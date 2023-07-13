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13 июля 2023, 8:40 Читати українською

МВФ требует отказаться от «упрощенки»: 4 мифа о ее вреде, в которые верит Фонд

Июльский обзор Программы расширенного финансирования МВФ, который подготовили аналитики Фонда, наносит «залп из всех орудий» по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности (УСН). О том, так ли уж опасна «упрощенка» для бюджета и экономики в целом, рассказал старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин. «Минфин» выбрал главное.

Июльский обзор Программы расширенного финансирования МВФ, который подготовили аналитики Фонда, наносит «залп из всех орудий» по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности (УСН).

Упрощенная система уникальна для Украины?

Что пишет Фонд:

«В развивающихся странах с большим неформальным сектором (для введения УСН) ставится цель расширить охват налогоплательщиков и тем самым формализовать теневую экономику. В любом случае, цель должна заключаться не в предоставлении налоговых льгот, а в том, чтобы сосредоточиться на упрощении и снижении бремени соблюдения».

«УСН стал инструментом для снижения налогов, а не для уменьшения бремени соответствия для малых предприятий. Привлекательные стимулы (УСН) в виде низких эффективных ставок предоставляются юридическим лицам и специалистам, которые не имеют права на режим УСН в остальном мире».

Контраргумент:

В мире существуют десятки аналогичных налоговых режимов с еще меньшими ставками налогообложения, чем в Украине. Иными словами, налоговое стимулирование микро- и малого бизнеса — один из естественных элементов налоговой политики ряда стран, наряду с упрощением и компромиссной детенизацией, и наработанная международная практика.

Примеры: налоговая карта в Польше (Karta podatkowa, вмененный платеж по аналогии с нашей 1−2 группой единого налога); налог на доходы микропредприятий в Румынии (ставка 1% и 3% с оборота); Казахстан с его специальными налоговыми режимами для малого бизнеса на основе патента (небольшой вмененный платеж), с использованием специального мобильного приложения (1% с оборота) и упрощенной декларацией (3% с оборота), или молдавские режимы SIMM (4% от дохода) и предпринимательский патент (от 5 евро в месяц).

Помогает ли «упрощенка» уклонятся от налогов?

Что пишет Фонд:

«Полученная налоговая система (УСН) характеризовалась многими возможностями эффективного арбитража налоговых ставок, что приводит к росту уклонения от налогов» и «у различных типов налогоплательщиков есть сильный стимул скрывать оборот или какой-либо вид деятельности (через УСН)».

Контраргумент:

Неправда, роста избегания налогов не наблюдается. Наши с коллегами многолетние исследования самых популярных схем избегания налогов в Украине говорят об умеренном снижении потерь бюджета от потенциальных злоупотреблений упрощенной системой (говорим, прежде всего, о занижениях порога годового дохода и «ФОП вместо найма»). Если в 2018 году потери оценивались от 6 млрд грн в год, то по прошлому году те едва дотянули до 5 млрд грн в год.

Использует ли бизнес скачки между системам?

Что пишет Фонд:

«Субъекты УСН могут стратегически минимизировать свое налоговое бремя, неоднократно переключаясь между общей системой и УСН. Это позволяет им воспользоваться общим правилом переноса убытков на будущие периоды в периоды инвестирования в начале года, с последующим переходом к низкой процентной ставке единого налога, когда бизнес после первоначального инвестиционного периода становится прибыльным. Переход от УСН к общей системе можно повторять бесконечно».

Контраргумент:

Массового использования крупным бизнесом «схемы скачков с упрощенной системы на общую» не наблюдается. Тем более, что маневр перехода можно осуществлять лишь один раз в год, и его хорошо отслеживает налоговая служба, а критерий годового дохода ограничивает возможности сколько-нибудь крупных злоупотреблений.

«Упрощенку» используют для отказа от трудового договора?

Что пишет Фонд:

«С точки зрения налогообложения труда и неформальной занятости, УСН является еще более проблематичным, учитывая, что многие компании и физические лица выбирают статус плательщика единого налога, в соответствии с УСН, вместо стандартного трудового договора».

Контраргумент:

Острота фискальной проблемы «ФОП вместо найма» преувеличивается и не подтверждается хоть какими-либо цифрами и расчетами. Тем более, что в свете успешного старта в начале прошлого года правового режима «Дия сити» с его комфортными ставками налогов на труд, IT-компании взяли на классические трудовые контракты (или ГИГ-контракты) десятки тысяч сотрудников, которые были ФОПами.

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И напоследок: главная ошибка МВФ в нежелании видеть в упрощенной системе единственную и безальтернативную на сегодня защиту для среднего класса (главного столпа демократии) от ядовитого симбиоза украинской коррупции, неэффективности госуправления, правовой неопределенности и недоверия к государству. Именно это стало первопричиной создания УСН в 1998 году, и пока причина не устранена, любое решение о ликвидации упрощенной системы будет ошибочным.

Источник: Минфин
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