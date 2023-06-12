В июне ожидается дополнительное замедление инфляции, но его потенциал практически исчерпан. Об этом написал в фейсбуке начальник аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов.
Стремительное замедление инфляции завершается — банкир
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Что мешает замедлению инфляции
По словам Блинова, летом дальнейшему замедлению инфляции будут мешать:
- повышение тарифов на электроэнергию;
- разворот цен на топливо из-за возобновления налогообложения;
- влияние Каховской катастрофы на цены овощей.
Инфляция в Украине
Ранее «Минфин» писал, что по данным Госстата, в годовом измерении инфляция в Украине в мае замедлилась до 15,3% с 17,9% в апреле.
Месячная инфляция ускорилась до 0,5% (в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 3,8%.
В марте 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) и дальше замедлялась — до 21,3% с 24,9% в феврале.
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