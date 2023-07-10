На свой день рождения NEOBANK дарит клиентам высокие % по депозитам и квест-игру с кешбэком

Украинский цифровой банк NEOBANK был создан 2 года назад. Он работает на лицензии АО АКБ «Конкорд» и стал флагманским продуктом финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions.

Выгодные депозиты

Наиболее выгодные процентные ставки, которые предлагает NEOBANK, на нестандартные сроки — на 4, 5 и 6 месяцев. Ставка 15% в данном случае на 1−3% превышает среднюю рыночную ставку.

«Срок 4 месяца и 5 месяцев необычен для рынка вкладов, — рассказывают в NEOBANK. — Однако мы выбрали эти сроки, потому что они закрывают все потребности вкладчиков. То есть они приближены к классическому короткому 3-месячному депозиту и при этом дают доходность как по среднему (6-месячному) и долгосрочному депозиту. Благодаря такому подходу мы имеем 27% вкладов от общего объема на 4-месячный срок. А общая сумма таких депозитов составляет 25% всего портфеля NEOBANK».

Ежемесячная выплата % или капитализация

Около 59% вкладчиков NEOBANK выбирают капитализацию процентов по депозитам. В среднем на 1 вкладчика приходится 1,8 депозитных договора. А по 75% депозитов клиенты увеличивают сумму вклада в течение срока действия договора.

Как открыть депозит

Чтобы положить деньги на депозит, не нужно идти в отделение. Разместить деньги можно в любое время прямо в приложении банка в смартфоне. NEOBANK позиционирует себя как центр управления финансовыми полетами, и его клиенты действительно управляют собственными средствами, сбережениями, депозитами и кредитами в удобном приложении с круглосуточной поддержкой — без очередей, отделений и бумаг.

Приложение банка как сказочная «рукавичка»

Кроме депозита, в приложении NEOBANK есть множество полезных опций. Можно переводить деньги по номеру телефона прямо из книги контактов, обменивать валюту, донатить на благотворительность, отправлять денежные переводы на карты Visa и Mastercard через сервис р2р в Азию и Европу…

Также легко и удобно, как физическое лицо, счет в приложении может открыть ФЛП.

За удобство пользования приложением банка клиенты дали ему высокую оценку в AppStore и Play Market.

Игра на знание приложения

Для того чтобы лучше познакомить с функционалом приложения, к своему 2-летию NEOBANK проводит праздничную квест-игру. Кроме хорошего настроения и почетного звания Капитана звездолета, участники квеста могут получить:

100 участников, которые соберут все награды первыми, — 1000 грн кешбэка*.

Еще 50 кешбэков на сумму 1000 грн разыграют среди других участников*.

* Имеется в виду сумма, которая зачисляется на счет кешбэка клиента и с которой удерживаются соответствующие налоги в момент ее вывода на личный счет.

Если до сих пор не на борту, самое время загрузить приложение.

В банке отметили, что именно через такой игровой формат клиенты и лучше знакомятся с возможностями приложения, и начинают эффективнее использовать свои средства. Кстати, это не первый случай, когда NEOBANK использует мировой тренд геймификации. Предыдущую игру «Пасхальная космическая миссия» игроки восприняли очень положительно: 88% опрошенных оценили ее на 10 из 10 как формат благотворительного проекта. По итогам игры от NEOBANK Силы Территориальной обороны ВСУ получили критически важный инвентарь на 200 тыс. грн.

Клиенты — главный приоритет банка

Игра с социальной миссией прошла так успешно (величина доната на нужды военных напрямую зависела от активности игроков), потому что у NEOBANK действительно очень тесная связь с клиентами. При этом двусторонняя. Клиенты поддерживают банковские благотворительные проекты (а донатить можно в несколько кликов просто в приложении банка), а банк разрабатывает новые опции просто по запросам и пожеланиям пользователей приложения.

Так, только в прошлом году NEOBANK по желанию клиентов добавил:

закрытие карточного счета в приложении;

возможность получить справку о наличии счета и отсутствии задолженности;

заявку на получение наличной валюты;

функцию изменения финансового номера (удалено через КЦ, когда нет доступа к приложению).

А, наверное, самое главное для клиентов, что в поддержке банка работают живые люди, а не боты.