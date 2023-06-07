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7 июня 2023, 11:32 Читати українською

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2023 год до 2% с 3,3%, которые он прогнозировал в январе этого года. Об этом говорится в июньском докладе СБ «Global Economic Prospects», пишет «Интерфакс-Украина».

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2023 год до 2% с 3,3%, которые он прогнозировал в январе этого года.

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Ухудшение прогноза

«В Украине вторжение россии продолжает наносить тяжелые человеческие и экономические потери. Перспективы отмечены ярко выраженной неопределенностью», — говорится в докладе.

Банк объяснил ухудшение прогноза в основном учетом экономических потрясений, вызванных разрушением энергетической инфраструктуры в четвертом квартале 2022 года.

Отмечается, что государственные финансы останутся под давлением, несмотря на официальную внешнюю поддержку, включая недавно согласованное финансирование МВФ в размере $15,6 млрд в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

ВБ напомнил, что затраты на реконструкцию и восстановление оцениваются в 2,6 раза выше уровня ВВП 2022 года, и в Европе зарегистрировано более 8 млн беженцев.

Банк вслед за МВФ по-прежнему отказывается от прогноза украинской экономики на следующие годы, хотя для других стран он дает их и на 2024, и на 2025 год.

Прогноз по США, Китаю и Европе

Прогноз роста ВВП США на 2023 год повышен до 1,1% из ожидаемых в январе 0,5%, на 2024-й — снижен до 0,8% с 1,6%

Экономика еврозоны, согласно прогнозу ВБ, увеличится на 0,4% в текущем и на 1,3% в следующем году. Ранее ожидалось, что ВВП еврозоны не изменится в 2023 году и увеличится на 1% в 2024 году.

Читайте: Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики до 2,1%

Прогноз подъема китайской экономики на этот год улучшен до 5,6% с 4,3%, на следующий — снижен до 4,6% с 5%.

В 2025 году, согласно прогнозу ВБ, экономика США вырастет на 2,3%, еврозоны — также на 2,3%, Китая — на 4,4%.

«Глобальная инфляция оказалась устойчивой, однако постепенно будет замедляться, поскольку спрос в экономике снижается, и рост цен на сырьевые товары ослабевает», — говорится в докладе.

Однако темпы базовой инфляции во многих странах, вероятно, будут оставаться выше доковидных уровней и после 2024 года, отмечают в СБ.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kaleso
Kaleso
7 июня 2023, 12:42
#
Від чого ріст в 2 процента ви шо там курете південь затоплений аграрне виробництво в 3 областях без води для полину *** ви де той ріст бачите альо
+
0
Strain
Strain
7 июня 2023, 12:51
#
Если бы вы еще читали не заголовки, а все целиком…
Это ухудшение было на основе данных 4го квартала 2022 года. О чем четко сказано в статье.
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