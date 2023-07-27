2% налог для ФОП отменен: как расстаться со льготой правильно

Закон № 3219-IX подписан Президентом. Он стал едва ли не одним из самых обсуждаемых среди бизнеса на протяжении последних недель. Как предприниматели будут возвращаться к старым правилам налогообложения, «Минфину» рассказала Яна Михайлюк, адвокат, советник Totum LF.

Ключевые изменения, которые должны вступить в силу с 1 августа 2023 года (при условии, что Закон подпишет Президент):

Отмена спецгруппы единого налога по ставке 2% с дальнейшими последствиями для его плательщиков (о которых подробно поговорим ниже).

Возобновление обязанности для уплаты единого налога (ЕН) ФОП 1 и 2 групп (кроме тех, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях или территориях, на которых ведутся боевые действия).

Снятие моратория на проведение налоговых проверок (с определенными ограничениями).

Возобновление с 1 октября 2023 года ответственности за нарушение правил использования РРО.

Установление определенных льгот для освобождения от налогообложения физических лиц — волонтеров, а также лиц, которые получают компенсацию за поврежденное жилье в результате военной агрессии и т. д.

Итак, ключевое значение этот Закон имеет для плательщиков единого налога. Очевидно, что важной проблемой для предпринимателей, которые пользуются сейчас спецгруппой ЕН, является не столько повышение ставки с 2% до 5%, сколько возобновление лимитов для годового дохода.

Соответственно, изменения с 1 августа этого года будут отличаться для разных налогоплательщиков, которые пользовались спецгруппой ЕН, в зависимости от того, на какой системе они находились до перехода на спецгруппу.

Автоматический переход

По общему правилу, с 1 августа 2023 года налогоплательщики будут автоматически переведены на ту систему налогообложения, на которой они находились до выбора спецгруппы.

Налогоплательщики, зарегистрированные в период, когда действовала спецгруппа, после ее отмены будут переведены на третью группу ЕН по ставке 5%.

Как избежать автоматического перехода

Какие есть варианты действий для тех плательщиков, которые не хотят автоматического возвращения на систему, на которой они находились раньше. К примеру, до перехода на спецгруппу ЕН плательщик был на общей системе, а сейчас не хочет возвращаться на общую систему, а перейти на 3 группу ЕН со ставкой 5% или другую группу. В таком случае можно до конца июля 2023 г. подать заявление об отказе от спецгруппы ЕН, и до 1 сентября 2023 г. подать заявление о выборе упрощенной системы. Конечно, для этого необходимо соответствовать критериям выбранной группы упрощенной системы налогообложения. Такой предприниматель будет считаться плательщиком единого налога с 1 августа этого года.

Другой пример: предприниматель до перехода на спецгруппу ЕН находился на упрощенной системе, но сейчас хочет перейти на общую и не возвращаться на упрощенную, тогда ему необходимо отказаться от спецгруппы ЕН до конца июля 2023 года и выбрать переход на общую систему. В противном случае, с 1 августа 2023 года он автоматически будет переведен на ту группу ЕН, которая у плательщика была раньше.

Читайте также: Налоги 2023: каких изменений ждать украинцам (видео)

Как вернуться к своей группе упрощенной системы

Понятно, что требования к упрощенцам по спецгруппе и другим группам существенно отличаются. Поэтому налогоплательщики получают один месяц переходного периода для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями соответствующей группы единого налога.

Ключевыми ограничениями для плательщиков ЕН, как правило, являются лимиты годового дохода, количество работников и виды деятельности.

Что касается лимитов, то, в целом, есть четкая норма: доходы, полученные за период пребывания на ЕН по ставке 2%, не относят к объему доходов после перехода на другую группу упрощенной системы. Однако, в дальнейшем лимиты дохода будут учитываться пропорционально количеству месяцев пребывания на соответствующей группе. Таким образом, с августа по конец 2023 года остается 5 месяцев.

Например, для плательщиков ЕН 3 группы с годовым лимитом 1 167 МЗП (7 818 900 грн), пропорционально 5 месяцам остается лимит дохода до конца 2023 года — 3 257 875 грн.

Что касается работников, то для первой (не предусматривает наемных работников) и второй группы ЕН (до 10 наемных работников) придется увольнять работников, если деятельность плательщика не отвечает этим требованиям. Законодатель отдельно не устанавливает специальных оснований для увольнения, поэтому об этом необходимо подумать заранее, чтобы провести увольнение в соответствии с общими правилами, определенными трудовым законодательством.

Относительно видов деятельности. В случае наличия у плательщика видов деятельности, которые запрещены для соответствующей группы, на которую он возвращается, необходимо отказаться от них. Следует внести соответствующие изменения по КВЭД в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и в Реестре плательщиков единого налога.

Но большей проблемой может быть наличие дебиторской задолженности по таким видам деятельности. Ответы на вопрос «что делать?», если после перехода на другую группу ЕН плательщик все-таки получил погашение дебиторской задолженности по таким видам деятельности, законодатель тоже не дает.

Учитывая фискальный подход налоговиков, такие операции могут привести к потере статуса плательщика единого налога из-за нарушения условий нахождения на упрощенной системе. Поэтому вопрос дебиторской задолженности следует решить до 31 июля 2023 или переходить на ту систему налогообложения, которая позволит получить ее погашение уже после прекращения действия ЕН по ставке 2%.

Читайте также: Что не так с налогом на транзакции

С большой вероятностью, закон вступит в силу с 1 августа 2023 года, и к этому моменту нужно подготовиться. В первую очередь, решить, устраивает ли плательщика автоматический переход на предыдущую систему налогообложения, или необходимо действовать на опережение и менять систему налогообложения по собственному заявлению.