Налоговая служба планировала проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца года. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы.
Проверка бизнеса: Стало известно, к кому Налоговая придет в гости до конца года
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Сколько проверят компаний
В настоящее время ГНС планирует провести документальные проверки в: 896 компаний, работающих с подакцизным товаром — алкоголь, табак, бензин
Кто в списке
В частности, в список попали ОККО, Socar, Карлсберг Украина, Укртранснафта
94 финансовые компании, среди которых:
- 15 банков: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк инвестиций и сбережений, Коминбанк, Глобус, Украинский капитал, Украинский строительно-инвестиционный банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Первый инвестиционный банк, Европейский промышленный банк, Банк «Клиринговый дом», Пиреус банк МКБ, РВС банк.
- 19 страховых компаний и их подразделений. Так, в список попали компании «УСО» и «ТАС».
- 60 других денежных учреждений.
- 3,256 физических лиц.
Читайте: Гетманцев анонсировал возобновление налоговых проверок и отмену льгот для бизнеса
Кроме того, Налоговая проверит 29 компаний по поводу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и ЕСВ. В этом перечне — 17 игорных бизнесов, в том числе Фавбет.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии