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9 июня 2023, 16:35 Читати українською

В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении. Как изменились цены в Украине

В годовом исчислении инфляция в Украине в мае замедлилась до 15,3% с 17,9% в апреле. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В годовом исчислении инфляция в Украине в мае замедлилась до 15,3% с 17,9% в апреле.
Фото: gmk.center

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Месячная инфляция ускорилась до 0,5% (в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 3,8%.

Как изменились цены в мае

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае выросли на 0,9%. Больше всего (на 8,7% и 5,6%) подорожали фрукты и овощи. На 1,7−0,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло.

На 22,7% подешевели яйца, на 3,2−0,2% снизились цены на продукты переработки зерновых, сало, рис, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в том числе на табачные изделия — на 1,3%, алкогольные напитки — на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели на 1,6%, в частности, обувь — на 1,9%, одежда — на 1,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел, прежде всего, за счет подорожания фармацевтической продукции на 1%.

Цены на транспорт снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,5%.

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Цены на товары и услуги в течение года

В течение года продукты питания подорожали на 19,7%. Больше всего подорожали яйца — на 124,9% и овощи — 28,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 14,6%, одежду и обувь на 2,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 18,5%, здравоохранение — на 14,0%, транспорт — на 10,6%, цены на связь выросли на 9,8%, на отдых и культуру — на 11,6%, на образование — на 9,6%, рестораны и гостиницы подорожали на 19,4%, разные товары и услуги подорожали на 17,9%.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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