Очередь за Worldcoin, кандидат в президенты США купил биткоины для детей: что нового на рынке криптовалют

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 июля 2023, 9:03 Читати українською

Очередь за Worldcoin, кандидат в президенты США купил биткоины для детей: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Сэм Альтман показал длинную очередь японцев за Worldcoin

Глава OpenAI Сэм Альтман поделился видео из Японии с длинной очередью желающих отсканировать сетчатку глаза в обмен на токены проекта Worldcoin (WLD).

После идентификации биометрическим способом пользователи получают 25 WLD (около $55). Сканирование происходит с помощью устройства Orb.

«Один человек проходит верификацию каждые 8 секунд», — заявил Альтман.

24 июля Worldcoin объявил об официальном запуске и выходе нативного токена WLD. Листинг новой монеты поддержали криптобиржи Binance, Bybit и OKX.

Читайте также: Worldcoin: как заработать монету на заглядывании в серебряный шар

С начала года биржа OKX увеличила резервы в криптовалютах на $3,8 млрд

Биржа OKX опубликовала девятый ежемесячный отчет о резервах (Proof-of-Reserves), показав $11,3 млрд в биткоине, Ethereum и стейблкоине USDT от Tether.

За последние два месяца показатель вырос на $1,3 млрд, с начала года — на $3,8 млрд.

Отчет охватывает 22 цифровых актива, среди которых USD Coin (USDC), Dogecoin (DOGE), XRP от Ripple, Solana (SOL) и другие. Согласно данным биржи, клиентские средства на платформе обеспечены более чем на 100%.

Клиентские активы OKX в основном хранятся в холодных кошельках.

Согласно пресс-релизу, компания зафиксировала сотни тысяч просмотров пользователей страницы Proof-of-Reserves и инструмента самопроверки с момента запуска сервисов в конце 2022 года.

Кандидат в президенты США купил 14 биткоинов для своих детей

Участник текущей предвыборной гонки США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший приобрел в мае 2023 года 14 BTC (около $420 000 по среднему курсу на тот момент) для своих детей в качестве инвестиции.

Во время подкаста The Wolf Of All Streets политик рассказал, что хотел доказать свою приверженность первой криптовалюте. Ранее журналисты критиковали Кеннеди за продвижение цифрового актива, поскольку он сам не владел им.

«Я купил по два биткоина для каждого из моих семерых детей. Теперь я криптоинвестор. Уверен, теперь (СМИ, — ред.) найдут другой способ напасть на меня, но никто не сможет сказать, что я не вкладывал свои деньги в то, о чем говорил», — отметил Кеннеди-младший.

Прокуратура США требует заключить Сэма Бэнкмана-Фрида под стражу

Федеральная прокуратура потребовала изменить меру пресечения для бывшего CEO биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и заключить его под стражу до момента рассмотрения дела в октябре. Об этом сообщает Reuters.

По словам прокурора Даниэль Сассун, нахождение Бэнкмана-Фрида на свободе «не может обеспечить безопасность общества».

Запрос стороны обвинения поступил после того, как основатель потерпевшей крах биткоин-биржи передал репортеру New York Times личные записи экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон. По мнению Сассун, это говорит о намерении дискредитировать свидетеля по делу.

Федеральный судья Льюис Каплан постановил, что всем участникам процесса запрещено обсуждать материалы разбирательства с прессой. Адвокат SBF отметил, что его клиент согласен с требованием, но оно должно распространяться и на свидетелей обвинения.

Решение касательно меры предварительного содержания обвиняемого вынесут 3 августа.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
28 июля 2023, 10:25
#
«Я купив по два біткоїни для кожного з моїх сімох дітей. Тепер я криптоінвестор. Впевнений, тепер (ЗМІ, ред.) знайдуть інший спосіб напасти на мене, але ніхто не зможе сказати, що я не вкладав свої гроші в те, про що говорив», — зазначив Кеннеді-молодший.

Коли не знаєш як ще потрапити в новини.
+
0
Три літри
Три літри
28 июля 2023, 10:27
#
укласти Сема Бенкмана-Фріда під варту

Редакція продовжує радувати читачів своїми шедевральними текстами
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами