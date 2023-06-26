Sense Bank первым в Украине реализовал продажу ОВГЗ в мобильном приложении

С 26 июня 2023 года в цифровом банке Sense SuperApp появилась новая функция — продажа ранее приобретенных облигаций (ОВГЗ) непосредственно в приложении. Теперь клиенты могут не только инвестировать и отслеживать состояние портфеля, но и досрочно продать свои облигации, не дожидаясь погашения. И таким образом учесть собственные потребности или ситуацию на рынке.

«Сегодня инструмент инвестиций в ОВГЗ набирает все большую популярность наряду с традиционными способами сохранения и инвестирования сбережений физических лиц — депозитами, — подчеркивает Андрей Гриценюк, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank. — Мы прислушались к пожеланиям клиентов и значительно расширили возможности управления инвестициями в Sense SuperApp. Так, клиенты получают полноценный транзакционный сервис — возможность покупать и продавать облигации полностью онлайн».

Для того чтобы продать свои облигации в Sense SuperApp, необходимо:

Зайти в детали приобретенной облигации и нажать кнопку «Продать». Выбрать счет, на который клиент хочет получить выплату от продажи облигаций. Указать количество облигаций, которые клиент желает продать. Подтвердить сделку. Деньги от продажи засчитываются на выбранный счет: если сделка проведена в рабочее время — в течение нескольких минут, если в нерабочее время — на следующий рабочий день после 11:00.

В процессе продажи облигаций в Sense SuperApp клиенту для удобства отображается общий финансовый результат по сделке, позволяющий легко оценивать свои финансовые решения.

Основные параметры процесса продаж:

продажа облигаций происходит в валюте ценной бумаги — гривна, доллар или евро;

комиссия за продажу облигаций — отсутствует;

продать облигации в Sense SuperApp можно в том числе и те, которые были приобретены через Дію.

Напомним, в начале войны Sense Bank первым среди банков реализовал сервис покупки военных облигаций в мобильном приложении для поддержки ВСУ и экономики страны. Впоследствии регулятором были сняты ограничения на торговлю и обычными ОВГЗ, которые сразу стали доступны для покупки в Sense SuperApp.

Несмотря на непростые времена, Sense Bank продолжает постоянно улучшать сервисы инвестирования и предлагать клиентам одни из самых выгодных условий на рынке, соблюдая тренд НБУ по повышению процентных ставок по депозитам и улучшая сервис инвестиций в ОВГЗ. Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте банка https://sensebank.com.ua/deposits и https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii

Чтобы воспользоваться предложениями банка, необходимо обновить Sense SuperApp до последней версии в App Store или Google Play.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины со 132 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс юридических лиц и 86 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.