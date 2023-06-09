Главное за неделю: Международные резервы, изношенные купюры и о каких карточных операциях банки будут докладывать НБУ

Когда биткоин появился, Тим Дрейпер уже был известным венчурным инвестором Кремниевой долины. Вера в технологическое развитие вынудила его направить внимание и на новенькую децентрализованную валюту. Хотя сначала биткоин приносил миллиардеру только проблемы.

41,2 грн/$ на начало 2024 года: НБУ использовал прогноз курса FocusEconomix для оценки устойчивости стратегий банков

Национальный банк намерен оценить жизнеспособность бизнес-моделей банков и устойчивость стратегий развития. Для этого финансистам необходимо до 1 декабря этого года представить регулятору бизнес-модель банка по состоянию на 1 января — с 2022 по 2025 год. Такая информация должна быть предоставлена в соответствии с шаблонами от НБУ. Об этом говорится в письме Нацбанка (24−0006/39880 от 7.06.2023 г.), которое есть в распоряжении «Минфина».

Крупные банки начали активно повышать доходность валютных депозитов

В этот раз крупные банки повышали не только ставки по депозитам в гривне, но и доллару и евро. Кто и как посмотрел свои депозитные предложения для частных клиентов, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Почему на самом деле банки отказываются принимать изношенные купюры

В последнее время участились жалобы на то, что банки отказываются принимать изношенные купюры. Проблемой даже заинтересовались профильным парламентским комитетом и Нацбанком. Почему она возникла и как ее решить, в колонке для Минфина пишет Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

єВідновлення: где лучше открыть карту для выплат на восстановление жилья

Владельцы поврежденного войной жилья могут получить выплаты до 200 тыс. грн. Средства будут зачислены на специальную карту есть Восстановление, которой можно рассчитываться только за строительные товары и услуги. Открыть такую карточку уже можно в семи банках, еще несколько готовятся присоединиться к программе. «Минфин» расскажет, какие условия открытия и обслуживания «строительных» карт предлагают эти банки.

Какие банки стали самыми прибыльными и убыточными в апреле

Приватбанк в апреле 2023 года получил еще 4,84 млрд грн чистой прибыли, в тройку самых прибыльных вошел банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн — и ПУМБ — 684,7 млн грн.

Приватбанк, Райффайзен, ПУМБ и другие: кто и на чем зарабатывал и терял в первом квартале

На втором году войны украинская банковская система смогла улучшить свое финансовое состояние. Убыточных банков стало меньше, а заработки финучреждений заметно выросли. Это в условиях тотального сокращения кредитования и роста кредитных невозвратов. «Минфин» проанализировал отчеты банков за первый квартал 2023 года, сравнил с результатами годовой давности и расскажет, на чем зарабатывал и чем жил финансовый сектор.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2023 год до 2% с 3,3%, которые он прогнозировал в январе этого года.

Конец анонимности холодных криптогаманцев: почему скандал с Ledger — только начало

Скандал вокруг новой функции криптогаманцев Ledger обострил проблему конфиденциальности холодных криптогаманцев, считающихся самым безопасным способом хранения криптоактивов. Как решается эта проблема сейчас и к чему готовиться криптоинвесторам в ближайшей перспективе, расскажет «Минфин».

Международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с августа 2011 года. Главные факторы роста

По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $37,31 млрд. В мае резервы выросли на 4% и обновили одиннадцатилетний максимум. Больший объем вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года.

«Минфин» начинает собирать новый портфель акций: предложите интересующую вас стартовую сумму

Инвестиционный проект «Минфина» поставлен на паузу: из-за ограничений НБУ мы не можем покупать новые активы и пользоваться деньгами на счету нашего брокера. Но мы продолжаем учиться инвестировать даже сейчас. Вместе с нашими читателями мы сформируем виртуальные портфели и проверим, какая инвестиционная стратегия — консервативная или агрессивная — окажется удачной.

Подрыв Каховской ГЭС В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.

Курганов: до войны оформление удорожало «однушку» на $3,5−4 тыс., сейчас будет еще больше

На отечественном рынке недвижимости сейчас происходят тектонические изменения. Дело не только в снижении спроса из-за войны и полной неопределенности в отношении цен. По-новому заключаются сделки на покупку квартир в новостройках, появились новые риски приобретения жилья на вторичном рынке. Об этом и не только «Минфин» поговорил с Сергеем Кургановым, практикующим риелтором, генеральным директором «Риелторского объединения «Простор».

В НБУ объяснили, о каких карточных операциях будут докладывать банки