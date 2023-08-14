Проверка бизнеса: Стало известно, к кому Налоговая придет в гости до конца года

Налоговая служба планировала проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца года. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы.

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Сколько проверят компаний

В настоящее время ГНС планирует провести документальные проверки в: 896 компаний, работающих с подакцизным товаром — алкоголь, табак, бензин и т. д.

Кто в списке

В частности, в список попали ОККО, Socar, Карлсберг Украина, Укртранснафта и т. д.

94 финансовые компании, среди которых:

15 банков: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк инвестиций и сбережений, Коминбанк, Глобус, Украинский капитал, Украинский строительно-инвестиционный банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Первый инвестиционный банк, Европейский промышленный банк, Банк «Клиринговый дом», Пиреус банк МКБ, РВС банк.

19 страховых компаний и их подразделений. Так, в список попали компании «УСО» и «ТАС».

60 других денежных учреждений.

3,256 физических лиц.

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Кроме того, Налоговая проверит 29 компаний по поводу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и ЕСВ. В этом перечне — 17 игорных бизнесов, в том числе Фавбет.



