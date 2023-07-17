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17 липня 2023, 13:38 Читать на русском

Первинний ринок нерухомості. Що готові купувати українці зараз

Сьогодні увага українців, які готові купувати квадратні метри під час війни, прикута передусім до готових квартир: 65% угод припадає на цю категорію, причому левова частка — 35% — стосується купівлі житла з ремонтом від девелопера. Про це свідчать результати дослідження, яке провели аналітики групи компаній DIM.

Сьогодні увага українців, які готові купувати квадратні метри під час війни, прикута передусім до готових квартир: 65% угод припадає на цю категорію, причому левова частка — 35% — стосується купівлі житла з ремонтом від девелопера.

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Попит на нерухомість

У структурі попиту на первинному ринку, нині переважають готові квартири: 30% угод стосується чистової обробки в уже збудованих і введених будинках, коли можна отримати ключі і заходити на ремонт, ще 35% — на повністю готове житло з ремонтом від девелопера, коли покупець може заїжджати і жити, зазначила директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя.

«Ще 20% угод припадає на житлові будинки із готовністю 50% і вище, і лише 15% — на об'єкти на ранніх стадіях будівництва», — зауважує Бедя. Цікаво, що ще рік тому українці навіть не дивились вбік так званого котловану або початкових циклів будівництва, лякаючись невизначеності і можливих довгобудів чи взагалі недобудів.

У структурі реального попиту, за даними компанії, 15% припадає на приватних інвесторів: ця категорія покупців була практично неактивною увесь 2022 рік і ось з весни починає помалу повертатись на ринок.

«Інвестиційний попит минулого року впав в 5−7 разів залежно від проєкту, але вже зараз інвестори знову заходять на ринок: 10% з них купують для збереження коштів, щоб вкласти гривневу масу в квадратні метри, врятувавши від інфляції, а 5% — для здачі в оренду і пасивного доходу», — пояснює Бедя.

За її словами, і кінцеві мешканці, і інвестори стали більш вибагливі до формату, концепту та наповнення проєкту. Найбільше їх цікавить інфраструктурне наповнення, зокрема просторове зонування, відпочинкові зони для різних вікових груп, широкий вибір комерційних об'єктів, які задовольнятимуть буденні потреби, а також питання безпеки та охорони: система контролю доступу, відеоспостереження, наявність облаштованих сховищ.

Почастішали, за словами директорки з маркетингу групи компаній DIM, запити і стосовно сервісного наповнення: людей цікавить, яке середовище для життя вони врешті отримають: це стосується рівня обслуговування сервісною компанією, благоустрою та доглядом за комплексом після введення в експлуатації, в бізнес-класі — консьєрж-сервісу, якому можна сміливо делегувати частину рутинних справ.

Попри можливо різні життєві сценарій та бажання щодо життєвого простору в комплексі, практично усіх покупців об'єднує потреба у розширенні лінійки фінансових інструментів купівлі. У компанії відзначають сформований сталий запит є довготривале розтермінування терміном на 3−5 років з першим внеском від 10%.

«Розширення програми єОселя з 1 серпня, імовірно, може дещо пожвавити попит, щоправда, лише за умови достатнього і швидкого фінансування. Поки що програма не працювала як належне, адже з 40 тис. заявок профінансували заледве 1700 по всій країні. В таких умовах саме довготривале розтермінування від девелоперів може стати драйвером для ринку», — переконана Бедя.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Abramon
Abramon
17 липня 2023, 15:22
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«У компанії відзначають сформований сталий запит є довготривале розтермінування терміном на 3−5 років з першим внеском від 10%.» та ростом щомісячного/щоквартального платежу на величезні суми. Це гірше банківського кредиту.

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alexkush
alexkush
17 липня 2023, 16:23
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Інвестору квартири під час війни точно не потрібні. дохідність від здачі в оренду житла 5%, до війни 10%. краще на депозит. до війни депозити були під 5−6% і тому вигідніше було сдавати в оренду, а наразі дохідність від депозиту в 2 рази більша 14−15%, а дохідність від оренди в 2 рази менша. та же й ризик втратити житло від влучання ракети. купують лише ті кому реально потрібно житло для особистого проживання, но вони попиту на ринку не формують
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