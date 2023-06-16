Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс Банк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Об этом в телеграмм-канале написал первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Закон вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе.

«А дальше НБУ обязан начать процедуру национализации одного банка, то есть экс-Альфы (Сенс Банк — ред.)», — отметил нардеп.

Данным законом предлагается предоставить НБУ полномочия при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций в банк и/или владельцев существенного участия в банке, принимать решение о:

запрет подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

о выводе с рынка системно важного банка (национализация) с учетом особенностей, установленных пунктом 23 Раздела X «Заключительные и переходные положения» настоящего Закона;

вводится возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (при применении к банку или владельцу существенного участия в нем блокирующих санкции);

закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода из рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.

Напомним

Верховная Рада 2 мая не поддержала в целом законопроект № 9107−1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк).

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать Сенс Банк.