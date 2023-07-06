Банкам резко подняли штрафы: 5 реальных последствий для частных клиентов

Неделю назад Нацбанк резко повысил штрафы за нарушения банками правил финансового мониторинга и валютного контроля — минимум, в 2−5 раз. Этому посвящено его Постановление № 80. Опасаясь быть наказанными, финучреждения теперь станут жестче контролировать своих клиентов: задавать людям и бизнесу больше вопросов о происхождении средств и чаще блокировать платежи и счета. «Минфин» проанализировал новые требования НБУ.

Как изменились штрафы

Для многих резкое повышение нацбанковских штрафов стало неожиданностью, а вступило оно в силу почти сразу — с 24 июня 2023 года. Раньше штрафы Нацбанка по нарушениям правил финмониторинга и валютного контроля находились, в основном, в рамках 1−10 млн грн при максимальном потолке 135,15 миллионов. Сейчас средняя планка поднята до 50 млн грн при сохранении максимума в 135,15 млн грн.

Очень сильно ужесточено наказание за непроведение качественного анализа валютных операций и недопуск специалистов Нацбанка к данным по этому направлению — с 1 млн грн до 1% уставного капитала, исчисляемого у многих банков в миллиардах. Если такой штраф применить, например, к Приватбанку с установником 206,1 млрд грн, то сумма санкции может составить 2,1 млрд грн.

Чтобы бизнес и частные клиентов поняли, какие ошибки/проступки дороже всего стоят их банкам, «Минфин» собрал основные повышения штрафов:

С 400 тыс. грн до 1 млн грн — за общие нарушения правил финансового мониторинга. Сюда входит наказание за неподачу/несвоевременную подачу информации Госфинмониторингу, а также если банк не выявил подозрительные операции и не разорвал отношения с проводившим их клиентом. Новым Постановлением сюда также добавили отказ банка от разработки и внедрения новых правил финмониторинга, что, по мнению НБУ, финансисты обязаны сами регулярно делать.

С 17 тыс. грн до 51 тыс. грн — за неподачу/несвоевременную подачу статической отчетности по финмониторингу или за подачу недостоверных данных.

С 400 тыс. грн до 1 млн грн — за нарушения валютного законодательства по части проведения расчетов, торговли на валютном рынке, трансграничных перечислений, внедрения защитных мер и пр.

С 1 млн грн до 1% уставного капитала банка — за непроведение банком анализа документов/информации по валютным операциям, отказ в доступе НБУ к автоматизированным системам банка, документам во время выездных проверок, за подачу недостоверной информации и пр.

С 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов (с 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) — за нарушение сроков, периодичности подачи отчетов по валютным операциям, а также за существенные ошибки в них.

С 50 тыс. грн до 100 тыс. грн — за каждый вид нарушения требований закона о валюте, не перечисленных выше.

Также введен штраф в 50 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов (включая усиленные меры проверок) по финмониторингу и ненадлежащее управление рисками. Сюда можно включить почти любой промах, ошибку или недосмотр.

В список проступков, за которые банки штрафуют на 10 млн, добавили два основания:

Неправильное оформление денежных переводов, с точки зрения финмона, который требует указания назначения платежа и пр.

Неправильная работа банков с клиентами, которых относят в категорию политически значимых лиц и членов их семей (депутаты, министры, судьи, главы администраций и пр.): либо банк перегнет планку и отнесет этих людей к высокорисковым и необоснованно заблокирует им финансовые операции, либо наоборот — банк пропустит подозрительные проводки и не примет никаких мер.

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Что говорят в Нацбанке

В Национальном банке пояснили масштабное повышение штрафов международными обязательствами Украины по части повышения чистоты капиталов.

«Любая соответствующая санкция или мера должна быть действенной, пропорциональной и сдерживающей», — говорится в официальном ответе НБУ для «Минфина».

Однако, там не уточнили, почему не провернули многократное повышение штрафов сразу после ужесточений Евросоюза или считанные годы, а сделали это именно сейчас — в разгар большой войны в Украине. Неясно, фиксирует ли наш Национальный банк сейчас обострение рисков по проникновению в страну террористических капиталов. Или просто хочет собрать для госбюджета больше денег. За общими формулировками сложно понять подлинные мотивы НБУ.

«Меры будут способствовать предотвращению совершения банками нарушений требований законодательства, повышению ответственности за их неисполнение/ненадлежащее исполнение», — ответили в Национальном банке.

Как НБУ наказывал банки

В 2022 году регулятор старался не штрафовать банки за нарушение требований финмониторинга и валютного контроля. Им, в основном, выписывали письменные и делали устные предупреждения.

Кто-то объяснял такой подход лояльностью из-за начала большой войны, кто-то — относительно либеральным отношением к вопросу предыдущего председателя НБУ Кирилла Шевченко, который руководил структурой до октября-2022.

Нацбанк начал выписывать штрафы пачками с 2023 года, и помесячная динамика показывает, как регулятор входил во вкус:

за январь: штраф не был выписан ни одному банку.

за февраль: Укргазбанк (64,6 млн грн).

за март: из-за финмона отозвана лицензия у Айбокс Банка, который сразу был поставлен на ликвидацию.

за апрель: РВС Банк (100 тыс. грн) и Банк «Клиринговый дом» (50 тыс. грн).

за май: Коминбанк (10,5 млн грн), Мотор-Банк (10,1 млн грн), Банк Альянс (1 млн грн), Банк Конкорд (400 тыс. грн), Укрэксимбанк (200 тыс. грн).

Это данные только по банкам (без небанковских финучреждений), и только по двум самым серьезным наказаниям — выдворение с рынка и штрафы. Не собирали случаи с выписанными НБУ письменными предупреждениями, как, например, было в феврале-марте с Райффайзен Банком, А-Банком, Поликомбанком и другими. Хотя понятно, что при повторном нарушении за предупреждением наверняка последует штраф.

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Почему Нацбанк стал строже: версия рынка

На финансовом рынке по-разному объясняют ужесточение штрафов за ненадлежащие финмониторинг и валютный контроль. Во-первых, это может быть связано с выполнением «домашнего задания» для вступления в ЕС.

«В июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и 7 рекомендаций, одной из которых было внедрение европейских подходов борьбы с отмыванием средств — в частности, унификация отечественного законодательства и международных стандартов группы по финансовым мерам FATF.

Пока существенного прогресса в этом вопросе не наблюдается, более того, согласно принятому законопроекту № 8008, был ослаблен финансовый мониторинг за публичными деятелями (PEP), что противоречит стандартам FATF и требованиям Директивы EC 2015/849″, — объяснил «Минфину» финансовый аналитик рейтингового агентства IBI-Rating Артем Стрибайло.

Второй фактор, который неофициально признают многие банки, — усиление потока в Украину террористических капиталов, особенно, со стороны страны-агрессора. Финансисты рассказывают, что стараются блокировать средства, которые пытаются заводить из россии разными путями, в том числе — через подставных лиц.

Из этой же категории и третий момент. Говорят, что в Украину начала активно поступать наличность, украденная на наших временно оккупированных рф территориях. Во время захвата российские террористы и коллаборанты массово грабили отделения наших банков и небанковские финучреждения. Банкиры не всегда успевали метить (краской, химикатами, подсолнечным маслом, как позволяет наш НБУ) всю эту наличность, а какие-то пачки денег повреждали незначительно. Эксперты рассказывают, что сейчас идет приток этих денег в Украину, а завозятся они мелкими партиями физлицами. Финансистам приходится их выявлять и выводить из оборота.

На четвертое место сейчас ставят такой фактор, как реально участившиеся нарушения, которые хотят предупреждать. В первую очередь, валютные.

«Проведенный регулятором анализ и выявленные нарушения указали на используемые банками лазейки для проведения „нежелательных“ валютных операций. Речь идет о разных аспектах — от бухгалтерского проведения операции до увиливания от проверок. Поскольку НБУ пытается полноценно взять валютное движение под контроль и не допустить внепланового, серого и черного оттока валюты — существенно повышены штрафы», — отметил в разговоре с «Минфином» Андрей Шевчишин.

Некоторые допускают, что Нацбанк разозлила ситуация с нежеланием банков принимать «некрасивые» доллары.

«Отказ от приема поврежденных банкнот обменниками еще может иметь хоть какое-то логическое объяснение — в отличие от самых тяжелых дней 2022 года, когда клиенты были согласны получить хоть какую-то валюту, сейчас они стали более требовательными. Если бы этой проблемы не существовало, то обменники непременно воспользовались бы неповоротливостью банков, принимали бы у клиентов их некондиционные доллары и тут же продавали их следующему клиенту, зарабатывая на этом. Но это не так», — прокомментировал «Минфину» ситуацию финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Но сразу назвал нежелание принимать так называемые белые (их предпоследний дизайн) доллары 1996 года выпуска абсолютно нерациональным. Поскольку они остаются средством платежа во всем мире.

«Характерно, что в странах со значительным объемом наличного доллара на руках подобные страшилки возникают с определенной регулярностью. К примеру, в этом году подобная паника была в Нигерии. Возможно, имела место миграция этого фейка в украинское информационное пространство», — допустил Демкив.

К чему готовиться банковским клиентам

Ужесточение правил финмониторинга и валютного контроля станет логичным ответом банков на резкое увеличение сумм штрафов.

«Понятно, что повышение штрафов должно мотивировать банки к более тщательной проверке своих клиентов, к инвестициям в программное обеспечение и работников, которые будут отслеживать такие транзакции. Но без одновременного реформирования закона о противодействии отмыванию средств и приведению его к международным стандартам это не сможет дать действительно ощутимый эффект, на который надеются в НБУ», — считает Артем Стрибайло.

Эксперты считают, что банковские клиенты достаточно быстро ощутят на себе нацбанковские меры.

«Более строгий подход к идентификации клиента и происхождению получаемых или переводимых средств. Недостаточность данных или подозрения могут привести к отказу от проведения операции», — сказал Андрей Шевчишин.

Ожидается несколько ключевых изменений:

Банки начнут строже следить за заполнением поля о назначении платежа. Без него деньги вряд ли будут уходить.

Открытие новых банковских счетов незнакомым клиентам (с улицы) может затягиваться на часы-дни. Особенно, когда у финансистов будут подозрения о принадлежности человека к публичным лицам (РЕРs) — к его родным и близким. Банки будут собирать о людях больше информации, стараться обосновать задержки в обслуживании, которые до этого редко объясняли.

Может быть снижена планка по сумме операций, с которой банки начинают тщательнее их проверять и задавать дополнительные вопросы клиентам о происхождении средств. С 200−250 тыс. грн до 100−200 тыс. грн в месяц. Может потребоваться налоговая декларация, зарплатная справка или другие документы, доказывающие источники доходов.

Банки начнут чаще задавать людям вопросы по новым для них операциям. Например, если украинец никогда не получал заграничные переводы, а деньги вдруг неожиданно стали поступать — на него может выйти финансист и спросить, что связывает клиента с отправителем денег и сколько еще перечислений он может получить. До получения всех разъяснений доступ к средствам может перекрываться.

Могут участиться случаи блокировок и принудительного закрытия счетов. Особенно, если банк заподозрит клиента в получении средств от подозрительных лиц, например, входящих в санкционные списки. Или если человек не будет вовремя проходить повторную верификацию (1−2 раза в год) с подтверждением места проживания и уточнением текущей суммы дохода.

При этом финансисты будут прорабатывать новые критерии, по которым будут мониторить операции простых украинцев и бизнеса. Просто вынуждены будут это делать — за бездействие по этой части есть специальный штраф. Потому, стоит ждать совершенно новых запросов и ограничений от банков, которые сейчас сложно предсказать, но которые могут стать неприятным сюрпризом.