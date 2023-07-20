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20 июля 2023, 19:12 Читати українською

В Фонде гарантирования объяснили, что будет со средствами клиентов Сенс Банка после начала его национализации

После начала национализации Сенс Банк будет работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом глава Фонда Светлана Рекрут заявила на совместном брифинге по НБУ.

После начала национализации Сенс Банк будет работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Фото: sensebank.com.ua

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По ее словам, не будет ограничений на снятие наличных и пользование средствами. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

«Ограничений на средства физлиц не будет, то есть физические лица смогут пользоваться своими наличными средствами, имеющимися на карточках, в пределах лимитов, установленных банком или НБУ», — заявила Рекрут.

Также, по ее словам, не будет ограничений по снятию наличных денег в банкоматах — в пределах лимита, установленного НБУ, и не будет ограничений для физлиц по использованию овердрафтов — в пределах лимитов, установленных банком и НБУ.

Относительно юридических лиц — сейчас все заблокировано, потому что это требование действующего законодательства, пояснила Рекрут.

«Мы сейчас работаем на прием платежей от юрлиц, а исходные платежи будут ходить завтра со второй половины дня», — пояснила она.

При этом несколько дней не будут действовать все договоры по кредитованию — то есть юрлица, у которых уже есть действующие договоры и кредитные линии, они не будут действовать на период осуществления введения временной администрации.

«Вкладчики и клиенты банка должны минимально испытать эти неудобства», — заявила Рекрут.

«Временная администрация введена, следующий шаг — это взятие банка под контроль, следующий шаг — получение решения Кабмина по участию государства, а именно — покупки банка, утверждение плана урегулирования, затем — назначение руководителей по представлению Минфина и по согласованию НБУ, и последний шаг — передача или продажа банку Министерству финансов.

Все эти мероприятия мы планируем осуществить в течение выходных. И в понедельник банк будет работать в обычном режиме", — добавила глава Фонда гарантирования.

Напомним

Правление Национального банка 20 июля приняло решение о выводе с рынка Сенс Банка (ранее Альфа-банк) российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Завтра с 9 утра Фонд гарантирования вкладов введет в Сенс Банк временную администрацию. Ее возглавит Виктория Степанец.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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