Бывшие российские собственники одного из крупнейших российских банков Украины планировали вывести из него активы и довести до банкротства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента в телеграм-канале.
Экс-владельцы Сенс Банка хотели довести его до банкротства — Офис генпрокурора
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Что известно
В сообщении не указано название банка напрямую, но говорят, что это системно важный банк, выведенный с рынка для последующей передачи в пользу государства. Такой банк в Украине один — это Сенс Банк, который с 22 июля принадлежит Министерству финансов.
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«Бывшие владельцы планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени „новых“ бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины. В дальнейшем, чтобы скрыть „следы“ сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства», — рассказали в Офисе генпрокурора.
В головном офисе банка и в помещениях топ-менеджеров состоялись обыски, где, как утверждают правоохранительные органы, удалось найти доказательства незаконной деятельности.
Ее квалифицируют по ст. 110−2 Уголовного кодекса — финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
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Следствие предполагает, что деньги, выведенные из банка, могли бы оказаться в россии, где бывшие собственники ведут бизнес в страховом секторе, телекоммуникациях и торговле.
Комментарии - 12
«С состоянием все было в полном порядке…»
Когда с деньгами в банке нет проблем, никто в здравом уме
не берёт рефинанс на общую сумму 6,4млрд грн.
до банкротства свой собственный бизнес…»
Не 30 лет, всего каких-то пол-года, после того,
как в ВРУ появился законопроект № 9107−1
и стало понятно, что он будет принят…
И еще, для понимания, представители офиса генпрокурора приходят до временной администрации или после?
«для понимания…»
Нескольким менеджерам Альфа(Сенс-банка)
ещё в прошлом году были предьявлены обвинения
за незаконный вывод клиентских средств из банка,
поэтому ген.прокуратура, а точнее её представители,
иногда захаживают в банк по ранее открытым делам…
Конечно они могли зайти и во время работы ВА,
чтобы ознакомиться с теми документами, которые
им ранее были недоступны…