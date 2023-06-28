Налоговая без налоговиков, таможня без таможенников: Зеленский пообещал радикальную реформу

Налоговая без налоговиков, таможня без таможенников

«Наша цель — налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматические цифровые процедуры», — сказал президент Украины.

По его словам, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни, где есть любой контакт между гражданином и должностным лицом, между бизнесом и чиновником.

При этом президент в очередной раз подтвердил, что хотел бы снизить налоги. Но это, по его словам, повлечет усиленную ответственность.

«Украине нужен новый налоговый договор между государственным и обществом, реальная легализация имущества. Но когда Украина победит… снижение налогов должно означать повышенную налоговую добросовестность», — сказал президент.

В то же время, он также подтвердил свои слова, что такие изменения должны произойти уже после войны, поскольку сейчас, «во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами», Украина себе этого позволить не может.