Очередь за Worldcoin, кандидат в президенты США купил биткоины для детей: что нового на рынке криптовалют

Сэм Альтман показал длинную очередь японцев за Worldcoin

Глава OpenAI Сэм Альтман поделился видео из Японии с длинной очередью желающих отсканировать сетчатку глаза в обмен на токены проекта Worldcoin (WLD).

После идентификации биометрическим способом пользователи получают 25 WLD (около $55). Сканирование происходит с помощью устройства Orb.

«Один человек проходит верификацию каждые 8 секунд», — заявил Альтман.

day 3 of @worldcoin launch, crazy lines around the world. one person getting verified every 8 seconds now. pic.twitter.com/vHRu1sWMT3 — Sam Altman (@sama) July 26, 2023

24 июля Worldcoin объявил об официальном запуске и выходе нативного токена WLD. Листинг новой монеты поддержали криптобиржи Binance, Bybit и OKX.

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С начала года биржа OKX увеличила резервы в криптовалютах на $3,8 млрд

Биржа OKX опубликовала девятый ежемесячный отчет о резервах (Proof-of-Reserves), показав $11,3 млрд в биткоине, Ethereum и стейблкоине USDT от Tether.

За последние два месяца показатель вырос на $1,3 млрд, с начала года — на $3,8 млрд.

Отчет охватывает 22 цифровых актива, среди которых USD Coin (USDC), Dogecoin (DOGE), XRP от Ripple, Solana (SOL) и другие. Согласно данным биржи, клиентские средства на платформе обеспечены более чем на 100%.

Клиентские активы OKX в основном хранятся в холодных кошельках.

Согласно пресс-релизу, компания зафиксировала сотни тысяч просмотров пользователей страницы Proof-of-Reserves и инструмента самопроверки с момента запуска сервисов в конце 2022 года.

Кандидат в президенты США купил 14 биткоинов для своих детей

Участник текущей предвыборной гонки США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший приобрел в мае 2023 года 14 BTC (около $420 000 по среднему курсу на тот момент) для своих детей в качестве инвестиции.

Во время подкаста The Wolf Of All Streets политик рассказал, что хотел доказать свою приверженность первой криптовалюте. Ранее журналисты критиковали Кеннеди за продвижение цифрового актива, поскольку он сам не владел им.

«Я купил по два биткоина для каждого из моих семерых детей. Теперь я криптоинвестор. Уверен, теперь (СМИ, — ред.) найдут другой способ напасть на меня, но никто не сможет сказать, что я не вкладывал свои деньги в то, о чем говорил», — отметил Кеннеди-младший.

Прокуратура США требует заключить Сэма Бэнкмана-Фрида под стражу

Федеральная прокуратура потребовала изменить меру пресечения для бывшего CEO биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и заключить его под стражу до момента рассмотрения дела в октябре. Об этом сообщает Reuters.

По словам прокурора Даниэль Сассун, нахождение Бэнкмана-Фрида на свободе «не может обеспечить безопасность общества».

Запрос стороны обвинения поступил после того, как основатель потерпевшей крах биткоин-биржи передал репортеру New York Times личные записи экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон. По мнению Сассун, это говорит о намерении дискредитировать свидетеля по делу.

Федеральный судья Льюис Каплан постановил, что всем участникам процесса запрещено обсуждать материалы разбирательства с прессой. Адвокат SBF отметил, что его клиент согласен с требованием, но оно должно распространяться и на свидетелей обвинения.

Решение касательно меры предварительного содержания обвиняемого вынесут 3 августа.