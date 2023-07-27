Нацбанк снизил учетную ставку до 22%

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«Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начать цикл снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений. Это является важным элементом обеспечения. и переход к большей гибкости обменного курса. В то же время снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики», — отметил Пышный.

Напомним

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

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Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).