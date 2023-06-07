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7 июня 2023, 9:10 Читати українською

АРМА ищет управляющего для имущества Альфа-Банка

АРМА объявило конкурс на управляющего для объектов недвижимости в Киеве, принадлежащих АО «Альфа-Банк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

АРМА объявила конкурс на управляющего для объектов недвижимости в Киеве, принадлежащих на праве собственности АО «Альфа-Банк», говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Фото: arma.gov.ua

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Что известно

Недвижимость была передана в управление АРМА на основании определения следственного судьи Печерского районного суда Киева.

На конкурс по поиску управляющего выставили: нежилой дом по ул. Тургеневская, 52/58 (общей площадью 2722,8 кв. м), нежилой дом по ул. Черновола, 8Б (площадью 3892,6 кв. м) и павильон на ул. Софиевская, 5 (площадью 321,9 кв. м).

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Согласно сообщению, управлять этим имуществом сможет юрлицо или физическое лицо-предприниматель, имеющее опыт управления недвижимостью, необходимые ресурсы и предложит наиболее выгодные ценовые условия.

Будущий управляющий обязан хранить недвижимость и платить часть полученных доходов в государственный бюджет.

Прием документов от участников конкурса продолжается до 16.00 3 июля.

Предыстория

В феврале прошлого года ЕС применил санкции к российским акционерам Альфа-Банка Михаилу Фридману и Петру Авену. Им принадлежало 32,86% и 12,4% акций. 2 марта НБУ лишил их права голоса в банке и 21 апреля согласовал Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому передано право голоса подсанкционным акционерам.

В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон о выводе с рынка системно важных банков во время военного положения.

29 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 9107−1, который позволит национализировать Sense Bank (бывший Альфа-Банк Украина) российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 июня 2023, 9:24
#
Очень правильная фраза — …АРМА объявило конкурс на управляющего для объектов недвижимости в Киеве, принадлежащих АО «Альфа-Банк…

Это та АРМА, которая оценила «Океан плаза» в 380 млн гривен? И первый директор с группой замов и «оценщиков» под следствием за хищение около 500 млн гривен?
Может правильно написать … АРМА открыла аукцион на право занимать место управляющего…
+
0
brigadirius
brigadirius
7 июня 2023, 10:30
#
На***, такий аукціон. Накшталт: заплати гроші і отримай бонусом кримінальну справу на себе. Хай як завжди, слідчі шукають керуючого, в них це краще виходить. На Шолуденка є ціла картотека таких керуючих.
+
0
bonv
bonv
7 июня 2023, 11:23
#
Мутки.
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