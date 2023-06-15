Сенс Банк 13 июня досрочно и в полном объеме погасил остаток кредита залогового рефинансирования, полученного от Национального банка. Об этом говорится в сообщении банка.
Сенс Банк в полном объеме погасил рефинансирование НБУ
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Погашение рефинанса
Как отметили в пресс-службе, 2,5 млрд гривен стали последним траншем из ряда выплат.
Банк привлек залоговое рефинансирование еще в декабре 2020 года под учетную ставку в размере 4,5 млрд. гривен, сроком на пять лет.
За первый квартал 2023 года банк получил прибыль в 1,194 млрд. гривен.
Сенс Банк имеет сеть из 132 отделений по всей Украине.
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Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП.
Напомним
29 мая Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения в повторном втором чтении.
Комментарии - 6
из поводов для ввода ВА и национализации любого укрбанка.
Российские владельцы Альфа(Сенс-банка) продолжают
свою борьбу за украинский актив противясь его национализации.
Наверное он им очень дорог, если они готовы продать свой самый доходный
бизнес за бесценок — крупнейший частный российский банк — Альфа-банк россия
только для того, чтобы были сняты международные санкции и автоматически отпал
юридический повод национализации украинского актива Альфа(Сенс-банка).
Кстати, офис президента тоже идёт на встречу Фридману и компании,
всячески тормозя подписание проголосованного депутатами ещё 29 мая
законопроекта № 9107−1, а ведь сегодня уже 15 июня…
просто тащатся от всего российского — это
ваши личные проблемы…