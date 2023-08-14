Председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин подал в отставку

Что дальше

Наблюдательный совет Сенс Банка обещает начать процесс отбора и назначения нового постоянного председателя правления как можно скорее.

«Sense Bank продолжает работать в обычном режиме с высококвалифицированным персоналом, максимально компетентно и преданно предоставляет банковские услуги клиентам. Быстрая трансформация Sense Bank как сильного государственного финансового учреждения после недавней национализации идет по плану», — говорится в заявлении банка.

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Предыстория

Дмитрий Кузьмин, которого управлять национализированным Сенс Банком отобрал Минфин и согласовал НБУ, возглавлял банк почти три недели.

Его назначили 22 июля управлять банком с 23 июля, а уже 10 августа, как сообщал Forbes, Дмитрий Кузьмин подал заявление на увольнение. Хотя его назначили на должность на 3 года.

Вместо Дмитрия Кузьмина теперь заместитель председателя правления Сенс Банка Елена Зубченко стала временно исполняющей обязанности председателя правления «для обеспечения бесперебойной работы банка под пристальным наблюдением и в сотрудничестве с наблюдательным советом».

Елена Зубченко в 2023 году являлась членом Совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. До прихода в Сенс Банк она возглавляла департамент финансовой политики Министерства финансов и была членом совета Фонда развития предпринимательства.