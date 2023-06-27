Владимир Путин признал, что содержание частной военной компании «Вагнер» полностью обеспечивалось российским государством. Об этом он сказал во время встречи в Кремле, транслируемой телевидением РФ, пишет Лига.
Путин за год потратил на финансирование Группы «Вагнера» $1 миллиард
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Расходы из бюджета
«Хочу, чтобы мы все знали об этом. Содержание Группы „Вагнера“ полностью обеспечивалось государством — из Министерства обороны, из государственного бюджета. Лишь с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство выплатило компании „Вагнер“ 86 млрд 262 млн рублей», — сказал Путин.
В пересчете по нынешнему курсу эта сумма равна примерно $1 млрд.
Владелец ППК «Вагнер» — компания «Конкорд» Евгения Пригожина — за это же время заработала 80 млрд рублей, предоставляя услуги по питанию российской армии, добавил Путин.
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«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл меньше, но мы с этим будем разбираться», — сказал Путин.
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