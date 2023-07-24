Экс-владельцы Сенс Банка хотели довести его до банкротства — Офис генпрокурора

Бывшие российские собственники одного из крупнейших российских банков Украины планировали вывести из него активы и довести до банкротства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента в телеграм-канале.

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Что известно

В сообщении не указано название банка напрямую, но говорят, что это системно важный банк, выведенный с рынка для последующей передачи в пользу государства. Такой банк в Украине один — это Сенс Банк, который с 22 июля принадлежит Министерству финансов.

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«Бывшие владельцы планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени „новых“ бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины. В дальнейшем, чтобы скрыть „следы“ сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства», — рассказали в Офисе генпрокурора.

В головном офисе банка и в помещениях топ-менеджеров состоялись обыски, где, как утверждают правоохранительные органы, удалось найти доказательства незаконной деятельности.

Ее квалифицируют по ст. 110−2 Уголовного кодекса — финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

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Следствие предполагает, что деньги, выведенные из банка, могли бы оказаться в россии, где бывшие собственники ведут бизнес в страховом секторе, телекоммуникациях и торговле.