Почему у концепции налоговой реформы «10-10-10» нет будущего

Украина определяется с налоговой политикой и формулировкой стратегии реформирования налоговой и таможенной систем. Почему предложение реформы «10−10−10» не вписывается в будущее, и кто должен дискутировать по поводу будущих налогов и пошлин, «Минфину» рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

11 июля в помещении «Укринформа» был презентован опрос бизнеса, проведенный агентством «Info Sapiens» по заказу «Института экономического лидерства», о необходимости антикоррупционной налоговой реформы.

Цель презентации заключалась в возврате в информационное пространство дискуссии о концепции налоговой реформы «10−10−10». Интерпретация участниками результатов исследования вызывает сразу несколько важных вопросов.

Во-первых, ответы респондентов на основные аспекты налоговой реформы демонстрируют, что вопрос именно снижения налогов беспокоит предпринимателей меньше, чем необходимость упрощения администрирования бизнеса и вопрос детенизации. Для работы бизнеса важны, прежде всего, понятные правила игры, отсутствие коррупционных практик и удобство налоговой системы. Размеры налогов имеют значение только при соблюдении этих предварительных условий.

Источник: Исследование Info Sapiens

Во-вторых, выводы о поддержке бизнесом идеи реформы «10−10−10» не выглядят убедительными, учитывая, что только 16% респондентов ответили, что осведомлены об этой концепции налоговой реформы, а 40% — ответили, что они что-то слышали, но не уверены. Зато почти половина респондентов услышали о ней впервые.

Источник: Исследование Info Sapiens

Соответственно, цифры о поддержке концепции «10−10−10» можно назвать манипуляцией мнением предпринимателей, учитывая высокий уровень неосведомленности респондентов с сутью реформы. Интересно было бы получить комментарий социологической компании, каким образом 56% осведомленных о налоговой реформе «10−10−10» в предыдущем слайде (N= около 280 респондентов) превратились в следующем слайде в 62% (N=310) респондентов.

Источник: Исследование Info Sapiens

В-третьих, возникает вопрос, почему эта презентация была проведена именно сейчас?

Почему налоговая тема остается на пике

Дело в том, что мы должны сформулировать стратегию реформирования налоговой и таможенной систем, — это обязательство перед нашими партнерами.

6 июня 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу, которая будет реализована после войны. При этом он отметил, что налоговую реформу пока не вносят на рассмотрение, потому что идет война и существуют договоренности с Международным валютным фондом.

Обсуждая реалистичность реализации концепции «10−10−10», мы должны исходить именно из программы сотрудничества с Международным валютным фондом, а также теми обязательствами, которые Украина берет на себя, как кандидат в члены ЕС.

В п. 15 Меморандума МВФ-Украина четко отмечено, что «мы будем воздерживаться от любой налоговой политики и административных мер, которые могут негативно повлиять на базу налоговых поступлений в 2023 году и в дальнейшем, одновременно принимая меры, способствующие послевоенному восстановлению и вступлению в ЕС».

В рамках меморандума с МФВ Кабинет Министров до конца этого года должен разработать Национальную стратегию доходов (НСД), рассчитанную на 2024−2030 гг., которая будет включать «налоговые реформы, которые уравновесят потребность в обеспечении достаточной базы доходов с жизненно важной задачей создания условий для послевоенного восстановления и возобновления, включая столь необходимые инвестиции и развитие промышленности» (п. 24 Меморандума).

Необходимость НСД связана с высокой текущей зависимостью Украины от внешней помощи (около 50%) и необходимостью снизить ее в будущем.

То есть именно сейчас происходит формирование нашей налоговой политики на период до 2030 года.

Также 29 июня Совет исполнительных директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, рассчитанной на 4 года (2023−2027 гг.). В этом пересмотре появился новый структурный маяк, предусматривающий обязательство нашего государства до октября 2023 г. «подготовить стратегию реформирования Государственной налоговой и Государственной таможенной служб (как часть Национальной стратегии доходов)».

Почему «10−10−10» не может взлететь



Предлагаемая концепция налоговой реформы «10−10−10» не отвечает нашим обязательствам перед МВФ и статусу кандидата в члены ЕС, поскольку в условиях резкого спада поступлений (снижение НДС в 2 раза, НДФЛ с 18 до 10%, отказ от ЕСВ и 10% налог на прибыль) не предлагает никаких качественных расчетов компенсаторов этого понижения.

Упоминание участниками презентации опыта Болгарии, которая внедрила в 2007—2008 гг. единый налог 10% на прибыль предприятий и доходы физических лиц, не выдерживает критики. Болгария именно в 2007 г. вступила в Европейский Союз (с 2004 г. Болгария является членом НАТО), и главным компенсатором в данном случае стали прямые иностранные инвестиции (9 млрд евро, или 11% ВВП). Поэтому соответствующее расширение налоговой базы происходило в результате роста экономической активности, как следствия вступления в ЕС. Теперь сравните эти условия с нашим государством, которое остается в состоянии активной фазы войны с рф и у которого, к сожалению, нет четко определенных сроков присоединения к НАТО и ЕС.

При всем этом, исходя из перспективы членства нашего государства в ЕС, мы должны учитывать Евродирективы, которые устанавливают общие принципы и рамки применения косвенных налогов — в частности, НДС, который координируется Еврокомиссией. В странах ЕС закреплена минимальная ставка НДС 15%, а средний показатель по экономическому блоку составляет 21%.

Ставки НДС в странах ЕС по состоянию на 2022 г.

Источник: Tax Foundation

Какими должны быть следующие шаги

Продолжение лоббирования налоговой концепции «10−10−10» политиками и чиновниками наводит на мысль, что у нее есть конкретные бенефициары. Прежде всего, это может быть крупный бизнес (финансово-промышленные группы), заинтересованный в снижении налога на прибыль и НДС до 10%.

«Компенсатором» поступлений в данном случае выступит малый и средний бизнес, у которого теперь есть возможность работать на упрощенной системе и платить фиксированную ставку с оборота.

Дискуссия относительно налоговой реформы должна продолжаться, и сейчас уникальная возможность установить справедливый уровень налогов, который будет способствовать, прежде всего, увеличению уровня доходов населения, а не ослаблять налоговую нагрузку на крупный бизнес или отдельные отрасли, лоббирующие снижение налога на прибыль.

Также мы должны обсуждать инициативы в налоговой политике, которые будут способствовать привлечению прямых внешних инвестиций. Для этого нужно изучать опыт стран Центральной и Восточной Европы, которые на пути и после вступления в ЕС смогли привлечь значительный объем частных инвестиций.

Настоящая дискуссия относительно налоговой реформы должна проходить с привлечением экспертных кругов, и с ответственным пониманием наших обязательств перед МВФ и перспективным членством в ЕС.