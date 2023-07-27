ЕЦБ снова повысил все три ключевых процентных ставки

Европейский центральный банк повысил все три ключевых процентных ставки на 0,25 процентного пункта. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам — до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,50%. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

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Европейский регулятор отметил, что инфляция продолжает снижаться, но ожидается, что она будет оставаться слишком высокой еще долго.

Совет управляющих намерен обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочной цели в 2%.

«Сегодняшнее повышение ставки отражает оценку Советом управляющих прогнозов по инфляции, динамике базовой инфляции и силе трансмиссии монетарной политики», — говорится в сообщении Европейского центробанка.

Совет управляющих также решил установить компенсацию за минимальные резервы на уровне 0%.

По данным государственной финской телерадиокомпании Yle, депозитная ставка 3,75% - наивысшее значение за период евро. Эксперты в Финляндии отмечали, что последний раз ЕЦБ устанавливал такую же ставку по депозитам на рубеже тысячелетий, когда евро был просто валютой для расчетов, а в Финляндии использовалась марка.

Напомним

В июне ЭЦБ также повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов.

«Минфин» также писал, что 26 июля Федеральная резервная система США (ФРС) увеличила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25−5,5%.