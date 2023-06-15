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15 июня 2023, 9:04 Читати українською

Сенс Банк в полном объеме погасил рефинансирование НБУ

Сенс Банк 13 июня досрочно и в полном объеме погасил остаток кредита залогового рефинансирования, полученного от Национального банка. Об этом говорится в сообщении банка.

Сенс Банк 13 июня досрочно и в полном объеме погасил остаток кредита залогового рефинансирования, полученного от Национального банка.

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Погашение рефинанса

Как отметили в пресс-службе, 2,5 млрд гривен стали последним траншем из ряда выплат.

Банк привлек залоговое рефинансирование еще в декабре 2020 года под учетную ставку в размере 4,5 млрд. гривен, сроком на пять лет.

За первый квартал 2023 года банк получил прибыль в 1,194 млрд. гривен.

Сенс Банк имеет сеть из 132 отделений по всей Украине.

Читайте: Акционер Сенс Банка начал процедуру выхода из российских активов

Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП.

Напомним

29 мая Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения в повторном втором чтении.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
15 июня 2023, 9:50
#
Неочікуванно
+
0
zig4free
zig4free
15 июня 2023, 10:20
#
Почему? Сенс банк тем более позакрывал очень большой объем проблемных кредитов.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
15 июня 2023, 9:53
#
Чемаємо на зважений комент від головного експерта по Сенс банку))
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 июня 2023, 10:30
#
Задолженнность по кредиту рефинансирования НБУ — один
из поводов для ввода ВА и национализации любого укрбанка.
Российские владельцы Альфа(Сенс-банка) продолжают
свою борьбу за украинский актив противясь его национализации.

Наверное он им очень дорог, если они готовы продать свой самый доходный
бизнес за бесценок — крупнейший частный российский банк — Альфа-банк россия
только для того, чтобы были сняты международные санкции и автоматически отпал
юридический повод национализации украинского актива Альфа(Сенс-банка).

Кстати, офис президента тоже идёт на встречу Фридману и компании,
всячески тормозя подписание проголосованного депутатами ещё 29 мая
законопроекта № 9107−1, а ведь сегодня уже 15 июня
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
15 июня 2023, 10:58
#
Тривожно ?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 июня 2023, 11:02
#
Если некоторые украинцы, и ты в том числе,
просто тащатся от всего российского — это
ваши личные проблемы…
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