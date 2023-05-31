Кабинет министров назначил новый состав независимых членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка. Соответствующее распоряжение № 474-р от 30 мая опубликовано на официальном правительственном портале, сообщает Бизнес Цензор.
Кабинет министров сменил наблюдательный совет Укрэксимбанка
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Независимые члены наблюдательного совета
Согласно документу, независимыми членами наблюдательного совета Укрэксимбанка назначены:
- Сильвию Юми Ганссер-Поттс;
- Развана Мунтеану;
- Роберта С. Коссманна;
- Энгина Акчакочу;
- Футала Ростислава Богдановича.
В то же время прекращены полномочия Димитри Чичло, Ласло Урбана, Оляны Гордиенко, Сергея Коновца и Владислава Винярского.
Среди независимых членов сохранил свое место в наблюдательном совете «Укрэксимбанка» Доминик Меню, в качестве представителей государства в него также входят Виктория Страхова, Юрий Буца и Юрий Терентьев.
Срок полномочий
Срок полномочий новых членов наблюдательного совета составит три года с даты вступления в должность, глава Укрэксимбанка Сергей Ермаков уполномочен подписать соответствующие договоры.
Напомним
«Минфин» писал, что в 2022 году по итогам работы наибольшие убытки получил Сенс Банк (Альфа-Банк) — 6,97 млрд грн, а также государственные Укрэксимбанк (6,89 млрд грн) и Укргазбанк (2,76 млрд грн).
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