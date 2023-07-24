Кто вошел в новое правление Сенс Банка

Членами правления Сенс Банка (Киев, ранее — Альфа-Банк ) после его национализации по представлению Министерства финансов стали Елена Зубченко, Алексей Шклярук, Инна Тютюн и Андрей Соколов , говорится в информации на сайте финучреждения. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

Шклярук, согласно информации в LinkedIn, с 2016 года занимал должность члена правления Агропросперис Банка и отвечал за направление риск-менеджмента, до этого работал в Credit Agriclole — также в сфере управления рисками.

Соколов, по данным в LinkedIn, с конца 2017 года работал в банке «Южный», в том числе с апреля 2020 года главой департамента корпоративного бизнеса.

Тютюн, по информации в LinkedIn, с июня 2018 года была заместителем председателя правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, а ранее — заместителем председателя правления Укргазбанка.

Набсовет

Новым председателем наблюдательного совета Сенс Банка после его национализации по представлению Министерства финансов стал экс-председатель представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, возглавлявший несколько лет назад наблюдательный совет «Укрзализныци».

Согласно информации на сайте банка, еще двумя независимыми членами наблюдательного совета национализированного Сенс Банка стали управляющий партнер PwC Legal Украина Андрей Пронченко и Ростислав Дюк — председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, заместитель которого Инна Тютюн вошла в правление банка.

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Представителями государства в наблюдательном совете стали начальник отдела Минфина Андрей Свистун, который с мая по ноябрь прошлого года входил в наблюдательный совет государственного Укргазбанка, и секретарь рабочей группы по вопросу санкций против россии Владислав Власюк, имеющий большой опыт работы в Минюсте.

Аджунер также был членом наблюдательного совета «Укрэнерго» и некоторое время возглавлял наблюдательный совет государственного Ощада, однако Нацбанк не согласовал его на этом посту из-за конфликта интересов (членства в наблюдательных советах других госкомпаний — клиентов банка).

Как сообщалось, после национализации было сформировано новое правление Сенс Банка. Его главой стал Дмитрий Кузьмин, около полугода возглавлявший банк с иностранным капиталом Универсал Банк до продажи его в конце 2016 года группе ТАС Сергея Тигипко.

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До этого он работал в Райффайзен Банке Аваль, а еще раньше — в Ситибанке, где, в частности, более десяти лет был главным бухгалтером. После 2020 года являлся независимым членом наблюдательного совета AS PrivatBank.

Сенс Банк по размеру активов (около 3,4% от активов всей банковской системы) занимает 11 место среди 65 действующих банков Украины. Его национализировали в последние дни по специально принятому закону как системно важный банк с попавшими под санкции мажоритарными акционерами из Альфа-Групп.