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28 июня 2023, 16:33 Читати українською

Налоговая без налоговиков, таможня без таможенников: Зеленский пообещал радикальную реформу

Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков. Об этом президент заявил во вторник, выступая в Верховной Раде, пишет ЕП.

Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.

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Налоговая без налоговиков, таможня без таможенников

«Наша цель — налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматические цифровые процедуры», — сказал президент Украины.

По его словам, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни, где есть любой контакт между гражданином и должностным лицом, между бизнесом и чиновником.

При этом президент в очередной раз подтвердил, что хотел бы снизить налоги. Но это, по его словам, повлечет усиленную ответственность.

«Украине нужен новый налоговый договор между государственным и обществом, реальная легализация имущества. Но когда Украина победит… снижение налогов должно означать повышенную налоговую добросовестность», — сказал президент.

В то же время, он также подтвердил свои слова, что такие изменения должны произойти уже после войны, поскольку сейчас, «во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами», Украина себе этого позволить не может.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+26
SZlats
SZlats
28 июня 2023, 16:43
#
Старая Лапша Мивина 2019 года кому надо)))))))))))))))))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 июня 2023, 17:00
#
Всегда интересно почитать комментарии знающих людей!
+
0
KValera
KValera
28 июня 2023, 17:05
#
Нужно встретиться по середине, посмотреть в глаза и начать жарить шашлыки!
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