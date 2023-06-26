Американские индексы завершили неделю падением. S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 1,4%, индекс Dow Jones — 1,7%. Инвесторы уходят в более безопасные активы — доллар США и облигации. Подробнее о том, чем жил фондовый рынок на прошлой неделе и какие события будут формировать его настроения в ближайшие 5 дней, расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.
Ритейлер подержанных автомобилей растет, возобновляемая энергетика идет вниз
Настроения на рынке США были сдержанными на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками многих стран. Так, например, на прошлой неделе приняли решение повысить ставки
Совокупная стоимость акций развивающихся рынков к 2030 году обгонит стоимость акции США, — к такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs, — сообщает Bloomberg. В настоящее время на США приходится 42% мирового рынка акций, а на развивающиеся рынки — 27%.
По оценкам экспертов Goldman Sachs, совокупная стоимость акций развивающихся рынков, к которым относятся Китай и Индия, будет составлять уже 35% от капитализации всего мирового фондового рынка. При этом акции США будут иметь долю в 27% к этому же году. К 2050 году доля акций развивающихся стран на мировом рынке может составить 47%, а к 2075 — 55%, против доли американских бумаг в 27% и 22% в те же годы.
В Goldman Sachs отмечают, что сдвиг будет в значительной степени обусловлен более быстрым ростом корпоративных доходов в развивающихся странах. По прогнозам экономистов, во главе этого бума будет Китай.
Взлеты недели
CarMax Inc (NYSE:KMX) +9,7%
Акции ведущего розничного продавца подержанными автомобилями подскочили после публикации отчета о доходах за первый финансовый квартал 2024 года, которые превысили ожидания аналитиков. Достичь таких успехов компания смогла, в основном, за счет сокращения издержек. CarMax сократила расходы, приостановив набор новых сотрудников, и остановила выкуп акций в декабре прошлого года.
Однако, за год прибыль CarMax упала почти на 8%, а доход — на 17%. По данным FactSet, аналитики ожидали прибыль CarMax на уровне $0,79 на акцию и доход в $7,495 млрд. Причина — падение продаж подержанных автомобилей на 9,6%, а средних цен реализации — на 5,5% в годовом исчислении.
Цены на подержанные автомобили в Штатах в последнее время снизились, поскольку инфляционное давление и улучшение предложения новых автомобилей оттолкнули потребителей от покупки б/у авто.
«Очевидно, что общий рынок подержанных автомобилей все еще находится в депрессии», — говорит генеральный директор CarMax Inc Уильям Нэш.
Coinbase Global (NASDAQ:COIN) +7,7%
Несмотря на сложности с регуляторами, акции Coinbase растут. Одна из крупнейших криптовалютных бирж одержала на неделе большую победу: Верховный Суд США встал на ее сторону. Coinbase подавала в суд заявку с просьбой остановить текущие иски клиентов на период рассмотрения апелляций и переноса части дел из судов общей юрисдикции в частный арбитраж.
Хотя не все судьи были согласны с таким итогом, но коллегиально они приняли решение поддержать заявку компании, а следовательно — решения судов низшей инстанции по ряду предыдущих исков были отменены. Их рассмотрение, видимо, уже будет происходить в порядке арбитража.
Это решение было принято на фоне продажи СЕО компании Брайаном Армстронгом дополнительных акций компании на сумму 1,66 млн долларов; в общей сложности таких акций за июнь он продал уже на 3,38 млн долларов в июне.
Позиции Coinbase в ее споре с SEC можно назвать довольно сильными. Компания предпринимает усилия, чтобы перевести свои операции в более «дружественные» в отношении регулирования страны.
Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) +4,89%
Сильная жара и, как следствие, увеличение перебоев с электроэнергией, особенно в США и Канаде, толкает вверх спрос на резервные системы. «Погоду» тут делает Техас, в котором жителей уже призвали экономить на электроэнергии, поскольку сеть штата не выдерживает перегрузок из-за использования кондиционеров.
Кроме того, из-за этого растут и цены на электроэнергию: в прошлый вторник они превысили $2500 за мВт/ч на рынке штата на сутки вперед. И жара пока не собирается спадать.
На этом фоне растут акции американской Generac Holdings, которая разрабатывает и производит переносные, стационарные и мобильные генераторы мощностью от 800 Вт до 3250 кВт.
Ожидается, что Generac опубликует квартальную прибыль в размере $1,2 на акцию в своем будущем отчете, а это -59,9% за год. Также ожидается, что доход составит $984,84 млн, что на 23,7% меньше, чем за аналогичный квартал прошлого года.
Первый квартал компания завершила с прибылью в $0,63 на акцию и доходом в $888, что превысило прогнозы аналитиков, которые были на уровнях $0,49 и $841 млн соответственно.
Падение недели
Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) -13,42%
SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) -13,38%
На этой неделе падение рынка и потенциальное давление на процентные ставки повлияли на акции сектора возобновляемой энергетики.
Все больше автопроизводителей переходят на стандарт зарядки Tesla, что на самом деле может стать «встречным ветром» для SolarEdge и Enphase, которые перешли в индустрию зарядных станций.
Их зарядные устройства соответствуют стандарту CCS, но если стандарт Tesla становится общим и ведущим для индустрии, то обеим компаниям придется переделывать свои продукты, а то, и утилизировать уже выпущенные.
Для инвесторов также стало не очень приятным известием то, что Федрезерв планирует после короткой передышки вновь повысить процентные ставки. Глава Джером Пауэлл заявил комитету Палаты представителей в среду, что инфляция все еще выше, чем ему хотелось бы, и процесс снижения инфляции еще далеко впереди. Это может означать стабильно более высокие ставки и увеличение стоимости финансирования проектов в сфере возобновляемой энергетики.
Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) -12,57%
Акции Advanced Micro Devices распродаются, несмотря на хайп в нише искусственного интеллекта. Advanced Micro Devices (AMD) произвела фурор в начале этого месяца, когда представила новую линейку быстрых, эффективных полупроводниковых микросхем, специально разработанных для использования в инфраструктуре ИИ.
Падение акций поразило инвесторов, но у них все еще большой прирост с начала года, учитывая, что акции выросли на 73% в 2023 году. Хорошая новость заключается в том, что откат в стоимости может создать возможность для тех, кто пропустил AMD-ралли и у кого есть шанс приобрести акции на «откате».
В конце концов, инвесторы в восторге от потенциала ИИ, а AMD уже успела стать существенной частью инфраструктуры.
Главные события недели
26 июня — понедельник
• Эмитенты выплачивают дивиденды: ConocoPhillips (COP).
• Отчеты эмитентов: Carnival Corp (CCL).
27 июня — вторник
• Эмитенты выплачивают дивиденды: Ameren (AEE), HP Inc (HPQ), Lam Research (LRCX), NXP (NXPI), Public Storage (PSA), Regency Centers (REG), STERIS (STE).
• Отчеты эмитентов: Walgreens Boots (WBA).
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (месяц к месяцу) за май 2023.
• Продажи нового жилья в США (месяц к месяцу) за май 2023.
28 июня — среда
• Отчеты эмитентов: Micron (MU), General Mills (GIS).
• Сальдо внешней торговли товарами в США за май 2023.
• Товарные запасы в розничной торговле США без учета автомобилей за май 2023.
29 июня — четверг
• Эмитенты выплачивают дивиденды: Deere&Company (DE), FMC (FMC), Humana (HUM), Ralph Lauren A (RL), Steel Dynamics (STLD), Stryker (SYK), U.S. Bancorp (USB).
• Отчеты эмитентов: Nike (NKE), Paychex (PAYX), McCormick&Co (MKC).
• ВВП в США за 1 квартал 2023.
• Дефлятор ВВП США за 1 квартал 2023.
30 июня — пятница
• Эмитенты выплачивают дивиденды: Agilent Technologies (A), Air Products (APD), Realty Income (O), Republic Services (RSG), State Street (STT), Ventas (VTR).
• Отчеты эмитентов: Constellation Brands A (STZ).
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне за июнь 2023 (год к году).
• Уровень безработицы в Еврозоне за май 2023.
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