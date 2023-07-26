Довоенные налоги на топливо вернулись: почему цены на АЗС могут снизиться

Возврат с 1 июля акциза и НДС на топливо на довоенные отметки увеличит себестоимость одного литра новозавезенного бензина на 9 грн. Как это отразится на ценниках АЗС, The Page рассказал Дмитрий Веремиев, СЕО сети АЗС VST. «Минфин» выбрал главное.

Сезон роста начат

С начала этого месяца в среднем себестоимость одного литра новозавезенного бензина увеличится на 9 грн, дизельного топлива — на 6 грн, а газа — на 2 грн. Но цены могут вырасти еще больше. Ведь с торговой наценки тоже нужно будет платить НДС — и уже не 7%, а 20%. Кроме этого, не стоит забывать о повышении стоимости транспортировки нефтепродуктов, росте цен на электроэнергию и т. д.

Правда, повышение цен на топливо не будет одновременным и стремительным, а будет происходить постепенно, учитывая запасы в хранилищах ведущих игроков рынка, купленные по старым тарифам. С середины до конца июля, вероятнее всего, весь рынок перейдет на новые ценовые показатели.

Во всей этой ситуации приятным для конечного потребителя может быть только то, что вероятность роста маржи на рынке минимальная. Имеющийся высокий уровень конкуренции не позволяет поставщикам просто повышать цены, не теряя объемов продаж. Расходы на транспорт, электроэнергию и уплату налогов, безусловно, заставят пересмотреть маржу, но, по сути, только для покрытия вышеупомянутых расходов. Конечно, спрос может немного просесть, но некритично.

Экономика живет, налаживаются новые производственные цепочки, активно работает логистика из Европы и в обратную сторону. Дефицит нефтепродуктов на украинском рынке мы уже давно преодолели, поэтому каких-то резких и непредсказуемых событий в краткосрочной перспективе не ожидается.

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Цены могут снизиться: при каких условиях

Последние 1−2 месяца внешние рынки достаточно стабильные, цены в июне без особых колебаний. Относительное затишье приятное для участников рынка. Но оно может быть обманчивым, ведь сопровождается высоким уровнем неопределенности. Можно сказать, что большинство игроков застыли в ожидании глобального экономического кризиса. Первые «колокольчики» последнего раздаются все громче: проблемы у некоторых американских банков, уменьшение экспорта Китая, негативные показатели европейской экономики.

Масштабный экономический кризис может накрыть мир уже во второй половине 2023 года. Практика прошлых кризисов позволяет сделать предвидение по снижению цен на топливо (ранее на внешних рынках они опускались в два раза). Если такое предсказание сбудется, на украинском рынке также произойдет существенная корректировка стоимости нефтепродуктов. Если цена на мировом рынке уменьшится в два раза, в Украине следует ожидать снижения стоимости 1 литра бензина или дизеля на 15−20 грн.