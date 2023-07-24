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24 июля 2023, 13:47 Читати українською

Экс-владельцы Сенс Банка хотели довести его до банкротства — Офис генпрокурора

Бывшие российские собственники одного из крупнейших российских банков Украины планировали вывести из него активы и довести до банкротства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента в телеграм-канале.

Бывшие российские собственники одного из крупнейших российских банков Украины планировали вывести из него активы и довести до банкротства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В сообщении не указано название банка напрямую, но говорят, что это системно важный банк, выведенный с рынка для последующей передачи в пользу государства. Такой банк в Украине один — это Сенс Банк, который с 22 июля принадлежит Министерству финансов.

Читайте: Сенс Банк получил нового председателя правления — экс-председателя Универсал Банка

«Бывшие владельцы планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени „новых“ бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины. В дальнейшем, чтобы скрыть „следы“ сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства», — рассказали в Офисе генпрокурора.

В головном офисе банка и в помещениях топ-менеджеров состоялись обыски, где, как утверждают правоохранительные органы, удалось найти доказательства незаконной деятельности.

Ее квалифицируют по ст. 110−2 Уголовного кодекса — финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Читайте: Временная администрация в Сенс Банке прекращена

Следствие предполагает, что деньги, выведенные из банка, могли бы оказаться в россии, где бывшие собственники ведут бизнес в страховом секторе, телекоммуникациях и торговле.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+51
Riojas
Riojas
24 июля 2023, 14:08
#
Настало время восхитительных историй, как я и говорил. Ждем независимой (или «независимой») экспертизы портфеля банка.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
24 июля 2023, 14:28
#
Банк в течение долгого времени пылесосит гривну и валюту под очень высокие % это всегда признак плохого состояния банка
+
+46
inwastor
inwastor
24 июля 2023, 14:49
#
С состоянием все было в полном порядке до начала разговоров о национализации, как и с состоянием Привата в свое время.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 июля 2023, 16:29
#
inwastor
«С состоянием все было в полном порядке…»

Когда с деньгами в банке нет проблем, никто в здравом уме
не берёт рефинанс на общую сумму 6,4млрд грн.
+
+91
inwastor
inwastor
24 июля 2023, 14:44
#
Опять эта брехня в духе Гонтаревой пошла))) плохие бизнесмены 30 лет пытаются довести до банкротства свой собственный бизнес, но никак не доведут, а добрый НБУ пол года разгоняет новости о национализации чтоб с банком никто не сотрудничал, а потом такой «аяяй, а откуда тут плохие финансовые показатели?»
+
0
Serhii Kyrychenko
Serhii Kyrychenko
24 июля 2023, 16:19
#
Дуб, перелогінься
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 июля 2023, 16:45
#
«плохие бизнесмены 30 лет пытаются довести
до банкротства свой собственный бизнес…»

Не 30 лет, всего каких-то пол-года, после того,
как в ВРУ появился законопроект № 9107−1
и стало понятно, что он будет принят…
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0
korvin29
korvin29
24 июля 2023, 14:55
#
Если верим, то ставим «+»
+
+31
korvin29
korvin29
24 июля 2023, 14:55
#
Если не верим, то ставим здесь «+»
+
0
sacha2222
sacha2222
24 июля 2023, 15:36
#
Так вот что имела ввиду Рожкова когда говорила что она ещё не готова выполнять закон.
+
0
Ranet
Ranet
24 июля 2023, 15:42
#
Поясните, пожалуйста, какое отношение офис генпрокурора имеет к офису президента?
И еще, для понимания, представители офиса генпрокурора приходят до временной администрации или после?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 июля 2023, 16:41
#
Ranet
«для понимания…»

Нескольким менеджерам Альфа(Сенс-банка)
ещё в прошлом году были предьявлены обвинения
за незаконный вывод клиентских средств из банка,
поэтому ген.прокуратура, а точнее её представители,
иногда захаживают в банк по ранее открытым делам…

Конечно они могли зайти и во время работы ВА,
чтобы ознакомиться с теми документами, которые
им ранее были недоступны…
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