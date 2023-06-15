Сенс Банк в полном объеме погасил рефинансирование НБУ

Сенс Банк 13 июня досрочно и в полном объеме погасил остаток кредита залогового рефинансирования, полученного от Национального банка . Об этом говорится в сообщении банка.

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Погашение рефинанса

Как отметили в пресс-службе, 2,5 млрд гривен стали последним траншем из ряда выплат.

Банк привлек залоговое рефинансирование еще в декабре 2020 года под учетную ставку в размере 4,5 млрд. гривен, сроком на пять лет.

За первый квартал 2023 года банк получил прибыль в 1,194 млрд. гривен.

Сенс Банк имеет сеть из 132 отделений по всей Украине.

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Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП.

Напомним

29 мая Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения в повторном втором чтении.