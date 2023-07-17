Первичный рынок недвижимости. Что готовы покупать украинцы сейчас

Сегодня внимание украинцев, готовых покупать квадратные метры во время войны, приковано прежде всего к готовым квартирам: 65% сделок приходится на эту категорию, причем львиная доля — 35% — касается покупки жилья с ремонтом от девелопера. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками группы компаний DIM .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Спрос на недвижимость

В структуре спроса на первичном рынке сейчас преобладают готовые квартиры: 30% сделок касается чистовой отделки в уже построенных и введенных домах, когда можно получить ключи и заходить на ремонт, еще 35% — на полностью готовое жилье с ремонтом от девелопера, когда покупатель может заезжать и жить, отметила директор по маркетингу группы компаний DIM Дария Бедя.

«Еще 20% сделок приходится на жилые дома с готовностью 50% и выше, и только 15% — на объекты на ранних стадиях строительства», — отмечает Бедя. Интересно, что еще год назад украинцы даже не смотрели в сторону так называемого котлована или начальных циклов строительства, пугаясь неопределенности и возможных долгостроев или недостроев.

Читайте:Цены на жилье в Польше притормозили: стоит ли покупать жилье сейчас

В структуре реального спроса, по данным компании, 15% приходится на частных инвесторов: эта категория покупателей была практически неактивна весь 2022 год и вот с весны начинает понемногу возвращаться на рынок.

Инвестиционный спрос в прошлом году упал в 5−7 раз в зависимости от проекта, но уже сейчас инвесторы снова заходят на рынок: 10% из них покупают для сохранения средств, чтобы вложить гривневую массу в квадратные метры, спасши от инфляции, а 5% — для сдачи в аренду и пассивного дохода", — объясняет Бедя.

По ее словам, и конечные жители, и инвесторы стали более требовательны к формату, концепту и наполнению проекта. Больше всего их интересует инфраструктурное наполнение, в частности пространственное зонирование, зоны отдыха для разных возрастов, широкий выбор коммерческих объектов, которые будут удовлетворять будничные потребности, а также вопросы безопасности и охраны: система контроля доступа, видеонаблюдение, наличие обустроенных хранилищ.

Участились, по словам директора по маркетингу группы компаний DIM, запросы и относительно сервисного наполнения: людей интересует, какую среду для жизни они получат: это касается уровня обслуживания сервисной компанией, благоустройства и ухода за комплексом после ввода в эксплуатацию, в бизнес-классе — консьерж-сервис, которому можно смело делегировать часть рутинных дел.

Читайте также: Турция, Польша и Португалия: где украинцы сейчас покупают жилье и почему

Несмотря на возможные разные жизненные сценарии и желания по поводу жизненного пространства в комплексе, практически всех покупателей объединяет потребность в расширении линейки финансовых инструментов покупки. В компании отмечают сложившийся постоянный запрос есть долговременная рассрочка сроком на 3−5 лет с первым взносом от 10%.

«Расширение программы есть Обитель с 1 августа, вероятно, может несколько оживить спрос, правда только при достаточном и быстром финансировании. Пока программа не работала как должное, ведь из 40 тыс. заявок профинансировали едва 1700 по всей стране. В таких условиях самая длительная рассрочка от девелоперов может стать драйвером для рынка», — убеждена Бедя.