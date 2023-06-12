Стремительное замедление инфляции завершается — банкир

В июне ожидается дополнительное замедление инфляции, но его потенциал практически исчерпан. Об этом написал в фейсбуке начальник аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов.

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Что мешает замедлению инфляции

По словам Блинова, летом дальнейшему замедлению инфляции будут мешать:

повышение тарифов на электроэнергию;

разворот цен на топливо из-за возобновления налогообложения;

влияние Каховской катастрофы на цены овощей.

Инфляция в Украине

Ранее «Минфин» писал, что по данным Госстата, в годовом измерении инфляция в Украине в мае замедлилась до 15,3% с 17,9% в апреле.

Месячная инфляция ускорилась до 0,5% (в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 3,8%.

В марте 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) и дальше замедлялась — до 21,3% с 24,9% в феврале.