Очередь за Worldcoin, кандидат в президенты США купил биткоины для детей: что нового на рынке криптовалют

Глава OpenAI Сэм Альтман поделился видео из Японии с длинной очередью желающих отсканировать сетчатку глаза в обмен на токены проекта Worldcoin (WLD).

После идентификации биометрическим способом пользователи получают 25 WLD (около $55). Сканирование происходит с помощью устройства Orb.

«Один человек проходит верификацию каждые 8 секунд», — заявил Альтман.

day 3 of @worldcoin launch, crazy lines around the world. one person getting verified every 8 seconds now. pic.twitter.com/vHRu1sWMT3