MIGA начало страховать военные риски в Украине

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Это первый подобный проект.

«Программа страхования военных рисков для инвестиций в украинскую экономику от MIGA даст зеленый свет тем бизнесменам, которые ждут возможности начать работу над восстановлением нашей страны. Ведь именно частные инвесторы станут основой послевоенного восстановления Украины», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлии Свириденко.

Страхование военных рисков в Украине будет происходить из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

Соглашение об увеличении гарантии с 17,1 до 40,85 млн евро между MIGA и немецким банковским холдингом ProCredit было подписано в присутствии первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко в Лондоне во время проведения Конференции по восстановлению Украины-2023 (URC -2023)".

Читайте: В Лондоне анонсировали новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину

Увеличение гарантии от MIGA распространяется на инвестиции ProCredit в капитал дочерней компании АО «ПроКредит Банк» для поддержки украинского малого и среднего бизнеса.

Соответствующая программа будет действовать до декабря 2025 года.

Что получит малый и средний бизнес

По словам исполнительного вице-президента MIGA Хироши Матано, малый и средний бизнес получит доступ к крайне необходимым оборотным средствам.

Аграрный сектор получает финансирование для продолжения экспорта зерна на мировые рынки.

Кроме того, украинцы могут рассчитывать на необходимые банковские услуги.

ProCredit Holding AG&Co. KGaA, расположенный во Франкфурте-на-Майне (Германия), является материнской компанией, ориентированной на развитие группы ProCredit, состоящей из коммерческих банков для малых и средних предприятий. В Украине компания владеет финучреждением «ПроКредит Банк».

MIGA создана в 1988 году как член группы Всемирного банка для продвижения прямых иностранных инвестиций в страны с развивающейся экономикой, помогая снизить риски ограничений на конвертацию и перевод валюты, нарушение контрактов правительствами, экспроприации, войны и гражданских беспорядков.

С момента своего создания MIGA предоставило гарантии почти на $70 млрд в 122 развивающихся странах в поддержку почти 1000 проектов.