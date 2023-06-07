АРМА объявило конкурс на управляющего для объектов недвижимости в Киеве, принадлежащих АО «Альфа-Банк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.
АРМА ищет управляющего для имущества Альфа-Банка
Что известно
Недвижимость была передана в управление АРМА на основании определения следственного судьи Печерского районного суда Киева.
На конкурс по поиску управляющего выставили: нежилой дом по ул. Тургеневская, 52/58 (общей площадью 2722,8 кв. м), нежилой дом по ул. Черновола, 8Б (площадью 3892,6 кв. м) и павильон на ул. Софиевская, 5 (площадью 321,9 кв. м).
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Согласно сообщению, управлять этим имуществом сможет юрлицо или физическое лицо-предприниматель, имеющее опыт управления недвижимостью, необходимые ресурсы и предложит наиболее выгодные ценовые условия.
Будущий управляющий обязан хранить недвижимость и платить часть полученных доходов в государственный бюджет.
Прием документов от участников конкурса продолжается до 16.00 3 июля.
Предыстория
В феврале прошлого года ЕС применил санкции к российским акционерам Альфа-Банка Михаилу Фридману и Петру Авену. Им принадлежало 32,86% и 12,4% акций. 2 марта НБУ лишил их права голоса в банке и 21 апреля согласовал Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому передано право голоса подсанкционным акционерам.
В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон о выводе с рынка системно важных банков во время военного положения.
29 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 9107−1, который позволит национализировать Sense Bank (бывший Альфа-Банк Украина) российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.
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Комментарии - 3
Это та АРМА, которая оценила «Океан плаза» в 380 млн гривен? И первый директор с группой замов и «оценщиков» под следствием за хищение около 500 млн гривен?
Может правильно написать … АРМА открыла аукцион на право занимать место управляющего…