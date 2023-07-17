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17 июля 2023, 17:51 Читати українською

НБУ отсудил у Бахматюка 1,8 миллиарда гривен

Суд решил взыскать с бывшего собственника ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка как поручителя по кредиту рефинансирования более 1,8 миллиарда гривен в пользу Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Суд решил взыскать с бывшего собственника ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка как поручителя по кредиту рефинансирования более 1,8 миллиарда гривен в пользу Нацбанка.
Фото: epravda.com.ua

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Подробности

Такое решение Печерский районный суд Киева принял 13 июля.

Денежные средства взимаются в счет погашения задолженности банка «Финансовая Инициатива» по одному из предоставленных ранее и не возвращенных кредитов рефинансирования.

«Несмотря на многочисленные попытки Олега Бахматюка, а также связанных с ним компаний-нерезидентов уклониться от выполнения обязательств по возврату средств по договору рефинансирования, суд вынес справедливое решение по делу и удовлетворил исковые требования Национального банка в полном объеме», — отметил директор Юридического департамента НБУ Александр Зима.

Он отметил, что решение суда еще может быть обжаловано, однако Нацбанк считает, что надеется, что апелляция имеет все основания оставить его в силе.

Предыстория

ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива» в 2014 году заключило с Национальным банком договор о кредите рефинансирования для поддержки ликвидности на сумму 2 млрд грн. Его владелец Олег Бахматюк поручился за надлежащее исполнение банком обязательств по возврату кредитных средств и заключил с Национальным банком договор поручительства.

Поскольку банк обанкротился, а его владелец не выполнили взятые на себя обязательства, Национальный банк в 2017 году обратился в Печерский районный суд города Киева с иском о взыскании задолженности с Бахматюка.

За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного имущественными поручителями в обеспечение выполнения обязательств банка «Финансовая Инициатива» по договору рефинансирования, произошло погашение задолженности по кредиту на сумму около 200 млн грн.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще шесть дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку как поручителю по долгам ПАО «ВиЭйБи Банк» и ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива» по другим кредитам рефинансирования. Общая сумма задолженности Олега Бахматюка перед Национальным банком составляет около 8 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 июля 2023, 18:01
#
Решение Суда , даже Печерского района и даже г Киева это просто БУМАЖКА. Ждем апелляции! И прочих «плюшек»!.
+
+15
nitrolog
nitrolog
17 июля 2023, 18:13
#
А яка гарна назва, відсудив, наче це вже відбулося і він повернув гроші)))
в нього їх немає, як він віддасть?
+
0
bonv
bonv
17 июля 2023, 18:43
#
Бахматюк просто так гроші не поверне…
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