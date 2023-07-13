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13 июля 2023, 12:29 Читати українською

Нацбанк назвал 7 банков, принимающих ветхую инвалюту на инкассо — комиссии от 10% до 50%

Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию ветхой наличной инвалюты в 7 украинских банков из 65 действующих.

Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию ветхой наличной инвалюты в 7 украинских банков из 65 действующих.►Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новостиНБУ предоставил по запросу «Минфина» список этой 7-ки, а мы прозвонили их контакт-центры и узнали размеры комиссий при принятии изношенной валюты:Райффайзен Банк — 10% суммы;ПУМБ — 12% суммы;Аккордбанк — 15% суммы;Кредобанк — 15% суммы (минимум 350 грн);Первый инвестиционный банк — 15% суммы;Укрэксимбанк (услуга приостановлена) — 20% суммы;МТБ Банк — 50% суммы.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

НБУ предоставил по запросу «Минфина» список этой 7-ки, а мы прозвонили их контакт-центры и узнали размеры комиссий при принятии изношенной валюты:

При этом некоторые банки (Кредобанк) выдвигают дополнительные условия — это открытие человеку счета, так как услуга инкассо входит у них в пакет. А в государственном Укрэксимбанке менеджер во время консультации сообщил, что несколько дней назад его структура временно приостановила прием ветхой инвалюты и ценник в 20% действовал ранее. Однако заверил, что госбанк возобновит работу по инкассо в течение нескольких дней.

Как видно из ценового рейтинга, наименьшая стоимость инкассо оказалась в Райффайзен Банке (10%), а максимальная у одесского МТБ Банка (50%). Средняя — 12−15%.

Эксперты сообщили, что у финансовых компаний средняя комиссия по инкассо находится на уровне 20−30%, а максимальная достигает 50%.

В Нацбанке сообщили, что на 10 июля валютные лицензии в Украине имели 42 небанковских финучреждения и 32 из них — на торговлю наличными валютными ценностями.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Ivn
Ivn
13 июля 2023, 12:42
#
Стару валюту з комісією чи лише зношені з комісією приймаються?
+
0
mikeee
mikeee
13 июля 2023, 14:12
#
Як я розумію ''стара'' це сильно зношена? а то останнім часом (а може й не тільки останнім) в Україні стара це вся шо не синя
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