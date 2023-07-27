Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Нацбанк снизил учетную ставку до 22%
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«Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начать цикл снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений. Это является важным элементом обеспечения. и переход к большей гибкости обменного курса. В то же время снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики», — отметил Пышный.
Напомним
В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
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Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).
Комментарии - 22
И сколько им ещё надо падать?
Неужели до нуля?!
Гречка уже меньше 45 грн за кило.
А была и по 100 грн в прошлом году.
І замість депозиту більшість закидую на облігації, там дохідність вище.
Когда страны-доноры дают помощь на социальные выплаты или для финансирования дефицита бюджета, КМУ совместно с НБУ, не желая выплачивать зарплаты и пенсии в долларах США или евро, продают
валюту на межбанке, а полученной гривной финансирует социальные расходы бюджета.
Да и ЗВР сейчас больше, чем до войны и это при импорте, который превышает экспорт в разы…
А з приводу продажів від НБУ, це наразі в плюс, бо таким чином викачується гривня з ринку, а потім НБУ відкупить це все по 33−35 і буде у гарному плюсі. Але головний фактор — притримана експортна виручка. Якби виручку не притримували, НБУ не довелося б продавати нічого.
и всепропальщиками…
Це рішення з одного боку підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності, з іншого — дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень громадян Украïни.