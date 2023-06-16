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16 июня 2023, 12:22 Читати українською

Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс Банк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Об этом в телеграмм-канале написал первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками.
Фото: president.gov.ua

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Закон вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе.

«А дальше НБУ обязан начать процедуру национализации одного банка, то есть экс-Альфы (Сенс Банк — ред.)», — отметил нардеп.

Данным законом предлагается предоставить НБУ полномочия при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций в банк и/или владельцев существенного участия в банке, принимать решение о:

  • запрет подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;
  • о выводе с рынка системно важного банка (национализация) с учетом особенностей, установленных пунктом 23 Раздела X «Заключительные и переходные положения» настоящего Закона;
  • вводится возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (при применении к банку или владельцу существенного участия в нем блокирующих санкции);
  • закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода из рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.

Напомним

Верховная Рада 2 мая не поддержала в целом законопроект № 9107−1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк).

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать Сенс Банк.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Kolya12377
Kolya12377
16 июня 2023, 12:49
#
А нельзя было это сделать сразу и тихо?
+
0
zevs1
zevs1
16 июня 2023, 13:04
#
Тихо не получится банк не маленький.
+
0
kingcity
kingcity
16 июня 2023, 13:12
#
Може вже нарешті завершать цей процес, давно пора.
+
+22
O. S.
O. S.
16 июня 2023, 13:20
#
Ну націоналізують. І стане таке ж «г», як Ощадбанк чи Приват.
+
0
jakiro
jakiro
16 июня 2023, 14:07
#
А шо буде з моїм депозитом там?
Звісно сума невелика десь коло 200к але теж гроші
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
16 июня 2023, 14:36
#
Краще забрати
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