Остановит ли катастрофа на Каховской ГЭС контрнаступление Украины

В Украине всем ясно, что за подрывом Каховской ГЭС стоят россияне. Но в мировых медиа обсуждается версия того, что это сделано украинскими военными. Как повлияет эта катастрофа на ситуацию на фронте и выгодна ли она россиянам, в эфире Радио NV рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Есть ли в подрыве ГЭС выгода для россиян

Россияне настолько панически боятся украинского наступления, что прибегли к такому шагу, — это может быть один из мотивов. Но я склоняюсь к тому, что сказала Наталья Гуменюк (по словам спикера Сил обороны Юга, россияне решили, что таким образом смогут остановить контрнаступление украинских сил, поскольку увеличат площадь водной поверхности и усложнят форсирование Днепра). От себя добавлю еще одно изречение из пьесы русского драматурга Александра Островского «Бесприданница» — «Так не доставайся же ты никому!». Скорее всего, это желание навредить как можно больше.

Еще осенью прошлого года было много разговоров о подрыве Каховской ГЭС. Были критические моменты, когда оценивался риск таких акций со стороны России, как достаточно высокий. Но Украине это в принципе не нужно. Это все равно, как вы поджигаете свой дом для того, чтобы выгнать вора. То есть совершенно нелогично. Возможно это имело бы смысл, если бы ниже по течению была Москва. Но если мы говорим о том, какая сейчас опасность в информационном пространстве, то действительно россияне используют этот аргумент, мол, украинцы тем самым хотели перекрыть возможность поставки воды Крыму.

Если учесть другие их действия, например, передислокацию логистических центров из Севастополя, то есть такое ощущение, что Россия серьезно задумывается над тем, что они не могут удержать не только восточную часть Херсонской области, но, видимо, и задумываются над тем, что пора готовиться. к тому, что и Крым в свое время им придется сдать.

Как катастрофа может повлиять на наступление ВСУ

Большинством экспертов сценарий форсирования Днепра и наступления с плацдарма на левом берегу Днепра рассматривался как менее вероятный. Но это в том случае, если мы говорим, реально оценивая возможности и риски. Потому что неизвестно, есть ли у ВСУ технические возможности для организации переправы, при этом понимая, что Россия хоть и не совсем удачно использует свою авиацию, но сохраняет преимущество в воздухе. Потому сценарий переправы был очень рискованный. Так что, если исходить из того, что этот сценарий наименее вероятен, то катастрофа с подрывом Каховской ГЭС не повлияет.

Россияне в очередной раз этим оказали самим себе плохую услугу — большинство воды пошло на левый берег. Соответственно, их артиллерийские и минометные позиции, с которых обстреливался Херсон, теперь отодвигаются подальше от города.

Почему у оккупантов сдали нервы

Уже несколько дней в российском информационном пространстве идет интенсивное обсуждение, что Украина начала масштабное наступление. И есть большие противоречия между рапортующими официальными лицами и между тем, что пишут так называемые их эти военные блогеры. Один пример для того, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду. Заявляется о том, что сотни танков, десятки батальонов ВСУ пошли в наступление. И тут Конашенков выходит и бодро рапортует — что это наступление остановлено, перечисляет сколько танков Леопард уничтожено, сколько живой силы. То есть таким образом российской публике представляется картинка такая, что вроде бы украинцы уже пошли в наступление, но мы, россияне, их успешно останавливаем.

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Очевидно, что это событие на Каховской ГЭС также имеет большую ценность. Для того, чтобы в информационном пространстве подать, мол, вот теперь, смотрите, мы это сделали и сухопутный коридор обезопасили. То есть одной из целей подрыва Каховской ГЭС может быть как раз пропагандистская — для собственного внутреннего потребления.