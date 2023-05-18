Для ФОПов возвращают налог 5% и вводят штрафы: как это повлияет на бизнес

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 мая 2023, 7:36 Читати українською

Для ФОПов возвращают налог 5% и вводят штрафы: как это повлияет на бизнес

Не позднее 01 июля 2023 года власти планируют отменить все действующие ныне льготы для ФОП. Соответствующие нормы прописаны в законопроекте № 8401, который уже прошел слушание в профильном комитете и будет принят при любых обстоятельствах. Как возвращение к довоенным правилам работы скажется на тысячах представителей малого бизнеса и украинской экономике в целом, разбирался «Минфин».

Не позднее 01 июля 2023 года власти планируют отменить все действующие ныне льготы для ФОП.

Почему отменяют налоговые льготы для упрощенцев сейчас

В первые месяцы войны Верховная Рада ввела ряд налоговых льгот — в частности, снизила ставку налогообложения с 5% до 2% из оборота для плательщиков единого налога третьей группы, а также разрешила платить такой налог не только упрощенцам, но и всем предприятиям с доходом до 10 млрд грн. Такое решение чиновники объясняли необходимостью поддержать бизнес и вывести экономику из шокового состояния.

«Налог стал тем фактором, который, среди прочего, оживил предприятия», — отмечал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Однако, такие льготы негативно сказались на бюджетных поступлениях. По расчетам заместителя главы налогового комитета BP Ярослава Железняка, ежемесячно государство недополучает по меньшей мере 500−700 млн грн. По оценкам же г-на Гетманцева, за 8 месяцев действия льготных ставок потери составили «до 10 млрд грн».

Именно поэтому МВФ, который всегда довольно прохладно относился к существованию упрощенной системы, настоял на отмене военных налоговых льгот для плательщиков единого налога. Теперь возобновление сотрудничества с основным кредитором зависит в том числе и от того, выполнят ли власти это его требование.

«Принятие этого законопроекта является одним из „маяков“ МФВ, который делает возможной долгосрочную программу на $15 млрд, объявленную на днях», — подтвердил экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай.

Также правительство ожидает, что возврат к «довоенной упрощенке» принесет бюджету дополнительные 8 млрд грн до конца года.

Сейчас законопроект № 8401 ожидает рассмотрения в Верховной Раде. Когда именно оно состоится — пока точно неизвестно. Однако, в том, что он будет принят, сомнений нет.

«Дата рассмотрения законопроекта на данный момент неизвестна. Но, так или иначе, документ будет принят и вступит в силу с 1 июля», — сообщил в комментарии «Минфину» народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий.

Читайте также: Отмена льготного 2% налога для ФОП: Что ждет налогоплательщиков с 1 июля

Льготы свое уже отжили

Эксперты отмечают, что введение льготного налогообложения с самого начала вызывало множество замечаний и сомнений. Но если и имело смысл в первые месяцы войны, когда было непонятно, как и будут ли вообще работать предприятия, то впоследствии полностью себя исчерпало. Более того, обусловило проблемы, из-за которых госбюджет недополучал значительных средств.

Дело в том, что переход на 2% законодатели разрешили не только ФОПам. Действие поправки распространилось на бизнес с оборотом до 10 млрд грн — то есть на средние и даже крупные предприятия.

«Это, с одной стороны, позволило крупному бизнесу уменьшать свои налоговые обязательства, в частности, избегать уплаты налога на прибыль (18%) и НДС (20%). А с другой стороны, повлияло на государственный бюджет, за счет которого это все происходило», — отметил старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы «Налоговая и бюджетная реформа» Владимир Дубровский.

Вся упрощенная система, даже с учетом скрытых оборотов, составляет менее 10% от всей экономики. Поэтому здесь значительного эффекта от введения льготной ставки не было и быть не может. Значительные средства бюджет недополучил из-за перехода на 2-процентное налогообложение средних предприятий.

«В стране не может быть две параллельных системы — одна с НДС, а вторая — с налогом из оборота. Ибо, во-первых, это искажает конкуренцию. Во-вторых, это создает возможные схемы. И в целом, налог из оборота губителен для экономик стран, если он распространяется на всех», — считает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай объясняет, что возможность среднего и крупного бизнеса работать на упрощенной системе с уплатой 2% от оборота ставит в проигрышные условия предпринимателей, которые, оставаясь на общей системе, платят большие налоги в бюджет.

«Кроме того, возможность работать на упрощенной системе без фактического контроля оборотов создает дополнительные побочные потери, расширяя возможности для сбыта контрабанды, контрафакта и потерь НДС через схемный налоговый кредит», — добавляет Юрий Гайдай.

Читайте также: Бизнес отказывается от налоговой льготы и платит НДС

Как повлияет на бизнес отмена льготной ставки

В общей сложности, на 2% перешло 313 тыс. предпринимателей, из них около 40 тыс. — юридические лица. Отмена льготной ставки налогообложения для них, по мнению экспертов, не станет большой проблемой.

«Средний бизнес попросту перейдет на НДС. Что касается ФОПов, то никто их не возвращает на какую-то драконовскую общую систему. Они просто будут по-прежнему платить 5% с дохода», — говорит Олег Гетман.

Бизнесу, а в итоге — конечным потребителям придется платить несколько больше налогов, и это стоит принять во внимание уже сегодня.

«Малый и средний бизнес ожидает повышения уровня налоговой нагрузки и контроля. Соответствующий факт должен уже сейчас быть учтен субъектами хозяйствования при осуществлении налогового планирования и включать будущие суммы налогов, с целью эффективного планирования расходов, в перечень обязательных платежей на основании уже существующих сегодня статистических данных по учету доходов», — подчеркивает Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры».

И все же, эксперты убеждены, что какой-то заметной нагрузки на рядового украинца из-за этого не будет. Тем более, что есть множество других факторов, которые перекрывают такие эффекты.

«С другой стороны, это снизит потребности эмиссионного финансирования расходов на войну, то есть снизит давление на гривну и инфляцию», — добавляет Юрий Гайдай.

Бизнесу нужно приготовиться к штрафам

Отмена льготной ставки — это не единственное запланированное изменение. Законопроектом также предусмотрено возобновление проведения документальных проверок и возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО. И если с отменой 2% ставки налогообложения эксперты в целом соглашаются, то в этих нормах видят большой негатив для бизнеса.

По словам Олега Гетмана, с начала 2022 года было введено РРО для всей 2 и 3 группы. Еще тогда эксперты отмечали: оптимальным решением было введение кассовых аппаратов только там, где существуют высокие риски уклонения от уплаты налогов. В частности, для ФОПов, которые могут превысить лимиты, то есть те, которые работают, например, с товарами высокого ценового сегмента, находятся на больших площадях, массово торгуют в интернете.

«При этом, РРО не нужно младшим представителям бизнеса — торговцам помидорами возле метро или шаурмой, учителям танцев и т. п. Это нецелесообразно ни государству, ни плательщику», — убежден координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Такого же мнения придерживается и старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы «Налоговая и бюджетная реформа» Владимир Дубровский. Он отмечает, что с массовым внедрением РРО упрощенная система фактически потеряет свою главную черту — защиту малого бизнеса от проверок.

«Если появляется обязательное РРО, то появляется и повод для проверок, возможность придраться к чему-то и наложить штраф. Это было лоббировано специально для того, чтобы уничтожить конкуренцию в лице малого бизнеса и создать полноценный картель крупных торговых сетей. Они уже обладают сильной рыночной властью и этим злоупотребляют. Если еще исчезнет альтернатива в виде мелкого бизнеса, соответственно, у потребителя и у поставщиков будет меньший выбор», — говорит Владимир Дубровский.

Последствия, по словам эксперта, могут быть крайне отрицательными. С одной стороны, пострадают интересы сотен тысяч предпринимателей. А с другой — это повлияет на потребителей, которые могут столкнуться с увеличением цен, ухудшением качества обслуживания, уменьшением ассортимента продукции.

Нужен компромисс

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», единодушны во мнении, что возврат к РРО и штрафам в таком виде, как это предусмотрено проектом закона, недопустим. Нужно хотя бы скорректировать область применения РРО, то есть не распространять ее на малый бизнес.

Что касается льготной ставки в 2%, то здесь тоже большинство соглашается, что ее, а вместе с этим и схемы вокруг нее, нужно убрать. Но не все соглашаются, что целесообразно возвращаться полностью к довоенным правилам.

По мнению Владимира Дубровского, нагрузку на бизнес нужно ослабить, но сделать это за счет уменьшения налогов на труд. Например, с 34% от брутто расходов на зарплату снизить их до 25%, как это предлагал Даниил Гетманцев перед войной.

Кроме того, старший экономист CASE-Ukraine считает целесообразным ввести налоговые льготы для определенных категорий населения.

«Еще предложил бы убрать любые налоги на зарплату, если трудоустраивается ВПЛ, или для предпринимателей, которые ведут деятельность в зоне, приближенной к боевым действиям», — перечислил эксперт.

Такой подход, по мнению эксперта, не создает возможностей для схем, как при льготных 2% налогообложения. Плюс потери для бюджета, вероятнее всего, будут меньше. А главное — это реально позволит поддержать бизнес и станет уместным шагом, с точки зрения общей налоговой реформы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 25

+
+39
zevs1
zevs1
18 мая 2023, 8:48
#
Штрафы с РРО добьют тех кто остался, на этом можно провести похороны ФОП.
Слуг в лице Гетманцева ничего не остановит даже война.
+
+56
Ferox
Ferox
18 мая 2023, 9:11
#
Не нравится — не работай. Мне вот не нравится и я не работаю, и другим не советую. Вообще, лучше ничего не делать, чем делать. Если ты ничего не построил, то такие террористы как путин не смогу ничего разрушить!
Диокл сообщает, что в доме Кратета останавливался Александр Македонский. Александр спросил его: «Хочешь, я восстановлю твой город?» (Александр разрушил Фивы в 335 до н. э., после чего Кратет переехал в Афины.) «Зачем? — сказал Кратет. — Какой-нибудь новый Александр возьмет и разрушит его опять».
+
+17
zevs1
zevs1
18 мая 2023, 9:35
#
Ferox
путин понятный враг, а вот то чем, слуги, уничтожают всё живое в Украине вот о чём речь.
Пример с судьей на 3млн долларов тому подтверждение, можно только представить когда разрешат проверки, штрафы РРО налоговикам что будет происходить?
+
0
brigadirius
brigadirius
18 мая 2023, 9:13
#
Україна не Сицилія.
+
0
alex2013a90
alex2013a90
18 мая 2023, 9:26
#
Сейчас начнется классический срач и ИТ ФОПы начнут рассказывать что уедут за границу и в Украине никого не останется. Возможно еще добавиться фраза: ПОХОРОНЫ ФОП
+
+54
zevs1
zevs1
18 мая 2023, 9:44
#
Alex 2013a90
Раз возвращаете налоги штрафы и проверки как до войны то и дайте возможность выехать мужчинам как было до войны, или слабо это сделать Слугам.
Тогда и увидите какую страну предпочтут ит-фоп.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 мая 2023, 10:26
#
IT всегда позиционировали себя как ультрапатриоты. Так может пора нормально платить налоги?
+
+82
zevs1
zevs1
18 мая 2023, 10:35
#
Почему Вы решили что ИТ ненормально платят налоги?
Откуда такие фантазии?
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 мая 2023, 10:47
#
Они нанятые работники, какой у них может быть ФОП? ФОП для самозанятых предпринимателей, а не для всех хитрожопых.
+
+84
timion
timion
18 мая 2023, 10:56
#
Не завидуйте айтишникам, работайте дальше и платите налоги 40% от ваших доходов чинушам, что б они себе дома строили и вас на убой посылали.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 мая 2023, 11:14
#
Чему завидовать? Я сам самозанятый айтишник со своим проектом и до 2018 работал по контракту как ФОП. Пишу по факту. В моем коллективе все ходили в вышиванках, но как только дело касалось налогов/лимитов все бегом бежали к бухгалтеру на консультацию лишь бы лишние 3 копейки не заплатить в бюджет.
+
+8
Бедный папа
Бедный папа
18 мая 2023, 11:04
#
Даже на оф. сайте НБУ видел вакансии для IT где было указано что вакансия предполагает сотрудничество с ФОП. Не сочиняй тут.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 мая 2023, 11:09
#
Покажите вакансию? Сказочник
+
0
Бедный папа
Бедный папа
18 мая 2023, 11:25
#
Я самозанятый — сам ищи по архиву 2019−2020 project manager / coordinator и тп… какая-то грантовая была программа.
+
+32
bonv
bonv
18 мая 2023, 10:26
#
Ще більше в тінь.
+
+15
BEZE
BEZE
18 мая 2023, 11:17
#
Гірше не буде?;))
+
0
bonv
bonv
18 мая 2023, 11:33
#
Податків буде менше.
+
0
reomur
reomur
18 мая 2023, 12:43
#
Буде і значно.
+
+9
Eventop
Eventop
18 мая 2023, 11:24
#
А що, ФОП буде зі свого гаманця платити? Ні, просто відповідно зростуть ціна на товари/послуги ФОП. Тому і так не дуже заможні українці профінансують підвищення зарплат чиновникам. А хтось просто піде в тінь. Додайте ще підвищення тарифів на комуналку, анонсоване на липень-серпень та підвищення вартості пального в липні… «хуже не будет», як казали…
+
0
zevs1
zevs1
18 мая 2023, 11:34
#
Чем хуже простому Украинцу, тем лучше политику-чиновнику, данный законопроект тому подтверждение.
Такова правда жизни в Украине.
+
+39
mantis05
mantis05
18 мая 2023, 11:28
#
Проблемы с РРО спотыкаются о первичку- у нас нет единого стандарта первички, так же не ти реестра её проверить. Вася Пупкин леваком без таможки завёз продукцию, распечатал бумажку что всё ок и дал первичные документы, ФОП купил у него на опте и другому ФОП продал, передав бумажку. Пришла проверка- чпок чпок, а вот у тебя первичка кривая, мы через базу данных проверили, давай плати :D клоунство. РРО в телефоне- тоже вне закона до сих пор, нормативов нет. Зато есть РРО за 2к грн, которое продают за 20к, зато помазанное богами местной налоговой.
+
0
zevs1
zevs1
18 мая 2023, 12:08
#
В этом и состоит задача Слуг Народа Гетманцева Железняка узаконить действия проверяющих, чтобы трусить бизнес как в 90х.
+
0
mantis05
mantis05
18 мая 2023, 13:16
#
Напомню, что бомбу с первичкой заложил пан Яйценюх, и закон одобрили БПП в 2015. Как итог: НДС не передать в наследство на перепродажу, любая проверка может нагибать, даже если первичка правильная- ты просто не можешь доказать правоту свою.
+
0
mlp711141
mlp711141
18 мая 2023, 12:51
#
Часть бизнеса закроется…
+
0
Антін Віталійович
Антін Віталійович
18 мая 2023, 13:16
#
Все логічно, на початку війни пільга 2% дала можливість бізнесу вижити та працювати. Війна поки не закінчилась, але ситуація кардинально інша, економіка працює, бізнес отримує прибутки і може платити податки, які підуть на армію, соцвиплати та відбудову країни
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают bonv, Majezty, zevs1 и 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами