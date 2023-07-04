Посевы опиумного мака в Афганистане снизились на 80%: почему это плохо

Посевы опиумного мака в Афганистане снизились на 80% после запрета на его выращивание Талибаном. Но это решение не гарантирует снижения потребления наркотиков. Некоторые страны уже наращивают производство опиума, распространяются более опасные синтетические наркотики, — пишет Telegraph. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов статьи.

Американская «война с наркотиками», начатая президентом Ричардом Никсоном в 1971 году, бушевала более полувека, но почти не повлияла на торговлю афганским опиумом.

На фермы страны приходится более 80% мирового производства опиума, и даже американское вторжение в 2001 году практически не помешало потоку наркотиков из страны.

Но сейчас, когда мировое сообщество по борьбе с наркотиками потерпело неудачу, Талибан добился успеха. В апреле прошлого года религиозные лидеры группы издали указ, который запрещает выращивание мака в Афганистане, и сейчас эксперты описывают это решение как «самую успешную борьбу с наркотиками в истории человечества».

Производство мака в Афганистане упало примерно на 80% за последний год, поскольку правоохранители Талибана ходят от фермы к ферме, уничтожая посевы и наказывая нарушителей.

Площади выращивания в провинции Гильменд, которая была основным маковым регионом, упали примерно до 2 500 акров, по сравнению с 320 тыс. годом ранее, согласно спутниковым снимкам.

Вторая попытка

Это не первый случай, когда талибы пытаются придушить производство мака в Афганистане. Подобный запрет был введен в 2000 году, когда группировка последний раз находилась у власти, но она была фактически отменена вторжением США в следующем году.

После последнего запрета на производство международные цены на опиум резко выросли, а в Великобритании чистота продаваемого на улицах героина упала с 55% до 34%.

«Тогда запрет был достаточно кратковременным. Но маковый путь такой долгий из Афганистана в Великобританию, что вы никогда не знаете, сколько героина перевозится в какой-либо момент времени. Фактический запрет действительно не повлиял на поставки», — говорит британский эксперт в сфере борьбы с наркотиками и директор DrugsWise Гарри Шапиро.

На этот раз эксперты ждут, продлится ли указ Талибана дольше одного сезона, который начинается ежегодно в ноябре с посева мака.

Воздействие на экономику Афганистана

Во время недавнего брифинга в парламенте Великобритании доктор Дэвид Мэнсфилд, автор книги «Государство, построенное на песке: как опиум подорвал Афганистан», отметил, что запрет уничтожил 450 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве, что нанесло серьезный ущерб экономике.

Афганская опиатная экономика, включая внутреннее потребление и экспорт, в 2021 году составляла от 9 до 14% ВВП страны.

Мохаммадулла, фермер из района Навазд, сказал: «Талибан, безусловно, выполняет решения своих лидеров. Они следили за землями всех людей, которые хоть немного сеяли опиум. Они уничтожили их поля и посадили в тюрьму некоторых фермеров».

Лишенные доходов, такие люди, как Мохаммадулла, могут покинуть Афганистан в поисках новых возможностей.

Кто займет рынок

Производство опиатов в таких странах, как Мьянма и Мексика, может процветать, чтобы заполнить пустоту, созданную Талибаном. Это повлияет на торговые маршруты, банды и цепи поставок.

Нестабильность в Мьянме привела к буму выращивания мака — хунта и многие ополченцы поддерживают производителей, поскольку это важный источник дохода, а альтернативные возможности ограничены.

Согласно отчету ООН, опубликованному в январе, в 2022 году, в первый сезон после захвата власти хунтой, площадь земли, используемой для выращивания опиумного мака, выросла на 33%, а производство почти удвоилось до 795 тонн.

В анализе, опубликованном в прошлом месяце, британская благотворительная организация Transform Drug Policy Foundation заявила, что производство опиума может расшириться в нескольких странах и регионах, в частности, в Индии, Турции и Центральной Азии.

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Также возможно, что пробел, образованный крахом крупнейшего в мире рынка опиума, может быть восполнен фентанилом и другими синтетическими опиоидами — веществами, которые из-за передозировки убивают больше американцев молодого и среднего возраста (18−45), чем рак, болезни сердца или оружие.

«Люди не становятся зависимыми от героина через несколько дней, но ваш первый прием фентанила может стать последним», — говорит Гарри Шапиро.