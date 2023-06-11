Канада продлила «экономический безвиз» с Украиной еще на год

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Экономический безвиз»

«Продолжение действия режима беспошлинного ввоза украинских товаров в Канаду будет способствовать усилиям Украины по восстановлению экономики. В то время как украинцы продолжают страдать от последствий российской незаконной и неоправданной войны, мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку Украине, которая борется за свое будущее как независимая, демократическая и успешная страна», — сказала Энджи.

По словам министра финансов Канады Христи Фриланд, «Канада будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится».

«В то время, как храбрые украинцы продолжают свое героическое сопротивление путинскому незаконному полномасштабному вторжению, демократиям необходимо и дальше быть солидарными с Украиной, которая защищает свой суверенитет и демократию. Это значит, что следует удостовериться в возможности украинской экономики поддерживать народ и правительство Украины в их борьбе за победу», — отметила Фриланд.

Читайте: Европейский Совет продлил действие «экономического безвиза» с Украиной на год

Напомним

Канада впервые временно упразднила пошлины на все товары из Украины в июне прошлого года, чтобы поддержать украинскую экономику. Срок действия этой торговой либерализации истек в этом месяце.

Между 2019 и 2021 годами, Канада ежегодно в среднем импортировала из Украины товаров на $170,8 млн., что приносило государственной казне $2,6 млн. от различных пошлин.

«Минфин» писал, что внешний товарооборот Украины составил $16,6 млрд в январе-феврале, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.