Для ФОПов возвращают налог 5% и вводят штрафы: как это повлияет на бизнес

Не позднее 01 июля 2023 года власти планируют отменить все действующие ныне льготы для ФОП. Соответствующие нормы прописаны в законопроекте № 8401, который уже прошел слушание в профильном комитете и будет принят при любых обстоятельствах. Как возвращение к довоенным правилам работы скажется на тысячах представителей малого бизнеса и украинской экономике в целом, разбирался «Минфин».

Почему отменяют налоговые льготы для упрощенцев сейчас

В первые месяцы войны Верховная Рада ввела ряд налоговых льгот — в частности, снизила ставку налогообложения с 5% до 2% из оборота для плательщиков единого налога третьей группы, а также разрешила платить такой налог не только упрощенцам, но и всем предприятиям с доходом до 10 млрд грн. Такое решение чиновники объясняли необходимостью поддержать бизнес и вывести экономику из шокового состояния.

«Налог стал тем фактором, который, среди прочего, оживил предприятия», — отмечал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Однако, такие льготы негативно сказались на бюджетных поступлениях. По расчетам заместителя главы налогового комитета BP Ярослава Железняка, ежемесячно государство недополучает по меньшей мере 500−700 млн грн. По оценкам же г-на Гетманцева, за 8 месяцев действия льготных ставок потери составили «до 10 млрд грн».

Именно поэтому МВФ, который всегда довольно прохладно относился к существованию упрощенной системы, настоял на отмене военных налоговых льгот для плательщиков единого налога. Теперь возобновление сотрудничества с основным кредитором зависит в том числе и от того, выполнят ли власти это его требование.

«Принятие этого законопроекта является одним из „маяков“ МФВ, который делает возможной долгосрочную программу на $15 млрд, объявленную на днях», — подтвердил экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай.

Также правительство ожидает, что возврат к «довоенной упрощенке» принесет бюджету дополнительные 8 млрд грн до конца года.

Сейчас законопроект № 8401 ожидает рассмотрения в Верховной Раде. Когда именно оно состоится — пока точно неизвестно. Однако, в том, что он будет принят, сомнений нет.

«Дата рассмотрения законопроекта на данный момент неизвестна. Но, так или иначе, документ будет принят и вступит в силу с 1 июля», — сообщил в комментарии «Минфину» народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий.

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Льготы свое уже отжили

Эксперты отмечают, что введение льготного налогообложения с самого начала вызывало множество замечаний и сомнений. Но если и имело смысл в первые месяцы войны, когда было непонятно, как и будут ли вообще работать предприятия, то впоследствии полностью себя исчерпало. Более того, обусловило проблемы, из-за которых госбюджет недополучал значительных средств.

Дело в том, что переход на 2% законодатели разрешили не только ФОПам. Действие поправки распространилось на бизнес с оборотом до 10 млрд грн — то есть на средние и даже крупные предприятия.

«Это, с одной стороны, позволило крупному бизнесу уменьшать свои налоговые обязательства, в частности, избегать уплаты налога на прибыль (18%) и НДС (20%). А с другой стороны, повлияло на государственный бюджет, за счет которого это все происходило», — отметил старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы «Налоговая и бюджетная реформа» Владимир Дубровский.

Вся упрощенная система, даже с учетом скрытых оборотов, составляет менее 10% от всей экономики. Поэтому здесь значительного эффекта от введения льготной ставки не было и быть не может. Значительные средства бюджет недополучил из-за перехода на 2-процентное налогообложение средних предприятий.

«В стране не может быть две параллельных системы — одна с НДС, а вторая — с налогом из оборота. Ибо, во-первых, это искажает конкуренцию. Во-вторых, это создает возможные схемы. И в целом, налог из оборота губителен для экономик стран, если он распространяется на всех», — считает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай объясняет, что возможность среднего и крупного бизнеса работать на упрощенной системе с уплатой 2% от оборота ставит в проигрышные условия предпринимателей, которые, оставаясь на общей системе, платят большие налоги в бюджет.

«Кроме того, возможность работать на упрощенной системе без фактического контроля оборотов создает дополнительные побочные потери, расширяя возможности для сбыта контрабанды, контрафакта и потерь НДС через схемный налоговый кредит», — добавляет Юрий Гайдай.

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Как повлияет на бизнес отмена льготной ставки

В общей сложности, на 2% перешло 313 тыс. предпринимателей, из них около 40 тыс. — юридические лица. Отмена льготной ставки налогообложения для них, по мнению экспертов, не станет большой проблемой.

«Средний бизнес попросту перейдет на НДС. Что касается ФОПов, то никто их не возвращает на какую-то драконовскую общую систему. Они просто будут по-прежнему платить 5% с дохода», — говорит Олег Гетман.

Бизнесу, а в итоге — конечным потребителям придется платить несколько больше налогов, и это стоит принять во внимание уже сегодня.

«Малый и средний бизнес ожидает повышения уровня налоговой нагрузки и контроля. Соответствующий факт должен уже сейчас быть учтен субъектами хозяйствования при осуществлении налогового планирования и включать будущие суммы налогов, с целью эффективного планирования расходов, в перечень обязательных платежей на основании уже существующих сегодня статистических данных по учету доходов», — подчеркивает Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры».

И все же, эксперты убеждены, что какой-то заметной нагрузки на рядового украинца из-за этого не будет. Тем более, что есть множество других факторов, которые перекрывают такие эффекты.

«С другой стороны, это снизит потребности эмиссионного финансирования расходов на войну, то есть снизит давление на гривну и инфляцию», — добавляет Юрий Гайдай.

Бизнесу нужно приготовиться к штрафам

Отмена льготной ставки — это не единственное запланированное изменение. Законопроектом также предусмотрено возобновление проведения документальных проверок и возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО. И если с отменой 2% ставки налогообложения эксперты в целом соглашаются, то в этих нормах видят большой негатив для бизнеса.

По словам Олега Гетмана, с начала 2022 года было введено РРО для всей 2 и 3 группы. Еще тогда эксперты отмечали: оптимальным решением было введение кассовых аппаратов только там, где существуют высокие риски уклонения от уплаты налогов. В частности, для ФОПов, которые могут превысить лимиты, то есть те, которые работают, например, с товарами высокого ценового сегмента, находятся на больших площадях, массово торгуют в интернете.

«При этом, РРО не нужно младшим представителям бизнеса — торговцам помидорами возле метро или шаурмой, учителям танцев и т. п. Это нецелесообразно ни государству, ни плательщику», — убежден координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Такого же мнения придерживается и старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы «Налоговая и бюджетная реформа» Владимир Дубровский. Он отмечает, что с массовым внедрением РРО упрощенная система фактически потеряет свою главную черту — защиту малого бизнеса от проверок.

«Если появляется обязательное РРО, то появляется и повод для проверок, возможность придраться к чему-то и наложить штраф. Это было лоббировано специально для того, чтобы уничтожить конкуренцию в лице малого бизнеса и создать полноценный картель крупных торговых сетей. Они уже обладают сильной рыночной властью и этим злоупотребляют. Если еще исчезнет альтернатива в виде мелкого бизнеса, соответственно, у потребителя и у поставщиков будет меньший выбор», — говорит Владимир Дубровский.

Последствия, по словам эксперта, могут быть крайне отрицательными. С одной стороны, пострадают интересы сотен тысяч предпринимателей. А с другой — это повлияет на потребителей, которые могут столкнуться с увеличением цен, ухудшением качества обслуживания, уменьшением ассортимента продукции.

Нужен компромисс

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», единодушны во мнении, что возврат к РРО и штрафам в таком виде, как это предусмотрено проектом закона, недопустим. Нужно хотя бы скорректировать область применения РРО, то есть не распространять ее на малый бизнес.

Что касается льготной ставки в 2%, то здесь тоже большинство соглашается, что ее, а вместе с этим и схемы вокруг нее, нужно убрать. Но не все соглашаются, что целесообразно возвращаться полностью к довоенным правилам.

По мнению Владимира Дубровского, нагрузку на бизнес нужно ослабить, но сделать это за счет уменьшения налогов на труд. Например, с 34% от брутто расходов на зарплату снизить их до 25%, как это предлагал Даниил Гетманцев перед войной.

Кроме того, старший экономист CASE-Ukraine считает целесообразным ввести налоговые льготы для определенных категорий населения.

«Еще предложил бы убрать любые налоги на зарплату, если трудоустраивается ВПЛ, или для предпринимателей, которые ведут деятельность в зоне, приближенной к боевым действиям», — перечислил эксперт.

Такой подход, по мнению эксперта, не создает возможностей для схем, как при льготных 2% налогообложения. Плюс потери для бюджета, вероятнее всего, будут меньше. А главное — это реально позволит поддержать бизнес и станет уместным шагом, с точки зрения общей налоговой реформы.