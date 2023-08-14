Председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам. Наблюдательный совет Сенс Банка принял отставку Дмитрия Кузьмина, сообщает пресс-служба учреждения.
Председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин подал в отставку
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Наблюдательный совет Сенс Банка обещает начать процесс отбора и назначения нового постоянного председателя правления как можно скорее.
«Sense Bank продолжает работать в обычном режиме с высококвалифицированным персоналом, максимально компетентно и преданно предоставляет банковские услуги клиентам. Быстрая трансформация Sense Bank как сильного государственного финансового учреждения после недавней национализации идет по плану», — говорится в заявлении банка.
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Предыстория
Дмитрий Кузьмин, которого управлять национализированным Сенс Банком отобрал Минфин и согласовал НБУ, возглавлял банк почти три недели.
Его назначили 22 июля управлять банком с 23 июля, а уже 10 августа, как сообщал Forbes, Дмитрий Кузьмин подал заявление на увольнение. Хотя его назначили на должность на 3 года.
Вместо Дмитрия Кузьмина теперь заместитель председателя правления Сенс Банка Елена Зубченко стала временно исполняющей обязанности председателя правления «для обеспечения бесперебойной работы банка под пристальным наблюдением и в сотрудничестве с наблюдательным советом».
Елена Зубченко в 2023 году являлась членом Совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. До прихода в Сенс Банк она возглавляла департамент финансовой политики Министерства финансов и была членом совета Фонда развития предпринимательства.
Комментарии - 4
и решил от греха подальше скорее уволиться, чтобы не попасть под уголовку…
Он не первый, кто из этого банка так скоропостижно сбегает…
Рекорд по скорости увольнения установил член набсовета Шлапак Александр,
который проработал всего неделю с 20 октября 2022 года
и сбежал из Альфа(Сенс-банка), как ошпаренный…
Значит будем придерживаться общепринятой версии:
«уволился по личным причинам», которые внезапно
появились после его вступления в должность менее
трёх недель назад.
«после Шлапака никто не попадал под уголовку.»
Виктория Михайле и ещё парочка уже бывших
топ-менеджеров сейчас находятся под следствием.