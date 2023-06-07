В НБУ объяснили причину увеличения дефицита госбюджета в мае

В мае дефицит госбюджета вырос под влиянием значительных расходов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ .

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Основные показатели госбюджета

Дефицит государственного бюджета в мае после определенного уменьшения в марте-апреле увеличился до более 133 млрд грн (без учета грантов в доходах) и с начала года достиг более 566 млрд грн без учета грантов в доходах (341,2 млрд грн с учетом грантов).

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Дефицит и погашение долговых обязательств за 5 месяцев 2023 профинансированы за счет:

международной помощи: $19,8 млрд (из них грантов — $6,2 млрд);

внутренних заимствований (240,3 млрд грн), которые содержатся значительными, в частности, принимая во внимание меры НБУ по включению бенчмарк-ОВГЗ для выполнения нормативов обязательных резервов и постепенное оживление рыночного спроса на государственные ценные бумаги.

Рост доходов госбюджета

Доходы (без учета грантов) в апреле-мае ощутимо увеличились в годовом исчислении, что связано как с низкой базой сравнения, так и постепенным оживлением экономической активности в этом году, говорится в отчете НБУ.

Как отметили в НБУ, также значительные выплаты военнослужащим остаются значимой поддержкой доходов (влияют на динамику НДФЛ и других налогов с потребления).

В апреле-мае усиленное влияние оказали и неналоговые поступления, прежде всего, перечисление части прибыли НБУ (35.9 млрд грн) и дивиденды от Приватбанка (24.2 млрд грн).

Весомым источником поступлений в бюджет оставались грантовые средства, которые составляли почти 31% доходов общего фонда за 5 месяцев и способствовали их росту более чем на 57% г/г в январе — мае.

Расходы госбюджета

Согласно отчету НБУ, расходы остались существенными и росли значительными темпами, несмотря на высокую базу сравнения.

«Расходы в апреле-мае 2023 года росли значительными темпами, несмотря на их стремительное наращивание в 2022 году. Ключевыми направлениями оставались сфера обороны и безопасности (в том числе расходы на денежные выплаты военным и материально-техническую поддержку Вооруженных Сил Украины) вместе с социальными также ощутимо увеличены капитальные расходы, в том числе восстановление и ремонт инфраструктуры», — пояснили в Нацбанке.