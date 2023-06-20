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20 июня 2023, 19:26 Читати українською

Фонд гарантирования продает активы банков более чем на 8 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы 9 ликвидируемых банков со стартовой общей ценой 8,16 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы 9 ликвидируемых банков со стартовой общей ценой 8,16 млрд грн.
Фото: mig.com.ua

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Из них на сумму 6,7 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам, на сумму 789,7 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 120,9 млн грн, а ценные бумаги — за 549,9 млн грн.

Читайте также: Фонд гарантирования за год продал активов более чем на 3,7 миллиарда

Продажа активов банков

В течение недели запланирована продажа активов таких банков:

  • Златобанк — со стартовой ценой 4 434,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;
  • Мегабанк — на общую сумму 1 914,0 млн грн, из них на сумму 1 179,1 млн грн выставлены права требования по кредитам, 647,5 млн грн — стартовая цена выставленного на продажу недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 87,4 млн. грн.
  • МР Банк — на общую сумму 572,6 млн грн. Из них на сумму 555,9 млн грн. выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 15,0 млн грн. — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства. Дебиторская задолженность выставлена на продажу с первоначальной ценой 1,7 млн грн.
  • Фидобанк — ценные бумаги банка выставлены на продажу со стартовой ценой 549,9 млн грн.
  • Банк Сич — на общую сумму 300,6 млн грн, из них на сумму 299,2 млн грн выставлены права требования по кредитным договорам, и на 1,4 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.
  • Аркада — с начальной ценой 182,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.
  • Проминвестбанк — на общую сумму 121,2 млн грн. Из них на сумму 75,7 млн. грн. на продажу выставлено недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства и на сумму 13,8 млн грн права требования по кредитам. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 31,7 млн грн.
  • Земельный Капитал — на общую сумму 82,9 млн грн, из них 50,1 млн грн — начальная цена продажи недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств, и 32,8 млн грн — начальная цена продажи права требования по кредитам.
  • Мисто Банк — на сумму 0,01 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.

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Источник: Минфин
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