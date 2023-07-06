Как перезагрузить таможню и налоговую

В прошлом месяце в Киеве прошел экономический форум «Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для восстановления Украины». Ключевой вывод форума крутится вокруг простой истории — необходима перезагрузка Бюро экономической безопасности, Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Но что это значит на практике?

Перезагрузка предусматривает избрание главы каждой службы на открытом конкурсе с участием международных экспертов, переаттестацию сотрудников, создание системы измерения эффективности каждого органа.

Среди других приоритетных изменений, которые отмечали участники обсуждения, речь шла об институциональной реформе таможни, цифровой налоговой реформе, внедрении новых цифровых сервисов, открытии государственных реестров, принятии законопроектов, определяющих особенности прохождения таможенной (№ 6490д) и налоговой службы (№ 9243), а также деятельности Бюро экономической безопасности (№ 9080).

Почему налоговой и таможне требуется перезагрузка

Первоочередным определяется именно перезагрузка. Почему? С одной стороны, мы имеем катастрофическую ситуацию. С 2019 года в Гостаможслужбе, как новом самостоятельном органе исполнительной власти, который образовался после реорганизации Государственной фискальной службы, в настоящее время сменилось уже шесть руководителей. При этом четыре из них были назначены на время. С ноября 2021 года таможней руководит исполняющий обязанности, а не полноценный руководитель. И это в органе формирует до 40% бюджетных поступлений.

Не меньшие проблемы и в налоговой службе. С 2019 года там сменилось пять руководителей. Из них 3 — это исполняющие обязанности. С декабря 2021 года там уже 6-й руководитель, который тоже является исполняющим обязанности руководителя.

С директором БЭБ ситуация более сложная. Ведь члены Комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Верховной Рады констатировали, что процесс создания и налаживания полноценной работы органа за 100 миллионов гривен полностью провален. Как результат — директора уволили, а глава комитета Даниил Гетманцев отметил необходимость перезагружать орган.

И представители бизнес-сообществ, и экспертная среда, и представители комитета сходятся во мнении, что новое руководство для этих органов крайне необходимо.

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Кадровый вопрос

Проблема состоит в том, что бизнес-сообщества и экспертная среда требуют еще и сущностных реформ упомянутых учреждений, а представители комитета пытаются продать будущие назначения как саму реформу, ведь они предлагают изменить правила конкурса. Например, законопроектом 6490-д предлагается изменить процедуру проведения конкурсного отбора на должность главы Гостаможслужбы. Она будет предусматривать:

привлечение к проведению открытого конкурса на должность председателя Гостаможслужбы международных экспертов;

право главы Гостаможслужбы предлагать кандидатуры и назначать своих заместителей по представлению премьера. Упразднение необходимости согласовывать с министром финансов назначение на должности и/или увольнение с должностей других руководителей;

введение ежегодного внешнего независимого аудита эффективности деятельности таможенных органов, отрицательное заключение по результатам проведения которого является основанием для увольнения председателя;

проведение аттестации таможенников для установления соответствия занимаемой должности;

повышение размеров окладов таможенников фактически до уровня окладов коллег в соседних странах, установление зависимости окладов от уровня прожиточного минимума.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «это будет способствовать стабильности и эффективности деятельности таможенных органов, развитию таможенного дела и экономическому росту, а также формированию действенного базиса для снижения уровня коррупционных проявлений, давления на бизнес».

Вопрос полномочий

Руководителя таможенной службы нужно назначать для качественной кадровой политики. Но проблемы коррупции это не решит, ведь она берется не от руководства учреждений. Коррупция берет начало из несвойственных полномочий и дыр в законодательстве.

Вместо того чтобы превращать таможню и налоговую в удобные сервисы, основанные на современном менеджменте и цифровых приложениях, правительство продолжает хранить их в виде исполнительных органов по наполнению бюджета. Вместо того чтобы создавать бизнес-климат, мы строим репрессивный аппарат. Это свидетельствует об отсутствии целостной стратегии развития таких важных отраслей государственной политики.

Вдобавок мы имеем еще один горький опыт, который необходимо учитывать. Не так давно состоялся кейс председателя Верховного суда Украины Князева, которого поймали на сумасшедшей взятке почти в 3 миллиона долларов. Поразил собственно не размер взятки или то, что произошло это во время войны. Более всего поразил тот факт, что этот человек был избран именно через открытый конкурс с привлечением международных экспертов и отдельного совета по добродетели.

Также в этой ситуации следует отметить и неторопливость Комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике. Только один из трех законопроектов был принят в первом чтении, а именно по конкурсу на таможне — 6490-д. Законопроект по БЭБ лежит на ознакомлении депутатов еще с марта этого года. А проект по перезапуску налоговой службы — с апреля.

Гетманцев надеется, что принять их удастся до конца этого года. Это рождает закономерные вопросы. Не может ли быть так, что назначение конкурсов затягивается, пока не найдутся желаемые кандидатуры? Или законы намеренно не принимаются, чтобы и дальше руководить соответствующими органами в «ручном» режиме из-за постоянно «подвешенных» исполняющих обязанности?