Нацбанк снизил учетную ставку до 22%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 июля 2023, 14:01 Читати українською

Нацбанк снизил учетную ставку до 22%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начать цикл снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений. Это является важным элементом обеспечения. и переход к большей гибкости обменного курса. В то же время снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики», — отметил Пышный.

Напомним

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Читайте: Растут ставки по депозитам: Что ожидают в НБУ

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 22

+
0
Alex2006
Alex2006
27 июля 2023, 14:04
#
Непогано, непогано) Покращується ситуація в економіці.
+
+30
Антон Куминов
Антон Куминов
27 июля 2023, 14:38
#
Когда цены будут падать? или как обычно напишешь что это не связано?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 июля 2023, 14:48
#
Антон Куминов

И сколько им ещё надо падать?
Неужели до нуля?!

Гречка уже меньше 45 грн за кило.
А была и по 100 грн в прошлом году.
+
0
Alex2006
Alex2006
27 июля 2023, 15:07
#
Ті, що прив’язані до долару, ті одразу. А інші - тут уже не варто сподіватись на значне зниження до завершення війни і появу реальної конкуренції. Тому ефект від купівлі валюти оленів, які задрали курс до 42.і влаштували таку інфляцію, буде з нами надовго. Треба було думати про наслідки до того, як нагрібати валюту.
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
27 июля 2023, 14:05
#
Ну депозиты они понизят, а вот кредиты вряд ли. Просто увеличится разница себе в карман.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
27 июля 2023, 14:52
#
Не бери кредиты — не набивай чужой карман. Покупай все за свои, кровно заработанные.
+
+67
alexkush
alexkush
27 июля 2023, 14:06
#
Це чисто політичне рішення. тиск на гривню вже почався і до осені посилиться. девальвація не за горами. за останні 4 дні долар виріс на 50 коп і ріст продовжиться
+
0
Alex2006
Alex2006
27 июля 2023, 14:08
#
Ахахаха, ну то лише мрії кабанчиків, які накупились долару по 40+. Вони ще з грудня мріють про девальвацію, а їх збитки відносно гривневих інструментів лише зростають))
+
+36
Riojas
Riojas
27 июля 2023, 14:16
#
Поспешите сдать, пока по 37.5 берут, и положите на гривневый депозит на год, пока процент хороший. БудетТолькоДешеветь)
+
0
Alex2006
Alex2006
27 июля 2023, 14:19
#
Щоб здати по 37.5 потрібно мати що здавати) У мене трохи інша фінансова стратегія: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/211367/
І замість депозиту більшість закидую на облігації, там дохідність вище.
+
0
KOPPEL
KOPPEL
27 июля 2023, 14:24
#
Депозит в гривні наше все.
+
0
Alex2006
Alex2006
27 июля 2023, 14:27
#
Облігації в Дії наразі вигідніші
+
0
penetrator1963
penetrator1963
27 июля 2023, 14:50
#
Странные рассуждения. нбу каждую неделю заливает на межбанке на 0,5 ярда больше, чем покупает. курс гривны к иностранным валютам под ручным регулированием. а вы пишите, что ревальвация не за горами. в этой стране без войны никогда не было ревальвации, разве что в 2019, когда маркарова продавала овгз в баксах по 20% в год. а во время войны девал на 300%.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 июля 2023, 15:00
#
Penetrator1963

Когда страны-доноры дают помощь на социальные выплаты или для финансирования дефицита бюджета, КМУ совместно с НБУ, не желая выплачивать зарплаты и пенсии в долларах США или евро, продают
валюту на межбанке, а полученной гривной финансирует социальные расходы бюджета.
Да и ЗВР сейчас больше, чем до войны и это при импорте, который превышает экспорт в разы…
+
0
Alex2006
Alex2006
27 июля 2023, 15:10
#
Суттєва ревальвація (до 33 і нижче) — уже після перемоги. Що буде після перемоги і чому впадемо нижче 33 пояснював тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/
А з приводу продажів від НБУ, це наразі в плюс, бо таким чином викачується гривня з ринку, а потім НБУ відкупить це все по 33−35 і буде у гарному плюсі. Але головний фактор — притримана експортна виручка. Якби виручку не притримували, НБУ не довелося б продавати нічого.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
27 июля 2023, 15:51
#
А Ви оптиміст) Ситуація наразі дуже сильно пов’язани з вливаннями Заходу. А вони при поточному стану корупції в майбутньому можуть сильно вар’юватися у бік зменшення чи то взагалі припинення вливань, аж до припиненя кредитування. Ось тоді про ревальвацію можна буде тільки мріяти і не один десяток років.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 июля 2023, 15:59
#
Не всем же быть пессимистами
и всепропальщиками…
+
0
Alex2006
Alex2006
27 июля 2023, 16:02
#
Та ні, скоріше реаліст, нам головне протриматись до перемоги, а потім уже буде така ревальвація, що мало не буде)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 июля 2023, 14:54
#
Догоните на наличке хотя-бы до 39 на прием, а то сдавать по 37,50 то что купил по 36,99 не очень то и охота…
+
+22
alexkush
alexkush
27 июля 2023, 14:09
#
Чисто політичне рішення. тиск на гривню розпочався і до осені посилиться. вде за 3 дні долар виріс на 50 коп і росте далі. ситуація в економіці не покращується, порти заблоковані і на осінь знову розпочнеться тетор раши енергетичної інфраструктури
+
0
Alex2006
Alex2006
27 июля 2023, 14:11
#
Пусті казочки-лякалки від кабанчиків, чули такі вже рік, і очікувано нічого не справдилось)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 июля 2023, 14:49
#
Правління НБУ також знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт на 2 в.п. до 18%, а за кредитами рефінансування на 3 в.п. до 24%.

Це рішення з одного боку підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності, з іншого — дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень громадян Украïни.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Solnce86, uadmit04, Vorlock и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами