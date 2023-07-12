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12 июля 2023, 17:20 Читати українською

Как изменились цены на бензин после повышения налогов

С 1 июля начали действовать довоенные налоги на топливо. Ожидается, что налоговая нагрузка на бензин приведет к его удорожанию на 11 грн. Как уже изменились цены и почему подорожание не столь стремительное, как прогнозировалось ранее, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

С 1 июля начали действовать довоенные налоги на топливо.

Динамика цен

После возвращения полной ставки НДС и акцизов с 1 июля видим следующую динамику в розничной сети:

  • Бензин А-95 — плюс 3,01 грн/л (рост налоговой нагрузки на 11 грн/л);
  • Дизтопливо — плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);
  • Автогаз — 1,47 грн/л (3 грн/л).

Диапазон роста составил от 0 до 6 грн/л.

Без изменений оставила свои цены крупнейшая сеть страны, которая принадлежит группе «Приват» (после национализации «Укрнафты» и автоматического отключения от «кислорода», сеть постоянно штормит — то станции не работают месяцами, то торгуют по максимальным ценам).

Самый большой прирост показали эконом-сети, которые торгуют в нижнем ценовом диапазоне и у которых самая маленькая маржа. И, наоборот, премиум-сети были несколько более сдержанными.

Что касается перспектив, то их неплохо обозначил оптовый рынок, который начал расти еще в канун налоговых изменений:

  • Бензин А-95 — 7,74 грн/л;
  • Дизтопливо — 6,97 грн/л.

Это может быть неплохим ориентиром в отношении будущих изменений и в рознице. Дизель и автогаз уже прошли половину пути, бензин — чуть больше трети.

На данный момент отыграл фактор НДС, на очереди — акциз. Трейдеры привезли огромный объем топлива всех марок в мае-июне, поэтому запасы с «низким» акцизом мы будем проедать, по меньшей мере, до начала августа, а некоторые особо запасливые — до сентября. Думаю, тогда можно будет подводить итоги влияния новых налогов на цену.

Какой будет цена?

Кроме фактора мирового рынка (закупочной стоимости), очевидно, играет свою роль и фактор «оптимизации» новых налогов — в частности, НДС. Уже есть сигналы, что специалисты по «скручиванию» НДС побежали по трейдерам, предлагая свои услуги. Половина рынка точно воспользуется этими предложениями — по крайней мере, так было до войны. Соответственно, половина сетей, преимущественно та же «эконом-часть», получит более низкую себестоимость, и будет пытаться конкурировать более низкой ценой. Это будет тормозить цену у «брендов», которые преимущественно не хотят играть в игры с НДС. Думаю, 3−4 грн на литре этот фактор вполне может срезать.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
12 июля 2023, 18:19
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Еще есть бензин по старым ценам, пока есть) Эту статью надо было писать где-то через месяц или на конец Августа. 12 дней после введения акциза это не показатель. 2 месяца интересно глянуть на плавный рост цен на тех же 11 грн на сложный период осени.
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