Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию ветхой наличной инвалюты в 7 украинских банков из 65 действующих.
Нацбанк назвал 7 банков, принимающих ветхую инвалюту на инкассо — комиссии от 10% до 50%
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НБУ предоставил по запросу «Минфина» список этой 7-ки, а мы прозвонили их контакт-центры и узнали размеры комиссий при принятии изношенной валюты:
- Райффайзен Банк — 10% суммы;
- ПУМБ — 12% суммы;
- Аккордбанк — 15% суммы;
- Кредобанк — 15% суммы (минимум 350 грн);
- Первый инвестиционный банк — 15% суммы;
- Укрэксимбанк (услуга приостановлена) — 20% суммы;
- МТБ Банк — 50% суммы.
При этом некоторые банки (Кредобанк) выдвигают дополнительные условия — это открытие человеку счета, так как услуга инкассо входит у них в пакет. А в государственном Укрэксимбанке менеджер во время консультации сообщил, что несколько дней назад его структура временно приостановила прием ветхой инвалюты и ценник в 20% действовал ранее. Однако заверил, что госбанк возобновит работу по инкассо в течение нескольких дней.
Как видно из ценового рейтинга, наименьшая стоимость инкассо оказалась в Райффайзен Банке (10%), а максимальная у одесского МТБ Банка (50%). Средняя — 12−15%.
Эксперты сообщили, что у финансовых компаний средняя комиссия по инкассо находится на уровне 20−30%, а максимальная достигает 50%.
В Нацбанке сообщили, что на 10 июля валютные лицензии в Украине имели 42 небанковских финучреждения и 32 из них — на торговлю наличными валютными ценностями.
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