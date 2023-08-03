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3 августа 2023, 13:40 Читати українською

Visa и Приватбанк представили программу цифровой аутентификации платежей в е-торговле

Visa и Приватбанк представили программу цифровой аутентификации Digital Authentication Framework (DAF). Программа DAF разработана для того, чтобы трансакции электронной коммерции происходили так же эффективно, как платежи в физических торговых точках, обрабатываемые в соответствии с международным стандартом операций с банковскими картами EMV, сообщает пресс-служба банка.

Visa и Приватбанк представили программу цифровой аутентификации Digital Authentication Framework (DAF).

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Что известно

Украина стала первой страной в мире, где запущена эта новаторская программа. Первая в истории прямая трансакция DAF 3DS прошла в Украине 26 мая 2023 года.

«Приватбанк, важной частью ДНК которого являются инновации, провел первую в мире трансакцию DAF 3DS в Украине, — поделился Мариуш Качмарек, заместитель председателя правления Приватбанка по технологическим и операционным вопросам. — Команды ПриватБанка и Visa продолжают развивать современные технологии, обеспечивающие удобство и безопасность цифровой коммерции для клиентов даже в трудные времена войны. Современные цифровые решения Приватбанка помогают сократить мошенничество и предлагают удобство для наших клиентов».

Digital Authentication Framework — это обновление программы Visa Secure, которая основана на технологии 3-D Secure (3DS) и требует прохождения многоэтапной проверки для аутентификации клиента банком-эмитентом, прежде чем трансакция электронной коммерции (без присутствия карты) может быть одобрена с уверенностью.

Что это дает

Однако с DAF активная аутентификация нужна только для первой трансакции, последующие же трансакции одобряются автоматически. Благодаря этому потребители испытывают меньше неудобств, уменьшается количество заказов, остающихся неоформленными в корзине, и продавцы получают более высокий уровень конверсии.

Источник: Минфин
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