Ритейлер подержанных автомобилей растет, возобновляемая энергетика идет вниз

Американские индексы завершили неделю падением. S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 1,4%, индекс Dow Jones — 1,7%. Инвесторы уходят в более безопасные активы — доллар США и облигации. Подробнее о том, чем жил фондовый рынок на прошлой неделе и какие события будут формировать его настроения в ближайшие 5 дней, расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Настроения на рынке США были сдержанными на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками многих стран. Так, например, на прошлой неделе приняли решение повысить ставки Ц Б Великобритании , Норвегии и Турции. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил инвесторов, что в этом году следует ожидать дальнейшего повышения процентных ставок в США.

Совокупная стоимость акций развивающихся рынков к 2030 году обгонит стоимость акции США, — к такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs, — сообщает Bloomberg. В настоящее время на США приходится 42% мирового рынка акций, а на развивающиеся рынки — 27%.

По оценкам экспертов Goldman Sachs, совокупная стоимость акций развивающихся рынков, к которым относятся Китай и Индия, будет составлять уже 35% от капитализации всего мирового фондового рынка. При этом акции США будут иметь долю в 27% к этому же году. К 2050 году доля акций развивающихся стран на мировом рынке может составить 47%, а к 2075 — 55%, против доли американских бумаг в 27% и 22% в те же годы.

В Goldman Sachs отмечают, что сдвиг будет в значительной степени обусловлен более быстрым ростом корпоративных доходов в развивающихся странах. По прогнозам экономистов, во главе этого бума будет Китай.

Взлеты недели

CarMax Inc (NYSE:KMX) +9,7%

Акции ведущего розничного продавца подержанными автомобилями подскочили после публикации отчета о доходах за первый финансовый квартал 2024 года, которые превысили ожидания аналитиков. Достичь таких успехов компания смогла, в основном, за счет сокращения издержек. CarMax сократила расходы, приостановив набор новых сотрудников, и остановила выкуп акций в декабре прошлого года.

Однако, за год прибыль CarMax упала почти на 8%, а доход — на 17%. По данным FactSet, аналитики ожидали прибыль CarMax на уровне $0,79 на акцию и доход в $7,495 млрд. Причина — падение продаж подержанных автомобилей на 9,6%, а средних цен реализации — на 5,5% в годовом исчислении.

Цены на подержанные автомобили в Штатах в последнее время снизились, поскольку инфляционное давление и улучшение предложения новых автомобилей оттолкнули потребителей от покупки б/у авто.

«Очевидно, что общий рынок подержанных автомобилей все еще находится в депрессии», — говорит генеральный директор CarMax Inc Уильям Нэш.

Coinbase Global (NASDAQ:COIN) +7,7%

Несмотря на сложности с регуляторами, акции Coinbase растут. Одна из крупнейших криптовалютных бирж одержала на неделе большую победу: Верховный Суд США встал на ее сторону. Coinbase подавала в суд заявку с просьбой остановить текущие иски клиентов на период рассмотрения апелляций и переноса части дел из судов общей юрисдикции в частный арбитраж.

Хотя не все судьи были согласны с таким итогом, но коллегиально они приняли решение поддержать заявку компании, а следовательно — решения судов низшей инстанции по ряду предыдущих исков были отменены. Их рассмотрение, видимо, уже будет происходить в порядке арбитража.

Это решение было принято на фоне продажи СЕО компании Брайаном Армстронгом дополнительных акций компании на сумму 1,66 млн долларов; в общей сложности таких акций за июнь он продал уже на 3,38 млн долларов в июне.

Позиции Coinbase в ее споре с SEC можно назвать довольно сильными. Компания предпринимает усилия, чтобы перевести свои операции в более «дружественные» в отношении регулирования страны.

Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) +4,89%

Сильная жара и, как следствие, увеличение перебоев с электроэнергией, особенно в США и Канаде, толкает вверх спрос на резервные системы. «Погоду» тут делает Техас, в котором жителей уже призвали экономить на электроэнергии, поскольку сеть штата не выдерживает перегрузок из-за использования кондиционеров.

Кроме того, из-за этого растут и цены на электроэнергию: в прошлый вторник они превысили $2500 за мВт/ч на рынке штата на сутки вперед. И жара пока не собирается спадать.

На этом фоне растут акции американской Generac Holdings, которая разрабатывает и производит переносные, стационарные и мобильные генераторы мощностью от 800 Вт до 3250 кВт.

Ожидается, что Generac опубликует квартальную прибыль в размере $1,2 на акцию в своем будущем отчете, а это -59,9% за год. Также ожидается, что доход составит $984,84 млн, что на 23,7% меньше, чем за аналогичный квартал прошлого года.

Первый квартал компания завершила с прибылью в $0,63 на акцию и доходом в $888, что превысило прогнозы аналитиков, которые были на уровнях $0,49 и $841 млн соответственно.

Падение недели

Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) -13,42%

SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) -13,38%

На этой неделе падение рынка и потенциальное давление на процентные ставки повлияли на акции сектора возобновляемой энергетики.

Все больше автопроизводителей переходят на стандарт зарядки Tesla, что на самом деле может стать «встречным ветром» для SolarEdge и Enphase, которые перешли в индустрию зарядных станций.

Их зарядные устройства соответствуют стандарту CCS, но если стандарт Tesla становится общим и ведущим для индустрии, то обеим компаниям придется переделывать свои продукты, а то, и утилизировать уже выпущенные.

Для инвесторов также стало не очень приятным известием то, что Федрезерв планирует после короткой передышки вновь повысить процентные ставки. Глава Джером Пауэлл заявил комитету Палаты представителей в среду, что инфляция все еще выше, чем ему хотелось бы, и процесс снижения инфляции еще далеко впереди. Это может означать стабильно более высокие ставки и увеличение стоимости финансирования проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) -12,57%

Акции Advanced Micro Devices распродаются, несмотря на хайп в нише искусственного интеллекта. Advanced Micro Devices (AMD) произвела фурор в начале этого месяца, когда представила новую линейку быстрых, эффективных полупроводниковых микросхем, специально разработанных для использования в инфраструктуре ИИ.

Падение акций поразило инвесторов, но у них все еще большой прирост с начала года, учитывая, что акции выросли на 73% в 2023 году. Хорошая новость заключается в том, что откат в стоимости может создать возможность для тех, кто пропустил AMD-ралли и у кого есть шанс приобрести акции на «откате».

В конце концов, инвесторы в восторге от потенциала ИИ, а AMD уже успела стать существенной частью инфраструктуры.

Главные события недели

26 июня — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: ConocoPhillips (COP).

• Отчеты эмитентов: Carnival Corp (CCL).

27 июня — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Ameren (AEE), HP Inc (HPQ), Lam Research (LRCX), NXP (NXPI), Public Storage (PSA), Regency Centers (REG), STERIS (STE).

• Отчеты эмитентов: Walgreens Boots (WBA).

• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (месяц к месяцу) за май 2023.

• Продажи нового жилья в США (месяц к месяцу) за май 2023.

28 июня — среда

• Отчеты эмитентов: Micron (MU), General Mills (GIS).

• Сальдо внешней торговли товарами в США за май 2023.

• Товарные запасы в розничной торговле США без учета автомобилей за май 2023.

29 июня — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Deere&Company (DE), FMC (FMC), Humana (HUM), Ralph Lauren A (RL), Steel Dynamics (STLD), Stryker (SYK), U.S. Bancorp (USB).

• Отчеты эмитентов: Nike (NKE), Paychex (PAYX), McCormick&Co (MKC).

• ВВП в США за 1 квартал 2023.

• Дефлятор ВВП США за 1 квартал 2023.

30 июня — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Agilent Technologies (A), Air Products (APD), Realty Income (O), Republic Services (RSG), State Street (STT), Ventas (VTR).

• Отчеты эмитентов: Constellation Brands A (STZ).

• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне за июнь 2023 (год к году).

• Уровень безработицы в Еврозоне за май 2023.