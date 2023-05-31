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31 мая 2023, 16:04 Читати українською

Кабинет министров сменил наблюдательный совет Укрэксимбанка

Кабинет министров назначил новый состав независимых членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка. Соответствующее распоряжение № 474-р от 30 мая опубликовано на официальном правительственном портале, сообщает Бизнес Цензор.

Кабинет министров назначил новый состав независимых членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка.
Фото: graty.me

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Независимые члены наблюдательного совета

Согласно документу, независимыми членами наблюдательного совета Укрэксимбанка назначены:

  • Сильвию Юми Ганссер-Поттс;
  • Развана Мунтеану;
  • Роберта С. Коссманна;
  • Энгина Акчакочу;
  • Футала Ростислава Богдановича.

В то же время прекращены полномочия Димитри Чичло, Ласло Урбана, Оляны Гордиенко, Сергея Коновца и Владислава Винярского.

Среди независимых членов сохранил свое место в наблюдательном совете «Укрэксимбанка» Доминик Меню, в качестве представителей государства в него также входят Виктория Страхова, Юрий Буца и Юрий Терентьев.

Срок полномочий

Срок полномочий новых членов наблюдательного совета составит три года с даты вступления в должность, глава Укрэксимбанка Сергей Ермаков уполномочен подписать соответствующие договоры.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2022 году по итогам работы наибольшие убытки получил Сенс Банк (Альфа-Банк) — 6,97 млрд грн, а также государственные Укрэксимбанк (6,89 млрд грн) и Укргазбанк (2,76 млрд грн).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
31 мая 2023, 17:20
#
Щирі українці:)
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