеки/гранты в немецких кредитных проектах, потому предприниматели стараются вписаться в их рамки.

«Банк в рамках проекта „Доступ к финансированию и поддержка устойчивости ММСБ в Украине“ предлагает кредитно-грантовую программу, согласно которой клиент может получить грант в размере до 30% стоимости кредитного проекта», — сказала Наталия Бутковая-Витвицкая.

Также финансисты стараются по возможности переключать МСБ с классических кредитов на аккредитивы, банковские гарантии (контргарантии), различные варианты торгового финансирования.

Сколько банки берут за дополнительные услуги

Нашим кредиторам интересно и выгодно сотрудничать с международными финансовыми институтами, которые предоставляют недорогое финансирование, гарантии и разнообразные скидки, а главное — разделяют с ними кредитные риски неплатежей в будущем. Однако, собственные кредитные программы развивают немногие.

Большинство украинских банков ограничиваются кредитными овердрафтами и кредитными линиями, чтобы бизнес мог оперативно получать финансирование оборотных средств.

Масштабных заработков партнерское кредитование бизнеса банкам не сулит. Ведь по подобным программам ограничиваются размеры процентной ставки и комиссий, которые кредитор может взять с МСБ.

Член правления Креди Агриколь Банка Александр Чеснакофф уточнил, что на текущий момент средняя гривневая ставка для малого и среднего бизнеса находится на уровне 20%. Из которой по госпрограммам, вроде «5−7−9%», компания платит именно указанные 5%, 7% или 9%, остальное выплачивается за него государством.

«Во время военного положения ценовые параметры по программе изменялись несколько раз. В начале войны государство поддержало клиентов возможностью получить финансирование на пополнение оборотных средств под 0% для клиента. Постепенно через год процентная ставка для клиента выросла до 9%. Это позволило одновременно снизить нагрузку на государственный бюджет и оставить стоимость финансирования на доступном уровне для клиента», — объяснил Чеснакофф.

Татьяна Корниенко из Укргазбанка выдала детальную разбивку по базовым процентным ставкам по разным видам кредитов для МСБ:

На инвестиционные цели (покупка оборудования, транспортных средств, сельхозтехника, развитие бизнеса) — от 20,08% в гривне, от 5,09% в долларе, от 4,56% в евро.

Финансирование оборотного капитала — от 20,82% в гривне, от 5,81% в долларе, от 5,28% в евро.

Овердрафты — от 19,59% годовых в гривне.

Средний размер банковских комиссий при оформлении кредитов, по словам банкиров, находится в рамках 1−2%, а по госкредитам по «5−7−9%» — до 1,5%, что является обязательным требованием программы.

Чтобы поднять свои заработки на работе с бизнесом, многие финучреждения развернули для МСБ разнообразные дополнительные услуги. Они не всегда есть в базовых договорах, и под них подписываются дополнительные соглашения.

«Среди наших клиентов пользуются спросом помощь персонального менеджера по подготовке документов на кредитование, оценка залога сотрудником банка и работа с реестрами отягощения», — сообщил Павел Лихоманов.

Игорь Цымбал из ОТП Банка особенно выделил среди дополнительных услуг оценку залогового имущества на протяжении 3 дней и установку общего лимита финансирования под разные продукты — кредитная линия, овердрафт, документарные операции.

Расценки на все это у банков разные.

«За внесение изменений в кредитный договор и/или договор залога/поручения клиенты оплачивают банку от 750 грн, в зависимости от типа изменений и суммы задолженности по кредиту. Стоимость кредитной справки стартует от 150 грн, в зависимости от срочности подготовки и наполнения ее информацией», — привела пример Наталия Згоба.

Татьяна Корниенко из Укргазбанка сообщила, что комиссии за услуги по изменению условий кредитования по инициативе заемщиков составляют 0,1−2% от суммы кредита или стоимости обеспечения. Сюда входит изменение суммы, срока кредита, условий обеспечения и т. п.

Единой ценовой политики у банков на этот счет нет, каждый придерживается своих тарифов, которые не входят в состав базовых. При этом финансисты постоянно изучают потребности МСБ и готовы расширять список своих допуслуг. Будут продвигать помощь бизнесу и смогут нарастить свои комиссионные доходы.