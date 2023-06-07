В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, замедление роста цен продолжалось и в мае. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.
Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены
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Что происходит с инфляцией
Согласно обнародованному графику инфляция замедлилась примерно до 15,5%.
Как отметили в НБУ, замедление отражало влияние достаточного предложения продовольствия и горючего, укрепление гривны на наличном валютном рынке, улучшение инфляционных ожиданий, а также эффект базы сравнения.
«В то же время, фундаментальное инфляционное давление также ослаблялось под влиянием улучшения инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке, все еще слабого потребительского спроса и уменьшения давления со стороны затрат на фоне стабильной ситуации в энергетике», — говорится в отчете.
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По оценкам НБУ, данные факторы продолжали замедлять инфляцию и в мае.
Как изменились цены
В НБУ отметили, что удорожание продовольственных товаров существенно замедлилось, что объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и горючее, восстановлением производственных и логистических цепей, в частности, на фоне стабильной ситуации в энергетике.
Снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла.
Цены на крупу и муку снизились, а на сахар — замедлили рост благодаря достаточным для внутренних нужд урожаям прошлого года.
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Несмотря на сезонное увеличение предложения, годовые темпы роста цен на яйца ускорились, отражая низкую базу сравнения в прошлом году. В дальнейшем дорожало мясо, учитывая ограниченные возможности производства и слабый импорт.
Кроме того, продолжалось замедление роста цен на горючее благодаря наличию значительных запасов, сформированных в предыдущие месяцы по более низким мировым ценам на нефть.
«Это способствовало и снижению темпов удорожания транспортных услуг, а также ослаблению давления этой компоненты на ИПЦ из-за вторичного эффекта», — говорится в отчете.
Табачные изделия дорожали медленнее, вероятно, под давлением теневого рынка этой продукции.
Рост административно регулируемой инфляции также удерживал мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения.
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