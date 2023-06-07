НБУ получил документы на покупку Сенс Банка

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Что известно о покупателе

Пока это единственная попытка согласовать у регулятора изменение структуры владельцев Сенс Банка (до 1 декабря 2022 года — «Альфа-Банка») с начала большой войны, кроме операции по увеличению доли в банке Андреем Косоговым весной 2022 года.

«25 мая 2023 года в НБУ поступили отдельные документы относительно намерений потенциального инвестора принять существенное участие в АО „Сенс Банк“. Вместе с этим, представленные документы содержат существенные несоответствия требованиям законодательства Украины и Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления НБУ от 22 декабря 2018 г. года № 149», — отметили в регуляторе.

Там подчеркнули, что не принимали никаких решений по разрешению проведения операции по покупке доли у банка.

По данным ЭП, документы предоставила кипрская компания Karswell Ltd. Компания выразила намерение приобрести 75,6% акций Сенс Банка.

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Karswell Ltd является номинальным владельцем 43,75% акций польского банка Plus Bank SA, который связывают с польским миллиардером Зигмунтом Соложом.

В марте этого года украинский Forbes писал, что Солож проявил интерес к покупке Сенс Банка. Однако тогда документы на покупку доли в банке регулятор не получал.

Пока в регуляторе также не видят перспектив относительно того, что продажа Сенс Банка будет согласована. Во-первых, пакет документов, полученный там от потенциального инвестора, неполный.

Во-вторых, санкции против Фридмана и Авена пока никто не снял.

«Отдельно следует заметить, что в условиях введенных к отдельным собственникам существенного участия в АО „Сенс Банк“ санкций (в виде, в частности, блокирования активов) отчуждения (продажа) акций Сенс Банка и/или акций/доли в уставном капитале юридического лица, которое владеет акциями Сенс Банка, будет противоречить введенным ограничениям, а любые попытки такого отчуждения (продажи) (любым образом) будут содержать признаки действий, направленных на обход установленного санкционного режима», — отметили в Нацбанке.

Не под запись чиновники НБУ в комментарии ЭП отмечают, что получение части документов на продажу доли Сенс Банка никак не изменит ситуации с его будущей национализацией. Соответствующий закон, обеспечивающий переход банка в собственность государства, Совет принял 29 мая.

Национализация Сенс Банка

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка.