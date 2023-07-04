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4 июля 2023, 13:38 Читати українською

Посевы опиумного мака в Афганистане снизились на 80%: почему это плохо

Посевы опиумного мака в Афганистане снизились на 80% после запрета на его выращивание Талибаном. Но это решение не гарантирует снижения потребления наркотиков. Некоторые страны уже наращивают производство опиума, распространяются более опасные синтетические наркотики, — пишет Telegraph. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов статьи.

Посевы опиумного мака в Афганистане снизились на 80% после запрета на его выращивание Талибаном.

Американская «война с наркотиками», начатая президентом Ричардом Никсоном в 1971 году, бушевала более полувека, но почти не повлияла на торговлю афганским опиумом.

На фермы страны приходится более 80% мирового производства опиума, и даже американское вторжение в 2001 году практически не помешало потоку наркотиков из страны.

Но сейчас, когда мировое сообщество по борьбе с наркотиками потерпело неудачу, Талибан добился успеха. В апреле прошлого года религиозные лидеры группы издали указ, который запрещает выращивание мака в Афганистане, и сейчас эксперты описывают это решение как «самую успешную борьбу с наркотиками в истории человечества».

Производство мака в Афганистане упало примерно на 80% за последний год, поскольку правоохранители Талибана ходят от фермы к ферме, уничтожая посевы и наказывая нарушителей.

Площади выращивания в провинции Гильменд, которая была основным маковым регионом, упали примерно до 2 500 акров, по сравнению с 320 тыс. годом ранее, согласно спутниковым снимкам.

Вторая попытка

Это не первый случай, когда талибы пытаются придушить производство мака в Афганистане. Подобный запрет был введен в 2000 году, когда группировка последний раз находилась у власти, но она была фактически отменена вторжением США в следующем году.

После последнего запрета на производство международные цены на опиум резко выросли, а в Великобритании чистота продаваемого на улицах героина упала с 55% до 34%.

«Тогда запрет был достаточно кратковременным. Но маковый путь такой долгий из Афганистана в Великобританию, что вы никогда не знаете, сколько героина перевозится в какой-либо момент времени. Фактический запрет действительно не повлиял на поставки», — говорит британский эксперт в сфере борьбы с наркотиками и директор DrugsWise Гарри Шапиро.

На этот раз эксперты ждут, продлится ли указ Талибана дольше одного сезона, который начинается ежегодно в ноябре с посева мака.

Воздействие на экономику Афганистана

Во время недавнего брифинга в парламенте Великобритании доктор Дэвид Мэнсфилд, автор книги «Государство, построенное на песке: как опиум подорвал Афганистан», отметил, что запрет уничтожил 450 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве, что нанесло серьезный ущерб экономике.

Афганская опиатная экономика, включая внутреннее потребление и экспорт, в 2021 году составляла от 9 до 14% ВВП страны.

Мохаммадулла, фермер из района Навазд, сказал: «Талибан, безусловно, выполняет решения своих лидеров. Они следили за землями всех людей, которые хоть немного сеяли опиум. Они уничтожили их поля и посадили в тюрьму некоторых фермеров».

Лишенные доходов, такие люди, как Мохаммадулла, могут покинуть Афганистан в поисках новых возможностей.

Кто займет рынок

Производство опиатов в таких странах, как Мьянма и Мексика, может процветать, чтобы заполнить пустоту, созданную Талибаном. Это повлияет на торговые маршруты, банды и цепи поставок.

Нестабильность в Мьянме привела к буму выращивания мака — хунта и многие ополченцы поддерживают производителей, поскольку это важный источник дохода, а альтернативные возможности ограничены.

Согласно отчету ООН, опубликованному в январе, в 2022 году, в первый сезон после захвата власти хунтой, площадь земли, используемой для выращивания опиумного мака, выросла на 33%, а производство почти удвоилось до 795 тонн.

В анализе, опубликованном в прошлом месяце, британская благотворительная организация Transform Drug Policy Foundation заявила, что производство опиума может расшириться в нескольких странах и регионах, в частности, в Индии, Турции и Центральной Азии.

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Также возможно, что пробел, образованный крахом крупнейшего в мире рынка опиума, может быть восполнен фентанилом и другими синтетическими опиоидами — веществами, которые из-за передозировки убивают больше американцев молодого и среднего возраста (18−45), чем рак, болезни сердца или оружие.

«Люди не становятся зависимыми от героина через несколько дней, но ваш первый прием фентанила может стать последним», — говорит Гарри Шапиро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 июля 2023, 13:41
#
Опіати — то не найгірше. Від кількох невеликих доз ніхто не помер, більше того, колишні аксакали курили все життя, а жили довго. А от від кількох кристаликів незрозумілої солі може башню відбити начисто.
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bonv
bonv
4 июля 2023, 13:49
#
Посіви опіумного маку в Афганістані знизились на 80%: чому це погано — легалізація канабісу від слуг типу народу?:))
І знову пішли в рух відосики та пусті зе-обіцянки: податкова без податківців, митниця без митників, зростання ВВП до $1 трлн і легалізація канабісу. Зе-жесть.
Також він додав, що є прихильником зниження податків, але під час війни, коли є залежність від зовнішнього фінансування, немає можливості зробити це. Це питання можна буде розглядати після закінчення війни. Пусті зе-обіцянки.
Крім того, Зеленський заявив, що в Україні потрібно застосовувати найкращі світові практики і найефективніші рішення, якими б складними чи незвичними вони не здавалися. Бла-бла-бла.
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Ranet
Ranet
4 июля 2023, 14:10
#
Введите маркировку! Органик, зеленый листочек, и будет вам счастье 😅
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Sweetdream
Sweetdream
4 июля 2023, 16:50
#
Нарешті в України є шанс посісти гідне місце серед виробників опіумного маку. Це не лише дохід для економіки, яка зруйнована внаслідок війни, але й чудовий інструмент впливу на євросоюз. З одного боку ми можемо бути виробником і постачальником, ставши монополістом. Велечезний ринок споживачів-європейців поруч. Значну частину трафіку спрямовувати через Угорщину. З іншого бокк опіумний мак — це інструмент політичного впливу на ЄС. Якщо хочете, щоб ми зупинили трафік і боролися з озброєними непідконтрольними уряду фермерами (а їх буде дуже багато навіть якщо для цього знадобиться неофіційна урядова підтримка), то надавайте нам зброю для війни з РФ, літаки, танки, снаряди, приймайте в НАТО, надавайте фіндопомогу. Якщо ж ні - матимете шалений сплеск споживачів українського героїну в Європі. Нажаль це остання і єдина альтернатива ядерній зброї, яка може врятувати країну, як економічно, так і політично. Інших важелів більшн немає.
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Sikoka
Sikoka
4 июля 2023, 17:01
#
Конечно плохо, все шо не в интересах запада все плохо
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