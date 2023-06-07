Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики до 2,1%

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Прогноз Всемирного банка

«После роста на 3,1% в прошлом году мировая экономика замедлится существенно в 2023 году до 2,1%, на фоне дальнейшего усиления монетарной политики с целью сдерживания высокой инфляции», — говорится в документе.

Во Всемирном банке прогнозируют, что рост мировой экономики в следующем году составит 2,4%.

«Инфляционное давление сохраняется, ожидается, что торможение роста экономики из-за жесткости монетарной политики достигнет пика в 2023 году во многих крупных экономиках», — говорится в отчете.

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Напомним

В январе Всемирный банк прогнозировал, что мировая экономика в этом году вырастет на 1,7%.