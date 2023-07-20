В Фонде гарантирования объяснили, что будет со средствами клиентов Сенс Банка после начала его национализации

После начала национализации Сенс Банк будет работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом глава Фонда Светлана Рекрут заявила на совместном брифинге по НБУ .

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По ее словам, не будет ограничений на снятие наличных и пользование средствами. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

«Ограничений на средства физлиц не будет, то есть физические лица смогут пользоваться своими наличными средствами, имеющимися на карточках, в пределах лимитов, установленных банком или НБУ», — заявила Рекрут.

Также, по ее словам, не будет ограничений по снятию наличных денег в банкоматах — в пределах лимита, установленного НБУ, и не будет ограничений для физлиц по использованию овердрафтов — в пределах лимитов, установленных банком и НБУ.

Относительно юридических лиц — сейчас все заблокировано, потому что это требование действующего законодательства, пояснила Рекрут.

«Мы сейчас работаем на прием платежей от юрлиц, а исходные платежи будут ходить завтра со второй половины дня», — пояснила она.

При этом несколько дней не будут действовать все договоры по кредитованию — то есть юрлица, у которых уже есть действующие договоры и кредитные линии, они не будут действовать на период осуществления введения временной администрации.

«Вкладчики и клиенты банка должны минимально испытать эти неудобства», — заявила Рекрут.

«Временная администрация введена, следующий шаг — это взятие банка под контроль, следующий шаг — получение решения Кабмина по участию государства, а именно — покупки банка, утверждение плана урегулирования, затем — назначение руководителей по представлению Минфина и по согласованию НБУ, и последний шаг — передача или продажа банку Министерству финансов.

Все эти мероприятия мы планируем осуществить в течение выходных. И в понедельник банк будет работать в обычном режиме", — добавила глава Фонда гарантирования.

Напомним

Правление Национального банка 20 июля приняло решение о выводе с рынка Сенс Банка (ранее Альфа-банк) российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Завтра с 9 утра Фонд гарантирования вкладов введет в Сенс Банк временную администрацию. Ее возглавит Виктория Степанец.