Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Об этом в телеграмм-канале написал первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс Банк
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Закон вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе.
«А дальше НБУ обязан начать процедуру национализации одного банка, то есть экс-Альфы (Сенс Банк — ред.)», — отметил нардеп.
Данным законом предлагается предоставить НБУ полномочия при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций в банк и/или владельцев существенного участия в банке, принимать решение о:
- запрет подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;
- о выводе с рынка системно важного банка (национализация) с учетом особенностей, установленных пунктом 23 Раздела X «Заключительные и переходные положения» настоящего Закона;
- вводится возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (при применении к банку или владельцу существенного участия в нем блокирующих санкции);
- закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода из рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.
Напомним
Верховная Рада 2 мая не поддержала в целом законопроект № 9107−1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения.
11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк).
Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать Сенс Банк.
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Комментарии - 6
Звісно сума невелика десь коло 200к але теж гроші