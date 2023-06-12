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12 июня 2023, 11:18 Читати українською

Стремительное замедление инфляции завершается — банкир

В июне ожидается дополнительное замедление инфляции, но его потенциал практически исчерпан. Об этом написал в фейсбуке начальник аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов.

В июне ожидается дополнительное замедление инфляции, но его потенциал практически исчерпан.
Фото: depositphotos.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что мешает замедлению инфляции

По словам Блинова, летом дальнейшему замедлению инфляции будут мешать:

  • повышение тарифов на электроэнергию;
  • разворот цен на топливо из-за возобновления налогообложения;
  • влияние Каховской катастрофы на цены овощей.

Инфляция в Украине

Ранее «Минфин» писал, что по данным Госстата, в годовом измерении инфляция в Украине в мае замедлилась до 15,3% с 17,9% в апреле.

Месячная инфляция ускорилась до 0,5% (в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 3,8%.

В марте 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) и дальше замедлялась — до 21,3% с 24,9% в феврале.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 июня 2023, 12:21
#
Сенс банк,повышайте % по депо,не жлобьтесь.
+
0
youknow
youknow
12 июня 2023, 12:22
#
Та ви генії))
+
+15
Olga Bondarenko
Olga Bondarenko
12 июня 2023, 13:09
#
А можна поцікавитися, чому зростуть ціни на пальне? було 7% ПДВ — стане 20%. В Польщі було 8% ПДВ — повернули 23%. Ціни не змінилися.
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
12 июня 2023, 13:20
#
Зеінфляція
+
0
zzzachary
zzzachary
12 июня 2023, 13:49
#
Та ти розумний аж страшно! Аби ляпнути!
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