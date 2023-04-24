100 млрд долгов: почему госбанки будут продавать их с дисконтом до 100%

Государственные банки все активнее выставляют на продажу права требования по проблемным и безнадежным кредитам. С чем это связано и удастся ли финучреждениям очистить свои портфели, Mind объяснил основатель и управляющий партнер группы компаний «Инвестохилс» Андрей Волков. «Минфин» выбрал главное.

Что придало банкам решимости

Необходимость расчищать NPL в госбанках назрела уже довольно давно. Объем проблемных долгов там действительно внушительный. По данным НБУ, на 1 марта 2023 года в Приватбанке, Ощадбанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке сумма неработающих кредитов составила порядка 324 млрд грн. Это около 75% всей «проблемки» в банковской системе.

Разбираться с этой задолженностью нужно было начинать лет пять назад. Тем более что еще после кризиса 2014−2015 годов МВФ и другие доноры ставили перед Кабинетом Министров задачу по очистке банковской системы, которая будет включать в себя наведение порядка в балансах госбанков.

В 2020 году Совет финансовой стабильности (в его состав входят руководители Национального банка, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) утвердил планы государственных банков по снижению неработающих кредитов на 305 млрд грн в течение трех лет за счет продажи долгов и списания с баланса 100% зарезервированных кредитов.

Но в государственных банках достаточно длительный механизм имплементации решений. Плюс процесс затянулся сначала из-за пандемии covid-19, а затем из-за войны. Также были метания, какой именно путь избавления от NPL выбрать. Создать новую коррупционную кормушку в виде «плохого банка», куда сгрузить все проблемные активы, или отдать все на откуп ФГВФЛ. В результате было принято решение реализовывать задолженность с балансов самих банков.

Какие проблемные кредиты выставлены на продажу

Еще в ноябре-2022 Ощадбанк анонсировал в системе «Сетам» аукцион по реализации 1,8 млрд грн задолженности компании «ЭСУ», которой принадлежит почти 93% акций «Укртелекома». В январе 2023 года Укргазбанк разместил на Prozorro.Продажи девять лотов NPL на общую сумму 683 млн грн. А в середине апреля Укрэксимбанк выставил на продажу права требования на недостроенный комплекс Sky Towers в центре Киева, который является залогом по кредитной линии, открытой «Агентству офисного строительства» на 5,95 млрд грн.

В общем, NPL, которые выводят на продажу госбанки, можно условно разделить на две группы:

абсолютно «пустые» долги, где ничего взыскать невозможно в принципе. Дисконт по ним может достигать 95−99%;

качественные кредиты с ликвидным обеспечением и в достаточном объеме. В этих случаях можно получить и 100% суммы долга. Как пример — кредит Львовского автобусного завода (ЛАЗ) в Укрэксимбанке на сумму около 95 млн грн.

Как формируется стоимость долга

Финальный дисконт зависит от конкретного должника, качества залогов и наличия независимых покупателей на рынке. В ситуации довоенного рынка 2020−2021 годов можно было бы ожидать дисконты по кредитам, которые продают госбанки, в среднем на уровне 60−70%. Но сейчас основным фактором, определяющим цену, будет спрос. А он находится на минимальном уровне.

Война в Украине крайне отрицательно повлияла на уровень ценовых предложений по рисковым сделкам. Системные игроки с рынка ушли. Например, в последние несколько лет группа компаний «Инвестохиллс» была одним из крупнейших независимых (не связанных с должниками) покупателей NPL. За несколько лет мы выкупили более 100 млрд грн таких кредитов.

В настоящий момент у нас нет планов по поглощению долгов госбанков. Да и кто сейчас будет их покупать в больших объемах, кроме самих должников, сказать сложно. Иностранцев на этом рынке и до войны было раз-два и обчелся, они работали только в связке с локальным игроком. Сейчас про них можно забыть. Поэтому, если не будет реальной конкуренции и долги будут выкупать только сами должники или случайные, несистемные игроки, то средний размер дисконта будет достигать 85−95%.

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Почему с продажей не так все просто

Нюанс еще и в том, что далеко не все кредиты могут быть проданы. Как пример — портфель ПриватБанка, который является держателем 67,5% проблемных долгов всей банковской системы Украины. Но в части NPL корпоративного бизнеса банк не может выставить на продажу крупные кейсы, подкрепленные ликвидным обеспечением и/или реальным бизнесом.

Согласно заявлениям НБУ, 95% NPL проблемного портфеля ПриватБанка — кредиты, выданные инсайдерским компаниям. Эти долги достаточно концентрированы, а качество и ликвидность их залогов низкое. С практической точки зрения продать их не представляется возможным в принципе, кроме как за доли процента номинала и только структурам, связанным с бывшими акционерами банка.

И хотя с 2020 года NPL-портфель ПриватБанка сократился приблизительно на 82 млрд грн, до 178 млрд грн, это не значит, что проблемная задолженность урегулирована или долги проданы. Они, в подавляющем большинстве, попросту списаны (основная часть — в IV квартале 2020 года, на 66 млрд грн).

Важно учитывать и тот факт, что из-за войны происходит рост портфеля NPL, в котором накапливаются долги «мертвого бизнеса» — предприятий, разрушенных в результате боевых действий, и компаний, чьи активы оказались в оккупации. А поскольку основными кредиторами корпоративного сектора в Украине были и остаются госбанки, для них текущая ситуация создает дополнительные проблемы.

Что дальше

В перспективе можно рассматривать сценарий восстановления такого бизнеса. Но для этого покупателем NPL должен быть сам должник или реальный инвестор. И восстановление бизнеса все равно предполагает процесс взыскания долга для «очистки» актива. Открывается процедура банкротства.

Как правило, производится выкуп залогового и прочего имущества на новое юридической лицо. Новый собственник берет бизнес на себя, а старый должник ликвидируется. Но данный механизм предполагает готовность инвестора финансировать не только выкуп долга, но и затраты, связанные с взысканием и возобновлением деятельности. В военных реалиях такое практически невозможно.

Прогнозирую, что госбанки до конца 2023 года выставят на торги долги на сумму более 100 млрд грн. Сколько из этого продадут, зависит в первую очередь от того, будут ли банки готовы доводить на торгах цену до приемлемого для покупателей уровня. То есть предлагать дисконты свыше 80% номинала и проводить голландские аукционы (с понижением цены). Если нет — будут проданы единичные лоты. Если госбанки решатся на дисконты, могут продать в этом году 50−70%, а остальную часть портфелей — только после дальнейшего понижения цены.

Также существует высокая вероятность списания существенной части проблемных кредитов. Прежде всего, такой шаг стоит ожидать от ПриватБанка, так как его основные должники входят или вошли в процедуру банкротства. Это значительно повлияет на уровень NPL на балансах, поскольку в ходе банкротства реализацией залоговых активов занимается не банк, а ликвидатор, который порой хочет получить хоть какие-то деньги. И залог уходит за бесценок.

При этом стоит заметить, что в правительстве и НБУ до сих пор идет дискуссия: продавать проблемные активы во время войны или ждать ее окончания и попытаться продать подороже. НБУ скорее против продажи, а Кабмин в целом за. Но дискуссия есть, поэтому в ближайшее время этот процесс может приостановиться. Новые активы не будут выводиться на торги, а те, которые продаются сейчас, не опустятся в цене до уровня, который будет приемлем для покупателя.