Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,1%, что на 0,4% больше, чем в январском прогнозе. Об этом говорится в отчете СБ «Global Economic Prospects», передает Укринформ.
Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики до 2,1%
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Прогноз Всемирного банка
«После роста на 3,1% в прошлом году мировая экономика замедлится существенно в 2023 году до 2,1%, на фоне дальнейшего усиления монетарной политики с целью сдерживания высокой инфляции», — говорится в документе.
Во Всемирном банке прогнозируют, что рост мировой экономики в следующем году составит 2,4%.
«Инфляционное давление сохраняется, ожидается, что торможение роста экономики из-за жесткости монетарной политики достигнет пика в 2023 году во многих крупных экономиках», — говорится в отчете.
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Напомним
В январе Всемирный банк прогнозировал, что мировая экономика в этом году вырастет на 1,7%.
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