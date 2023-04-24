100 млрд долгов: почему госбанки будут продавать их с дисконтом до 100%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2023, 8:10 Читати українською

100 млрд долгов: почему госбанки будут продавать их с дисконтом до 100%

Государственные банки все активнее выставляют на продажу права требования по проблемным и безнадежным кредитам. С чем это связано и удастся ли финучреждениям очистить свои портфели, Mind объяснил основатель и управляющий партнер группы компаний «Инвестохилс» Андрей Волков. «Минфин» выбрал главное.

В последние полгода государственные банки все активнее выставляют на продажу права требования по проблемным и безнадежным кредитам.

Что придало банкам решимости

Необходимость расчищать NPL в госбанках назрела уже довольно давно. Объем проблемных долгов там действительно внушительный. По данным НБУ, на 1 марта 2023 года в Приватбанке, Ощадбанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке сумма неработающих кредитов составила порядка 324 млрд грн. Это около 75% всей «проблемки» в банковской системе.

Разбираться с этой задолженностью нужно было начинать лет пять назад. Тем более что еще после кризиса 2014−2015 годов МВФ и другие доноры ставили перед Кабинетом Министров задачу по очистке банковской системы, которая будет включать в себя наведение порядка в балансах госбанков.

В 2020 году Совет финансовой стабильности (в его состав входят руководители Национального банка, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) утвердил планы государственных банков по снижению неработающих кредитов на 305 млрд грн в течение трех лет за счет продажи долгов и списания с баланса 100% зарезервированных кредитов.

Но в государственных банках достаточно длительный механизм имплементации решений. Плюс процесс затянулся сначала из-за пандемии covid-19, а затем из-за войны. Также были метания, какой именно путь избавления от NPL выбрать. Создать новую коррупционную кормушку в виде «плохого банка», куда сгрузить все проблемные активы, или отдать все на откуп ФГВФЛ. В результате было принято решение реализовывать задолженность с балансов самих банков.

Какие проблемные кредиты выставлены на продажу

Еще в ноябре-2022 Ощадбанк анонсировал в системе «Сетам» аукцион по реализации 1,8 млрд грн задолженности компании «ЭСУ», которой принадлежит почти 93% акций «Укртелекома». В январе 2023 года Укргазбанк разместил на Prozorro.Продажи девять лотов NPL на общую сумму 683 млн грн. А в середине апреля Укрэксимбанк выставил на продажу права требования на недостроенный комплекс Sky Towers в центре Киева, который является залогом по кредитной линии, открытой «Агентству офисного строительства» на 5,95 млрд грн.

В общем, NPL, которые выводят на продажу госбанки, можно условно разделить на две группы:

  • абсолютно «пустые» долги, где ничего взыскать невозможно в принципе. Дисконт по ним может достигать 95−99%;
  • качественные кредиты с ликвидным обеспечением и в достаточном объеме. В этих случаях можно получить и 100% суммы долга. Как пример — кредит Львовского автобусного завода (ЛАЗ) в Укрэксимбанке на сумму около 95 млн грн.

Как формируется стоимость долга

Финальный дисконт зависит от конкретного должника, качества залогов и наличия независимых покупателей на рынке. В ситуации довоенного рынка 2020−2021 годов можно было бы ожидать дисконты по кредитам, которые продают госбанки, в среднем на уровне 60−70%. Но сейчас основным фактором, определяющим цену, будет спрос. А он находится на минимальном уровне.

Война в Украине крайне отрицательно повлияла на уровень ценовых предложений по рисковым сделкам. Системные игроки с рынка ушли. Например, в последние несколько лет группа компаний «Инвестохиллс» была одним из крупнейших независимых (не связанных с должниками) покупателей NPL. За несколько лет мы выкупили более 100 млрд грн таких кредитов.

В настоящий момент у нас нет планов по поглощению долгов госбанков. Да и кто сейчас будет их покупать в больших объемах, кроме самих должников, сказать сложно. Иностранцев на этом рынке и до войны было раз-два и обчелся, они работали только в связке с локальным игроком. Сейчас про них можно забыть. Поэтому, если не будет реальной конкуренции и долги будут выкупать только сами должники или случайные, несистемные игроки, то средний размер дисконта будет достигать 85−95%.

Читайте также: НБУ советует банкам продавать проблемные активы с дисконтом, а не списывать кредиты

Почему с продажей не так все просто

Нюанс еще и в том, что далеко не все кредиты могут быть проданы. Как пример — портфель ПриватБанка, который является держателем 67,5% проблемных долгов всей банковской системы Украины. Но в части NPL корпоративного бизнеса банк не может выставить на продажу крупные кейсы, подкрепленные ликвидным обеспечением и/или реальным бизнесом.

Согласно заявлениям НБУ, 95% NPL проблемного портфеля ПриватБанка — кредиты, выданные инсайдерским компаниям. Эти долги достаточно концентрированы, а качество и ликвидность их залогов низкое. С практической точки зрения продать их не представляется возможным в принципе, кроме как за доли процента номинала и только структурам, связанным с бывшими акционерами банка.

И хотя с 2020 года NPL-портфель ПриватБанка сократился приблизительно на 82 млрд грн, до 178 млрд грн, это не значит, что проблемная задолженность урегулирована или долги проданы. Они, в подавляющем большинстве, попросту списаны (основная часть — в IV квартале 2020 года, на 66 млрд грн).

Важно учитывать и тот факт, что из-за войны происходит рост портфеля NPL, в котором накапливаются долги «мертвого бизнеса» — предприятий, разрушенных в результате боевых действий, и компаний, чьи активы оказались в оккупации. А поскольку основными кредиторами корпоративного сектора в Украине были и остаются госбанки, для них текущая ситуация создает дополнительные проблемы.

Что дальше

В перспективе можно рассматривать сценарий восстановления такого бизнеса. Но для этого покупателем NPL должен быть сам должник или реальный инвестор. И восстановление бизнеса все равно предполагает процесс взыскания долга для «очистки» актива. Открывается процедура банкротства.

Как правило, производится выкуп залогового и прочего имущества на новое юридической лицо. Новый собственник берет бизнес на себя, а старый должник ликвидируется. Но данный механизм предполагает готовность инвестора финансировать не только выкуп долга, но и затраты, связанные с взысканием и возобновлением деятельности. В военных реалиях такое практически невозможно.

Прогнозирую, что госбанки до конца 2023 года выставят на торги долги на сумму более 100 млрд грн. Сколько из этого продадут, зависит в первую очередь от того, будут ли банки готовы доводить на торгах цену до приемлемого для покупателей уровня. То есть предлагать дисконты свыше 80% номинала и проводить голландские аукционы (с понижением цены). Если нет — будут проданы единичные лоты. Если госбанки решатся на дисконты, могут продать в этом году 50−70%, а остальную часть портфелей — только после дальнейшего понижения цены.

Также существует высокая вероятность списания существенной части проблемных кредитов. Прежде всего, такой шаг стоит ожидать от ПриватБанка, так как его основные должники входят или вошли в процедуру банкротства. Это значительно повлияет на уровень NPL на балансах, поскольку в ходе банкротства реализацией залоговых активов занимается не банк, а ликвидатор, который порой хочет получить хоть какие-то деньги. И залог уходит за бесценок.

При этом стоит заметить, что в правительстве и НБУ до сих пор идет дискуссия: продавать проблемные активы во время войны или ждать ее окончания и попытаться продать подороже. НБУ скорее против продажи, а Кабмин в целом за. Но дискуссия есть, поэтому в ближайшее время этот процесс может приостановиться. Новые активы не будут выводиться на торги, а те, которые продаются сейчас, не опустятся в цене до уровня, который будет приемлем для покупателя.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами