Главное за неделю: Прогноз курса валют на июнь, зерновое соглашение и Приват не принимает доллар и евро в терминалах

Украинцы вошли в первую пятерку иностранцев, на долю которых пришлось наибольшее количество сделок по покупке недвижимости сразу в нескольких странах. И это в военный, 2022 год, когда уже действовали ограничения НБУ на вывод валюты. Как покупатели одолевают эти барьеры и где активно скупали «квадраты», расскажет «Минфин».

С начала войны привлечено от продажи ОВГЗ на аукционах более 498 миллиардов — НБУ

С начала полномасштабной войны до 31 мая 2023 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 498 млрд грн в эквиваленте: 318 620,3 млн грн, $3 573,2 млн и 1 482,2 млн евро.

Новый закон о доплатах военным: как изменятся зарплаты в тылу и на фронте

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9342, который определяет новый порядок начисления доплат военным. Что изменится и какие выплаты следует ожидать защитникам Украины.

Прогноз курса валют на июнь 2023 года (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: прогноз курса валют на июнь 2023 года, прогноз курса доллара и евро на период с 1 по 7 июня.

Карта «зернового коридора» снова в игре: что происходит и как скажется на курсе доллара

ООН пытается спасти зерновое соглашение. Как сообщил вчера вечером Reuters, ссылаясь на свои источники, Организация предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу по транзиту российского аммиака через территорию Украины. Источник Reuters также заявляет, что Украина и Турция якобы уже согласились с этим предложением и ООН ждет ответа от России. Что стоит за этой новостью и как влияет на валютный рынок, расскажет «Минфин».

Снова тройка: 3 мелких банка увеличили заработки своих частных клиентов

Мелкие банки продолжают повышать доходность гривневых депозитов, правда, делают это уже не столь активно. Сколько платят своим клиентам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Дорогие карты: сколько и за что платят владельцы пластика 20 крупнейших банков

Пользование банковской картой в Украине дорожает. Если в начале войны некоторые банки делали скидки на обслуживание пластика, то сейчас у многих финучреждений (особенно крупных розничных) почти не осталось бесплатных сервисов — с лица взимают плату почти за каждое движение по счету. За пользование своими деньгами. Минфин расскажет, как банки изменили тарифы на обслуживание дебетных карт (кредитки не учитывали).

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Как вырастут платежки

Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня. По словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко, это решение крайне сложно, но необходимо для масштабной подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, которая продолжается на энергетических объектах страны.

Рейтинг устойчивости банков: кто потеснил с первого места УкрСиббанк

Покой на финансовом рынке нарушило решение НАПК о признании спонсорами войны нескольких банковских групп, чьи украинские «дочки» традиционно считаются одними из самых стабильных в Украине. «Минфин» подготовил Рейтинг устойчивости за первый квартал 2023 года и определил, повлияло ли решение НАПК на позиции украинских банков.

Украина получит второй транш МВФ на $900 млн: миссия фонда завершилась успешно

По итогам работы миссии МВФ в Вене Украина достигла соглашения на уровне персонала о получении второго транша в размере $900 млн. Это соглашение еще должно утвердить правление МВФ. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ближайшие недели.

Госдолг Украины за месяц вырос еще на $4,3 миллиарда

Госдолг Украины продолжает расти. В апреле он вырос на $4,3 млрд, поскольку поступили транши кредитов МВФ и Евросоюза.

Льготный 2% налог для ФЛП будет отменен с 1 июля 2023 года. Рада приняла закон